Не успев сполна насладиться договорами «о гарантиях безопасности» с Британий, Канадой и еще семью странами ЕС, ничего не гарантирующих, Украина включилась в процесс подготовки еще одного важного договора. По информации западных СМИ, Евросоюз на уровне своей центральной бюрократии согласовал обязательства по обеспечению безопасности для Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

Еженедельник Welt am Sonntag немецкой газеты Die Welt, получивший в свое распоряжение проект договора, сообщает, что послы 27 стран-членов ЕС недавно согласовали конфиденциальный текст на 11 страницах, который сейчас обсуждается между Европейской службой внешней деятельности и украинским правительством. Общий смысл соглашения, видимо, было разрешено обнародовать, и он, как ни странно, тоже ничего не сообщает о тех самых гарантиях безопасности, которые якобы содержит.

В проекте торжественно обещается, что «в случае будущей агрессии Европейский Союз и Украина намерены в течение 24 часов проконсультироваться о потребностях Украины, которая реализует свое право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН». Консультации, и, вполне возможно, даже громкие выражения озабоченности и грозные заявления протеста. Вот, собственно, и все «гарантии».

Тот же Welt недвусмысленно пишет об этом:

«Это исключает прямое участие солдат ЕС вместе с украинскими солдатами в боевых действиях против России».

При этом Брюссель обещает Украине продолжение поставок летального и нелетального оружия, тренировок военнослужащих, помощь в реформировании сектора безопасности, поддержку в разминировании территории страны и сотрудничество в защите от гибридных угроз и кибератак.

Документ также предусматривает, что размер фонда помощи Украине в 2024 году достигнет 5 миллиардов евро. В дальнейшем он может быть увеличен в зависимости от потребностей украинской армии и возможностей стран ЕС.

Кроме того, обещают «гуманитарную, финансовую, торговую и экономическую поддержку, предоставление убежища перемещенным лицам, поддержку реформ, реконструкцию и реабилитацию, а также через ограничительные меры и дипломатическую поддержку».

То есть, будущее соглашение, которое планируется подписать в июле, предусматривает ровным счётом то же самое, что делается и сегодня. Оружие и деньги (в ограниченных количествах) — пожалуйста, но пушечное мясо, будьте добры, обеспечьте сами. Европейцы за Украину умирать не собираются.

Вслед за НАТО, упорно уклоняющемся от принятия в свои ряды Украины, и, соответственно, от предоставления ей гарантий безопасности, теперь то же самое делает и Евросоюз. Хотя формально предполагается, что документ будет действовать до вступления страны в НАТО и ЕС.

Впрочем, всё это не мешает украинским СМИ наперебой рассуждать об этом договоре именно как о «гарантиях безопасности». Как уверяет глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко, он поможет втянуть в помощь Украине нейтральные государства.

«Для нас важен сам факт такого документа, это международное соглашение, направленное на укрепление безопасности Украины и предоставление соответствующих обязательств, направленных на усиление стойкости Украины, оказание ей всемерной военной и технической помощи, гуманитарной. Есть ряд государства-членов ЕС, но у них нейтральный статус. Например, Австрия, Ирландия или Мальта не могут заключить с Украиной отдельный договор, двустороннее соглашение. Так что соглашение с ЕС в целом оправдано», — заявил Мережко.

Помимо указанных нейтральных стран, среди европейских «отказников» находятся ещё Кипр, а также Словакия, Венгрия, Хорватия и Болгария, входящие в состав НАТО. При этом сообщается, что в ближайшее время «договор о гарантиях» должен быть подписан с Норвегией, а в офисе президента Украины недавно заявили, что достигли «ощутимого прогресса» в работе над двусторонним соглашением по безопасности с США.

По словам главы офиса Андрея Ермака, что Киев и Вашингтон должны «финализировать заключение двустороннего соглашения по безопасности» уже в мае. Однако о потенциальной готовности непосредственно участвовать в конфликте, отправляя своих солдат, среди европейских стран на словах готовы лишь прибалтийские карлики, Польша и Франция, чей президент Макрон регулярно делает воинственные заявления.

При этом, что характерно, двустороннее соглашение Киева и Парижа о безопасности, заключенное в феврале 2024 г., тоже не подразумевает отправку французских военных на помощь Украине.

Для чего же нужны все эти многосторонние и двусторонние договора о безопасности, если реально никаких обязательств западных стран, помимо предоставления финансирования и вооружений, нет?

Для самого Евросоюза и входящих в него стран это нужно именно для того, чтобы юридически зафиксировать факт, что воевать за Украину они не будут и просить их об этом больше не нужно. При этом пытаются раскидать военные издержки на всех, лишая возможности спрятаться за нейтралитетом.

А для Зеленского и компании, прекрасно этот факт понимающих, соглашения позволяют сделать хорошую мину при плохой игре: регулярно, с помпой, подписывать ничего не значащие, но красиво звучащие в заголовках СМИ договора, в содержание которых большинство украинских граждан вчитываться не будут.

При этом существует и точка зрения, что согласование Евросоюзом текста проекта договора по гарантиям для Украины говорит о подготовке к переговорам с Россией. Об этом, в частности, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько:

«Полагаю, что разговор о гарантиях для Украины — это в преддверии переговоров по Украине с РФ. Пришло осознание и принятие того факта, что Россия начинает выигрывать на поле боя. Соответственно, до тех пор, пока Россия не освободила больше территорий, чем сейчас, нужно подготовить какой-то компромиссный вариант «ничьей», в рамках которого Россия оставила бы за собой существующие и включенные в состав Конституции территории».

При этом Украина сохранилась бы как независимое государство и возможный объект давления на Россию, допустил Безпалько.

В любом случае, «договор о гарантиях» без гарантий появится только летом. А так как конкретные сроки присоединения к ЕС и НАТО, несмотря на многочисленные мольбы Киева, ни там, ни там не называют, то такое положение может продлиться ещё многие годы.

Если, конечно, к тому времени государство под названием Украина ещё будет существовать.