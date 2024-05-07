Крупный пожар, вспыхнувший в пятницу на заводе концерна Diehl Gruppe в юго-западном Берлине, сразу же окутал немецкую столицу не только облаком едкого черного дыма, но и всевозможными теориями заговора.

Иван Шилов ИА Регнум

Хотя в берлинской полиции во вторник сообщили журналистам, что в настоящее время в ходе предварительного расследования «не выявлено никаких признаков диверсии», отдельные репортеры с хорошим воображением, к тому же разогретым статьей в The Financial Times о вездесущих русских агентах, спящих и видящих, как бы устроить очередную мелкую пакость на предприятиях европейского ВПК, продолжают искать черную кошку в темной комнате.

Вышедшая в воскресенье статья в британском издании с заголовком «Спецслужбы предупреждают: Россия готовит диверсии по всей Европе» безусловно подстегнула теории заговора вокруг берлинского пожара.

Так, журналисты напомнили, что в середине апреля в Байройте (Бавария) были арестованы два русских немца, якобы замышлявшие нападения на военные и логистические объекты в Германии от имени России.

В конце апреля в Великобритании Королевской прокуратурой еще двоим мужчинам также были предъявлены обвинения в том, что они по заданию российского правительства устроили пожар на складе с грузами помощи для Украины.

Наконец, в Швеции в настоящее время службы безопасности расследуют серию недавних железнодорожных катастроф, которые, по их мнению, могут быть диверсионными актами.

В подобную канву общеевропейской истерии отлично укладывается и ряд свежих заявлений из других европейских столиц: заявление министра транспорта Чешской республики, согласно которому Россия пыталась уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах; сообщение Службы внутренней безопасности Эстонии, обвинившей Россию в организации покушения на машину министра внутренних дел в феврале 2024 года; и уж конечно предупреждение Минобороны Франции о возможных диверсионных атаках со стороны России на военные объекты в нынешнем году.

Ну и как, скажите на милость, в подобной ситуации простому немцу можно поверить в то, что пожар — это просто пожар?

Триггером для большинства предположений о рукотворной природе пожара, безусловно, служит тот факт, что нюрнбергский промышленный концерн Diehl Gruppe занимается не только производством металлоконструкций для автомобильной и авиационной индустрии, но и выполняет для правительства Германии оборонные заказы. В частности, предприятия концерна изготавливают зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, в настоящее время используемый ВСУ на Украине.

Охочих до сенсаций журналистов не останавливает даже то, что продукция военного назначения Diehl производится не в Берлине, а в Юберлингене — то есть на другом конце Германии.

Вполне возможно, интерес прессы подогрело то, что до 2012 года на данном предприятии производила продукцию компания Schempp & Decker Präzisionsteile und Oberflächentechnik, которая затем перешла под контроль Diehl. Однако, как заявил пресс-секретарь концерна, в настоящее время эта компания не является частью оружейного подразделения Diehl Defence и не поставляет продукцию другим компаниям Diehl Gruppe.

Нездоровый интерес репортеров мог возбудить и тот факт, что до недавнего времени на территории безвременно сгоревшего предприятия находился и корпоративный офис Diehl Defence, ответственный за внешние коммуникации.

Однако PR и GR подразделения компании, и так не имеющие никакого отношения к производственным процессам, недавно переехали на Потсдамскую площадь, очевидно для большей презентабельности и облегчения коммуникации с Министерством обороны и административными подразделениями Бундесвера.

Вкратце напомним о том, как развивались события в немецкой столице: пожар вспыхнул на территории завода в пятницу утром и быстро распространился по территории, особо затронув цех по нанесению гальванических покрытий для автомобилей, где также хранились опасные вещества.

Ситуация осложнялась тем, что в ходе пожара обрушилась часть здания, в котором содержались токсичные химикаты — в частности, серная кислота и цианид меди, испарения которых при вдыхании могут быть очень опасны для человека.

На пике пожара берлинская пожарная охрана была вынуждена задействовать до 220 пожарных и около 50 машин, в том числе пожарную бригаду аэропорта Шенефельд и внутриведомственную пожарную команду фармакологического концерна Bayer, хорошо знакомую с тушением химических пожаров.

При этом все сотрудники пострадавшего завода смогли самостоятельно покинуть место пожара, и, по данным властей, никто не пострадал. Чего, впрочем, нельзя сказать о здании завода, которое сильно пострадало от пожара и находится под угрозой обрушения. По словам полиции, во вторник должен начаться его «контролируемый снос».

Расследование взяло на себя управление пожарного комиссара Государственного ведомства уголовных расследований.

Хотя еще в пятницу огромное облако дыма двигалось появилось над Берлином и готовилось двигаться на север через весь город, вызвав легкую панику в немецкой столице, повышенный уровень загрязняющих веществ был обнаружен в воздухе только в месте инцидента, поэтому массовая тревога о химической опасности в Берлине так и не была объявлена.

Чуть хуже обстоит дело с отработанными водой и пеной после тушения пожара: существует опасность, что часть отходов все же сумела просочиться через заграждение из мешков с песком и попасть в канализацию и близлежащий Тельтов-канал.

Как бы то ни было, в воскресенье днем, как лично отметил автор ИА Регнум, специально прибывший в немецкую столицу для изучения обстоятельств происшествия, никакого ядовитого облака над Берлином уже не стояло, паники среди горожан не наблюдалось, а остатки завода продолжали мирно догорать под бдительным присмотром немецких пожарных.

Увы, иногда все же приходится признать, что пожар — это просто пожар, возникший в гальваническом цеху в результате несчастного случая. Как бы нам порой ни хотелось стать свидетелями сенсации.