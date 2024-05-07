Помимо медленной, но постоянной сдачи позиций на фронте Украина неуклонно приближается и к финансовой капитуляции. Только теперь на неё ведут наступление не «российские агрессоры», а «добрые друзья» и «партнеры» в лице пула разнообразных кредиторов.

Иван Шилов ИА Регнум

Недавнее решение США о выделении режиму Зеленского более 60 млрд долларов на продолжение военных действий привело, помимо прочего, к явному оживлению среди обширной группы лиц, желающих со вкусом вышеупомянутые миллиарды освоить. Только помимо вполне ожидаемых претендентов на деньги вроде американского ВПК, его лоббистов из истеблишмента США, а также, естественно, украинских властей, свою заявку на участие в банкете подали и другие желающие.

Те, кто уже поставил Украину на грань финансовой (и не только) катастрофы.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники, группа держателей украинских гособлигаций будет подталкивать Киев к возобновлению выплат по долгам. Причём подталкивание это будет весьма ощутимым, так как в число «акционеров» входят одни из крупнейших инвестиционных компаний в США, в том числе и небезызвестная BlackRock. По информаци WSJ, кредиторы уже сформировали комитет и наняли дорогих юристов и банкиров для ведения переговоров по уплате процентов.

Вообще говоря, они хотели это сделать и раньше, но летом 2022 г. согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу, пойдя на «кредитные каникулы» до 2024 г. В августе же эти каникулы заканчиваются.

Так что инвесторы, владеющие непогашенными еврооблигациями на сумму ориентировочно 20 миллиардов долларов, теперь рассчитывают на возобновление выплат. А взамен предлагают списание значительной части непогашенного долга страны. Кредиторы при этом рассчитывают на получение 500 млн долларов процентных платежей в год.

Почему для них выгоден подобный вариант? Ведь, казалось бы, при списании части долга (а речь, судя по всему, идёт не о каких-нибудь 2–3%, а о значительной сумме — вплоть до половины), инвесторы потеряют миллиарды? Неужели классические акулы американского капитализма из BlackRock решили заняться благотворительностью в отношении Украины?

Нет, с акулами всё в порядке, свой аппетит они не потеряли, и их добыча никуда не денется.

Всё дело в том, что нынешние держатели украинских еврооблигаций на номинальную сумму 20 млрд, в значительной массе купили в своё время их с огромным (из-за войны) дисконтом в 70–80%. т.е. облигации, стоящие по номиналу в 1000 дол/евро, были куплены за 200–300 дол/евро.

По рыночной стоимости портфель этих облигаций может стоить 4–6 млрд долларов в зависимости от времени оценки. Средняя ставка по купону — 7%, то есть порядка 1,4 млрд долларов ежегодно в виде процентов — это если не списывать ни копейки долга. Но это если считать по номиналу. А если по рыночной стоимости, то 1,4 млрд долларов от 4 млрд долларов, это уже до 35% годовых!

При таких раскладах понятно, что, согласившись на списание даже 50% номинальной стоимости, инвесторы остаются в большой выгоде.

Как отмечает известный украинский экономист Алексей Кущ, «тогда такие компании как BlackRock и Pimco получат годовую доходность в размере до 20%. Космос!»

«И это только по купону. Если ты купил чужой долг за 20% от номинала, то ты можешь согласиться на списание 50% номинальной стоимости, ведь процент будет начисляться на оставшийся номинал, который все равно будет в два-три раза больше, чем стоимость долга при покупке. То есть списывай 50% и начисляй процент на остаток по номиналу, все равно получишь Х2, Х3 к официальному проценту по купону», — говорит он.

Похожий трюк с украинскими облигациями относительно недавно уже проворачивался, и действующие лица не сильно отличаются.

Зимой 2014-го, в разгар кровавых событий на Майдане, почти 50% украинских еврооблигаций по дешёвке скупила ещё одна известная американская компания по управлению активами — Franklin Templeton. Среди е' крупнейших акционеров числятся и та же BlackRock, и The Vanguard Group, входящие в «большую тройку» инвестиционных компаний США (и мира в целом).

Чуть позже, в декабре 2015-го, уже при евромайданной власти — премьере Арсение Яценюке и министре финансов Наталии Яресько (гражданке США) — западные кредиторы во главе с Franklin Templeton провели ещё и очень выгодную (для себя) реструктуризацию долга Украины. Тогда тоже была списана часть госдолга, а взамен инвесторы получили на сумму списания долга ВВП-варранты, налог на экономический рост страны. В результате доходы, которые западные инвесторы получили (и продолжают получать) от этих операций, значительно превзошли потери, которые они вроде как понесли от списания части долга.

Что-то похожее намечается и сейчас. Если схема работает, почему не повторять её (с небольшими модификациями) снова и снова?

Есть, правда, один нюанс. Держателями еврооблигаций Украины, купившими их по дешёвке, являются не только BlackRock и компания. Ту же схему провернули и украинские, так сказать, инвесторы, близкие к власти, а потому имеющие инсайдерсую информацию и деньги.

В отличие от западных инвестфондов, существующих многие десятилетия, они нацелены не на долгосрочное «доение» украинского бюджета, а на то, чтобы вытянуть из него побольше здесь и сейчас. Применительно к данному случаю — на погашение за счёт госбюджета облигаций по номиналу в 1000 дол/евро, купленных примерно за 200 дол/евро.

Причины такой разницы в подходах очевидны. Украинские держатели больших пакетов еврооблигаций являются богатыми и влиятельными людьми только до тех пор, пока находятся у власти, или около неё. Томящийся в тюрьме олигарх Игорь Коломойский и многие, многие другие не дадут соврать.

А что будет с нынешней украинской властью через год-два, а то и раньше, вряд ли сейчас кто-то может спрогнозировать. Поэтому вопрос о том, как именно и когда после завершения кредитных каникул будет погашаться долг по еврооблигациям Украины, пока подвис в воздухе.

Впрочем, тот же The Wall Street Journal без обиняков указывает, что без соглашения с иностранными держателями облигаций Украина уже в августе этого года будет вынуждена объявить дефолт. Для государства, существующего исключительно благодаря всё новым и новым западным кредитам, это будет означать очень скорый крах.

Поэтому можно сказать с уверенностью, что кредиторы в проигрыше не останутся. Деньги из государственного бюджета в любом случае будут исправно пополнять бюджеты частных инвесторов. Тем более что распоряжаются государственным бюджетом Украины примерно те же внешние и внутренние управляющие, которые являются и держателями долга страны.

А государственный долг Украины тем временем достиг размера исторического рекорда в уже почти 90% ВВП. В прошлом году Киев выплатил по всем долгам порядка 18 млрд. долларов, а в этом необходимо отдать уже 26,4 млрд. Дальше сумма будет только увеличиваться.

Момент краха украинской финансовой пирамиды неуклонно приближается, а её создатели тем временем решают, как выжать из неё максимум, пока она ещё не рухнула.