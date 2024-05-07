Внезапное решение польского судьи Томаша Шмидта, попросившего политического убежища в Белоруссии, вызвало довольно серьёзный резонанс в спецслужбах Польши. В Варшаве судорожно пытаются понять, что чиновник мог увезти с собой и к каким секретным данным у него был доступ.

Иван Шилов ИА Регнум Томаш Шмидт

Судья воеводского административного суда Варшавы Шмидт выступил 6 мая с пресс-конференцией, на которой отказался от должности и заявил, что не может вернуться в Польшу, в связи с чем вынужден просить об убежище у белорусских властей.

«Если я хочу жить, для меня возвращение в Польшу невозможно», — подчеркнул он.

По его словам, он делает это в знак протеста «против несправедливой и нечестной политики, которую проводят власти Польши в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации».

«Если говорить о нашей [властей Польши. — Прим. ред.] политике, то она не до конца независима. Очень большое влияние оказывают Соединённые Штаты, Великобритания, Германия», — добавил он.

Шмидт подчеркнул, что опасается за свою жизнь, поскольку не согласен с риторикой и действиями польского руководства. Кроме того, он уже подвергался преследованиям и угрозам за «самостоятельную политическую позицию». Шмидт указал, что уже через два-три месяца выехать он бы просто не смог.

Заявления судьи стали большой головной болью для польских чиновников: спецслужбы и разведка начали срочно выяснять, кто такой Шмидт, какую информацию он может раскрыть и насколько опасны его знания о внутреннем устройстве политической жизни Польши.

На высшем уровне первым отреагировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Правда, реакция его была довольно скомканной, от чего ощущение, что Шмидт создал проблемы, лишь усилилось. Глава польской дипломатии назвал Шмидта предателем и вспомнил польского солдата-дезертира Эмиля Чечко. Тот сбежал в Белоруссию в 2021 году, не выдержав ужасов на польской границе, происходивших во время гуманитарного кризиса.

Кадр из видео Польский судья подписал в Минске заявление об отставке

К слову, история Чечко тоже была для поляков политическим ударом, но не столь ощутимым. Общественность не сразу осознала, стоит ли доверять страшным свидетельствам солдата: его решение казалось внезапным, развитие событий — стремительным, а обстоятельства побега — подозрительными.

Военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии ВС Польши Чечко служил на белорусской границе. После побега он рассказал следователям об убийстве более 240 беженцев. Позднее он указал, что во время его службы на границе в июне 2021-го года польскими силовиками могло быть убито от 200 до 700 мигрантов.

По его словам, польских солдат обрабатывали психологически, поили алкоголем и заставляли под прицелом пистолета расстреливать беженцев в лесу. Чечко также рассказал, что трупы прятали в заранее вырытые ямы, местонахождение которых он готов указать. В одну такую яму, как говорил солдат, помещалось 72 трупа. После расстрелов им покупали по шесть-восемь банок пива, заключил Чечко.

В ответ на его откровения с польской стороны последовали обвинения в том, что Чечко не самый надёжный свидетель: катался пьяным за рулём и на самом деле сбежал от ответственности, а не от зверств на границе. Окружной суд города Ольштын приговорил его к шестимесячному тюремному заключению за издевательства над своей матерью.

Теперь уже никто не может сказать, насколько правдивы были показания Чечко — в марте 2022 года его нашли повешенным в минской квартире, где он жил. Итогами проверки власти не поделились открыто, похоронили солдата в Белоруссии.

Однако, в отличие от рассказов Чечко, данные, которыми владеет судья Шмидт, вероятно, могут принести Варшаве гораздо более серьёзные неприятности, нежели обвинения в геноциде нелегалов.

Польские СМИ наперебой стали трясти биографию Шмидта в попытках найти грязные секреты, которые могли бы подпортить свидетелю репутацию и лишить его легитимности в глазах общественности.

В частности, некоторые издания опустились до утверждений о том, будто «побег к диктатору Лукашенко» является доказательством «психического расстройства» судьи. Вопросов о том, как же он в таком состоянии отправлял в правосудие и не бросает ли это тень на судебную систему Польши, при этом не возникает.

А вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в свою очередь сообщил о своих подозрениях в отношении выбора Шмидтом именно Белоруссии. По его словам, это вполне может означать, что судья «годами действовал в Польше в каких-то интересах».

Правда, Шмидт все эти варианты предсказывал: на пресс-конференции он сразу заявил, что польские власти и медиа из него «сделают либо шпиона, либо наркомана».

«Выставят меня человеком, у которого есть долги, который бросил жену. Пусть попробуют. Я готов к этому. Надеюсь, здесь вы узнаете, какой я на самом деле», — добавил судья.

Раскопали и то, что Шмидт был участником скандала 2019 года, связанного с дискредитацией судей, выступавших против судебной реформы в Польше, инициируемой правящей в то время партией «Право и справедливость». Судья входил в группу под руководством тогдашнего заместителя министра юстиции Лукаша Пебяка, которая обменивалась идеями о том, как очернить некоторых судей.

В то время в интернете начали появляться дискредитирующие противников судебной реформы сведения, которые распространял аноним под псевдонимом Mała Emi («Маленькая Эми»). Позже выяснилось, что эти посты рассылала жена Шмидта — Эмилия. По её словам, данные, которые она публиковала, передавал ей муж, а она их не проверяла.

Грандиозный скандал привёл к расторжению брака и взаимным обвинениям сторон.

Инцидент также повлиял на карьеру Шмидта: его исключили из Национального совета судей Польши и временно отстранили от службы в воеводском административном суде Варшавы. Позднее его восстановили на работе, но дисциплинарный суд, рассматривавший дело, так и не вынес окончательного решения, хотя Шмидт признал себя виновным в 2022 году.

Но несмотря на эти скандалы летом Шмидт должен был войти в состав коллегии, которая занимается вопросами отказа в выдаче допуска к секретной информации. К ним, в частности, относятся документы с грифами «секретно» НАТО, ЕС и Европейского космического агентства.

Также он должен был выступать с докладом по пяти делам, заведённым на главу Агентства внутренней безопасности Польши (ABW).

Полонист Станислав Стремидловский полагает, что летом Варшава примет какое-то важное решение, которое, вероятно, связано с Украиной.

«Варшава втянется в «большую игру», которая перекроит её границы и отразится на состоянии дел в самой Польше, включая переход от нынешнего «демократического» устройства к повторению в том или ином варианте режима санации», — подчеркнул эксперт.

В любом случае, ABW уже начало проверку объёмов секретной информации, к которой имел доступ судья. За него также взялась и Генеральная прокуратура Польши: там проводят проверку на предмет возможной шпионской деятельности Шмидта. За это ему может грозить пожизненное заключение.

Это только те процессы, о которых поляки говорят официально: на деле же по всей Польше шерстят все бумажки, которые когда-либо читал или просто видел Шмидт.

Стоит отметить, что решение судьи — не рядового или обычного поляка, а высокопоставленного чиновника — в любом случае серьёзный удар по репутации Польши, в том числе по её спецслужбам и разведке. Побег же Шмидта — решение абсолютно логичное, учитывая внутриполитическую ситуацию в стране, где прозападное правительство, вооружившись заветами маккартизма, открыло масштабную охоту на ведьм.