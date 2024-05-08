Волну вирусных видеороликов в TikTok со счастливыми «ухылянтами» от службы в ВСУ, наслаждающимися жизнью за границей, украинский «Центр противодействия дезинформации» при СНБО объявил российской технологией. Правда, поддержанной «полезными идиотами» — настоящими украинцами, подхватившими инициативу ради хайпа. Но это ещё один аргумент в пользу того, что социальную сеть нужно если не заблокировать, то тщательно контролировать.

Иван Шилов ИА Регнум

Чем на Украине усиленно и занимаются — наряду с попытками ограничить доступ к Telegram и X (бывшему Twitter). Потому, что все эти источники информации — прямая угроза информационной монополии политического режима, для которого важно держать повестку в жестких рамках. Например, не допускать никаких сомнений в легитимности Зеленского, у которого по закону 20 мая 2024 г. — последний официальный рабочий день.

Доходит до смешного: экс-нардеп и яростный националист Игорь Мосийчук, чей канал в TikTok заблокировали за критику «зеленых», призывает бороться за свободу слова.

«Тик-ток» — пока единственная платформа, до которой не добралась наша зеленая власть. И «Тик-Ток» пока еще дает возможность говорить свободно. Общаться свободно. И это — про свободу слова. А всем, кто хочет запрещать, скажу так: друзья, запретят «Тик-Ток», потом закроют вас в «Ютубе», забанят на «Фейсбуке»*, «Телеграм» ограничат. И потом придут за вами. Обязательно. Поскольку зеленой диктатуре, тирании и узурпаторам свобода слова не нужна», — эти слова в стране, где до этого были уничтожены все более-менее оппозиционные СМИ и блогеры, звучат как издевательство.

Тем более что, когда в Киеве громили телеканалы, предупреждение «потом придут за вами» вызывало у «патриотов» радостный смех.

«Тик-ток» всемогущий

Платформа, основанная восемь лет назад китайским технологическим гигантом ByteDance, постоянными пользователями которой сегодня являются около 1,5 млрд человек в 150 странах мира, очень популярна среди украинцев. Согласно исследованию «Гражданской сети ОПОРА», соцсеть постоянно посещают или имеют аккаунты около 25% граждан Украины, и аудитория стремительно растет.

При этом, как утверждают аналитики, TikTok имеет широкую аудиторию, охватывающую людей всех возрастов — от подростков до возрастной категории 50+. Хотя особую популярность имеет среди «зумеров», поколения, родившегося в период с 1997 по 2012 год. То есть критически важного для украинской власти во всех смыслах, включая мобресурс.

Практики продвижения «серьезного» контента (а свои аккаунты в китайской сети имеют даже ООН, ЮНИСЕФ, Красный Крест и Всемирный экономический форум) доказали, что TikTok — действенный инструмент для раскрутки социально-политических тем. 95% пользователей поколения Z даже выполняют определенные действия после просмотра контента, например, подписывают петиции. Ну а для украинцев короткие видео стали способом высказать то, что их мучает, но не находит другого выхода.

В «Тик-токе» всегда можно было посмотреть многочисленные обращения военнослужащих ВСУ в защиту русского языка и канонической церкви — дальше это не расходилось. Или узнать, как на самом деле обстоят дела на передовой, в каких условиях находятся солдаты. В соцсети продолжают орудовать опасные для власти специалисты по уклонению от мобилизации, объясняющие, как себя вести при встрече с ТЦК. А заодно и выкладываются видео, как эти самые ТЦК пинками загоняют в микроавтобус пойманных на улице «защитников».

Всё это оптом объявлено разрушающей Украину «российской дезинформацией», которой объявлена бескомпромиссная война.

Упомянутый Центр противодействия дезинформации сумел наладить контакт с администрацией платформы, которой украинская сторона предоставила «примеры искусственных аккаунтов, которые распространяют российские нарративы». После этого официальный орган получил возможность вносить в специальную форму компании страницы, «распространяющие дезинформацию», а региональный офис TikTok уже принимает решение об их блокировке.

По состоянию на конец апреля список насчитывала 83 канала, «представляющих угрозу». 24 из них платформа уже заблокировала, и оказалось, что «российскую пропаганду» распространяет не только расово верный бандеровец Мосийчук, но и народный депутат Александр Дубинский, томящийся в сырых застенках СИЗО за выпады лично против Зеленского. Вести оттуда стримы он вряд ли может. Однако его аккаунт попал в число наиболее опасных.

Еще один видный «враг народа» — Остап Стахив, львовский активист с имиджем городского сумасшедшего, который во время эпидемии ковида был известным лидером антиваксеров, а в 2022 г. создал сеть противников мобилизации. В своих видео Стахив рассказывал, что ТЦК «похищает и пытает людей», они не зарегистрированы официально и повестки выдают незаконно. Общественные движения, которые основал безумный активист, насчитывают тысячи членов, в январе–феврале 2024 года они даже активно ездили по селам Львовской области, собирали местных и «освобождали людей из плена ТЦК».

Кругом враги

Самая многочисленная группа ресурсов, подлежащих блокированию в TikTok, это, конечно, российские информагентства. А вторая — украинские эмигранты, ведущие пропагандистскую работу из разных стран мира, в первую очередь из России. Но их, по крайней мере, немного. А вот «полезных идиотов», по определению руководителя Центра при СНБО Андрея Коваленко, гораздо больше, и отлавливать их с помощью СБУ — задача приоритетная. Ради которой TikTok вообще лучше было бы закрыть насовсем.

Так, главная цель «вбросов о работе ТЦК» — лишить ВСУ резервов, уверен опытный борец с дезинформацией. Сюда же можно отнести и призывы выезжать с Украины, сведения о мобилизации женщин и тому подобное. Отследить всё это в ежедневном потоке видео и быстро всем закрыть рот — чрезвычайно трудная задача. Как и запретить многочисленным «экспертам» записывать видео о том, что Зеленский теряет свою легитимность, а выборы — нужны.

Более того, некоторые аккаунты даже поощряют украинцев выходить на протесты 21 мая, когда заканчивается срок, на который был избран глава государства. На таких ребят официально объявлена охота, чтобы «принять меры для предотвращения их распространения».

«А после принятия решения о предоставлении помощи от США пошли нарративы о том, что вся эта помощь до украинцев не дойдет и «украинские депутаты уже думают, как за эти деньги достроить себе виллу в Испании», — пересказывает «медиаэкспертка» Елена Чуранова «очередной вброс». И добавляет: еще одна популярная тема — то, что российская армия в ближайшее время захватит Харьков и некоторые другие города.

Как считает глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, самое страшное — что «здесь не надо читать, ты просто что-то слушаешь и смотришь, это, прежде всего, удобно». Поэтому TikTok постепенно заменяет привычное телевидение, и в апреле народный депутат заявил о его возможном запрете на Украине, «если соцсеть сама не начнет реагировать на случаи российской пропаганды». Ведь у Ярослава дети, а они любят «Тик-ток» — папа переживает, как бы не увели.

«Алгоритм TikTok построен таким образом, что активные заходы с бот-аккаунтов на видео в первые секунды после его публикации могут обеспечить его попадание в рекомендации. И благодаря этому они получают широкий охват населения Украины, очень часто людей с низкой медиаграмотностью. TikTok сейчас стал основной платформой для работы врага на украинскую аудиторию», — с грустью поясняет директор Коваленко.

В свою очередь платформа проявила обеспокоенность перспективой потери самой крупной европейской аудитории и после заявления Юрчишина к украинской власти обратился Якуб Олек, директор по вопросам государственной политики и связей с органами власти компании TikTok в Центральной Европе и на Украине. На основании достигнутых договоренностей и были заблокированы первые 20 с лишним каналов, а с платформы удаляется контент, который является «неточным, ложным или обманчивым».

Особое внимание уделяется распространению контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Но здесь, опять же, возникает проблема, как всё это физически отследить. В любом случае несчастным украинским борцам с фейками придется читать российские СМИ и телеграм-каналы, чтобы хотя бы найти то, с чем предстоит бороться. А чем закончится это чтение и не перекуются ли борцы — это ещё большой вопрос.

Тем более что анонимные Telegram-каналы тоже относятся к источникам, «где украинцы получают сфабрикованные врагом «новости». Враг просачивается и через YouTube, «в частности, продвигая мнения некоторых беженцев из Украины», и в Facebook*. В России он запрещен, но, как уверены в Центре по борьбе с дезинформацией, «это традиционная история о ботофермах, комментариях, создании определенных групп, которые мимикрируют под украинские сообщества». Теперь российские пропагандисты даже уверенно пишут по-украински, такой подлости от них в СНБО просто не ждали. Мысль о том, что пишут обычные граждане, не допускается как разрушительная.

Ещё есть публикации в иностранных медиа, где рассказывается то, о чем представителям украинской власти слышать неприятно. А то, что им неприятно, превращается в российскую пропаганду автоматически. Так что Коваленко рекомендует всем колеблющимся не читать ничего, кроме украинской Википедии и официальных источников. «Только так можно отличить фейки». Но если украинское «единство в борьбе» можно победить одними только видео из «Тик-тока», наверное, такое чтение уже ничем не поможет.

*Американская компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, признана экстремистской на территории РФ.