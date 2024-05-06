Объединенные Арабские Эмираты больше не будут разрешать американским военным самолетам и беспилотникам, базирующимся на авиабазе Аль-Дафра, наносить удары по Йемену и Ираку без предварительного уведомления официальных лиц ОАЭ. Пентагон перебрасывает технику в Катар, меняя расположение своих сил, и это показывает уровень недоверия Абу-Даби к Вашингтону и проводимой Соединенными Штатами ближневосточной политике в сфере безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщило 3 мая американское издание The Wall Street Journal, переезд в Катар на авиабазу Аль-Удейд — возможность обойти ограничения. Таким образом, Эмираты не хотят быть втянутыми в американские авантюры на Ближнем Востоке, зная чем они обычно заканчиваются, имея перед собой наглядный пример судьбы режима Ашрафа Гани в Афганистане, брошенного американцами на произвол судьбы.

Штатам больше не доверяют

Ещё одним триггером недовольства Абу-Даби подходами Белого дома стали события 17 января 2022 года, когда беспилотники и крылатые ракеты йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» нанесли неожиданный удар по территории ОАЭ, вызвав кризис между руководством Эмиратов и Джо Байденом. Хотя у Штатов и ОАЭ нет соглашения о военной помощи, арабское государство исторически исходило из того, что при необходимости она будет оказана.

В действительности же президент США позвонил в Абу-Даби только спустя три недели после нападения. Тогда еще наследный принц, а ныне президент ОАЭ, Мухаммед бен Заид аль-Нахайан отреагировал так же, как в свое время его саудовский коллега Мухаммед бен Салман: отказался брать трубку.

Отсюда же и нежелание Эмиратов разрывать стратегическое партнерство с Россией, несмотря на продолжающееся давление со стороны США, Евросоюза и Великобритании. Претензии, высказанные американцами и европейцами, состоят в том, что компании из ОАЭ, работающие с Россией, якобы по прежнему участвуют в экспорте компьютерных чипов, электроники, оборудования и других товаров двойного назначения. Очередной раунд переговоров по этой теме прошел в самом конце апреля.

Хотя угроза вторичных санкций заставила основные эмиратские банки отказаться от работы с Россией, тем не менее, сама сетецентричная система управления ОАЭ выстроена таким образом, чтобы находить лазейки для проведения финансовых операций.

Этим, к слову, пользовался и пользуется и иранская Революционная гвардия (КСИР), которая имела свои активы в Дубае даже в самые сложные периоды антииранских санкций. И это еще одна причина по которой Эмираты не хотят участвовать в конфронтации с Ираном и его союзниками.

Правящая в Дубае семья Бану Мактум вообще никогда не поддерживали антииранский курс ОАЭ, который ранее проводили Бану Нахайян из Абу Даби. Именно Дубай является важным финансовым партнёром Ирана и исходит из сугубо прагматичных финансово-экономических предпосылок, ему были чужды «геополитические химеры» Абу Даби.

Поэтому и постепенное сворачивание военной активности ОАЭ в Йемене, начиная с 2020 года было также результатом постоянного давления Дубая на Абу Даби, пока и в семье Нахайян не пришли к выводам, о том, что польза от противостояния с Ираном скорее сомнительна, а вот вред, а точнее убыток, очевиден.

Тем более сейчас, когда ОАЭ и Иран стали участниками БРИКС и теперь их взаимодействие может выйти на качественно новый уровень.

В частности, на прошлой неделе после 10-летнего перерыва собралась Совместная комиссия по экономическому сотрудничеству Ирана и Эмиратов. По итогам переговоров было подписано два соглашения и озвучен прогноз по будущему объему торговли между двумя странами. Ожидается, что благодаря их совместным усилиям он превысит 30 млрд долларов США. Таким образом, ОАЭ уже превратились во второго по значимости экономического партнера Ирана. Так что несмотря на тесные военные связи с Вашингтоном и восстановления отношений с Тель-Авивом, Абу-Даби относится с недоверием и продолжает дистанцироваться от американских инициатив по поддержке Израиля. Особенно, если они направлены против Ирана и его союзников.

Между Ираном и Израилем

По мере эскалации боевых действий в Газе и роста напряженности между Израилем, Ираном и его региональными союзниками из «Оси сопротивления» ОАЭ пытаются избежать рисков, вызванных этим противостоянием.

Восстановив полные дипломатические отношения с Ираном всего через два года после нормализации с Израилем в 2020 году, Абу-Даби хочет сохранить нейтральную позицию в разрастающимся ближневосточном конфликте, используя все более гибкий многовекторный подход к геополитике.

Ещё в январе ОАЭ рассматривались как потенциальный участник создаваемой американцами военной коалиции против иранских союзников — йеменских хуситов, где Эмираты могли присоединится к Бахрейну, единственной стране Совета сотрудничества государств Залива (ССАГПЗ) вошедшей в этот альянс, в то время как Саудовская Аравия однозначно выступила против этой затеи.

В итоге они не только не стали участниками нового антихуситского блока, но и воспрепятствовали использованию своих баз американской авиацией для операций против хуситов и иных союзников Ирана. И этот выбор более логичен.

Ведь еще в мае 2023 года ОАЭ вышли из возглавляемых США Объединенных морских сил (Combined Maritime Forces, CMF), действующих в районе Красного моря и Персидского залива, под предлогом их недостаточной эффективности. А именно под эгидой CMF проводятся и нынешние операции против хуситов.

Показательно, что ОАЭ, как и почти все члены ССАГПЗ осудили удар Израиля по дипломатическому объекту Ирана в Сирии 1 апреля, хотя прямо не называя израильтян в качестве виновных. А ответные меры Тегерана — не осудили.

Если же говорить об отношениях между Эмиратами и Израилем после нормализации, то их «золотой период» быстро прошел, когда стало понятно, что режим Нетаньяху ориентирован на ультраортодоксов, выступающих часто с расистских, антиарабских и антиисламских позиций. Поэтому еще задолго до нападения ХАМАС на Израиль власти Эмиратов приостановили закупку у него оборонных систем ПВО.

Таким образом, они стараются дистанцироваться от конфликта на Ближнем Востоке, отказываясь принимать чью-либо сторону и участвовать в военных операциях под американской эгидой.

Шаг навстречу США

Несмотря на всё перечисленное выше (включая переезд американских военных самолетов в Катар), военное и экономическое сотрудничество между Абу-Даби и Вашингтоном продолжает развиваться. В частности, на прошлой неделе высокопоставленные официальные лица двух стран встретились в Пентагоне для участия в ежегодном совместном военном диалоге, в рамках которого поговорил об интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне, сотрудничестве в области новых военных технологий.

Напомним, что наряду с «Патриотами», ОАЭ были первым иностранным заказчиком наиболее современной американской системы ПРО THAAD и обучили ее первые подразделения еще в 2015 и 2016 годах. Кроме того, сотрудничество продолжает наращиваться и в иных сферах, имеющих влияние на ситуацию в области безопасности.

Так, США смогли переиграть Китай на рынке высоких технологий ОАЭ.

На прошлой неделе американский Microsoft объявил об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в G42, — группу компаний в сфере искусственного интеллекта со штаб-квартирой в Абу-Даби, возглавляемую могущественным шейхом Эмиратов Тахнуном бен Заидом ан-Нахайяном, что представляет собой последнюю огромную ставку технологического гиганта на искусственный интеллект. Этот проект является частью усилий Вашингтона по достижению превосходства над Пекином в развитии искусственного интеллекта и других чувствительных технологий.

При этом, стремясь к более тесным связям с ОАЭ, официальные лица США ранее выражали беспокойство по поводу использования ОАЭ китайских технологий, особенно оборудования Huawei5G, опасаясь, что Китай может применить эти сети для доступа к информации критичной для США.

В связи с чем, сделка в значительной степени организованная Белым домом, сопровождается оговоркой о том, что эмиратская компания должна, по сути, вытеснить китайских поставщиков из своей деятельности. В свою очередь это, по данным ряда экспертов, дает возможность ОАЭ и США вернуться к переговорам по поставкам истребителей F-35 в ОАЭ.

Контракт был уже подписан, но его реализация так и не состоялась, когда администрация Байдена потребовала от ОАЭ отказаться от работы с китайскими технологиями Huawei 5G, что не входило в изначальные условия сделки. Эмираты сочли такой подход неприемлемым и заморозили контракт.

Навстречу Китаю и России

Многое указывает на то, что Абу-Даби, развивая военные связи с США, все же будут компенсировать их военно-техническим сотрудничеством с Китаем. Это касается и возможности закупки у Пекина современных истребителей 5-го поколения.

В частности, 23 апреля начальник совместных операций Вооружённых сил ОАЭ встретился с командующим ВВС НОАК в Пекине, чтобы обсудить варианты укрепления взаимодействия. Эта встреча стала новой инициативой Эмиратов по развитию военных связей с Китаем.

В прошлом году Абу-Даби уже получили первую партию китайских учебно-тренировочных самолетов Hongdu L-15A Falcon, поэтому некоторые наблюдатели предположили, что китайский стелс-истребитель пятого поколения Chengdu J-20 может стать следующим в списке номенклатуры вооружений, которым можно заменить F-35.

Определенный задел для сотрудничества в военной сфере, несмотря на односторонние и вторичные санкции остается и у России.

Эмираты всегда были заинтересованы в разработке собственных видов вооружений с привлечением зарубежных партнеров и технологий. Поэтому, если у РФ могут возникнуть сложности с экспортом вооружений в ОАЭ, то участие в программах по проектированию новых видов вооружений вполне реально.

Тем более, что наработки на этом направлении уже имеются, можно вспомнить бронемашину «Тигр», ставшую результатом российско-эмиратского сотрудничества. Она производится в отличающихся друг от друга версиях в обоих странах. А с 2017 года обсуждалось участие России в разработке легкого истребителя/УБС для ВВС ОАЭ, к чему также можно вернутся.

При этом в подобном взаимодействии есть и «обратная связь» — не только Россия может передать ОАЭ свои технологии, но есть возможность и получать их от Эмиратов.