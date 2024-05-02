На днях стало известно, что Польша сделала официальный запрос на размещение ядерного оружия НАТО. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский.

Иван Шилов ИА Регнум

Речь идёт об участии страны в программе государств — членов НАТО Nuclear Sharing по размещению и хранению американского ядерного арсенала в Европе. При этом решение о применении такого оружия, в случае его размещения в республике, будут принимать именно американцы.

Никакого официального ответа со стороны США не было, да и вряд ли его стоит ожидать: полякам в Белом доме давно указали, что разговоры на эту тему вести не стоит, да и Польшу в программу не возьмут.

Последний раз из Вашингтона польским властям пришёл довольно резкий ответ, с аргументами которого спорить не получится. В Госдепартаменте указали, что США не намерены размещать ядерное оружие в Польше и других странах, которые присоединились к НАТО после 1997 года. По какому принципу — не уточнили, но Польша вошла в альянс в 1999-м вместе с Венгрией и Чехией.

Видимо, учитывая современные веяния в переписывании истории, у поляков теплится надежда.

Тем более что в Варшаве уже придумали, как можно было бы «обойти» аргумент Госдепа. Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера предложил просто адаптировать польские истребители F-35 (которых, правда, у страны пока нет) под модифицированные боеголовки B61.

Эти бомбы хранятся в специальных бункерах, остаются под контролем США и могут быть предоставлены в случае войны. В настоящее время их модифицируют до версии B61-12, позволяющей увеличить дальность и точность, а также нести их на истребителях F-35.

Севера уточнил, что в Польше согласны даже не на размещение у себя этих бомб, а просто на адаптацию польских истребителей F-35 для их ношения, а также на обучение пилотов и участие польских офицеров в планировании ядерной доктрины.

Надо отметить, что после начала спецоперации России на Украине разговоры поляков о ядерном оружии лишь участились, а просьбы взять их в Nuclear Sharing стали звучать уже скорее как требования.

И чиновники бывшей правящей партии «Право и справедливость», и президент Анджей Дуда открыто высказывали свою поддержку этой идее, утверждая, что географическое расположение Польши (читаем — соседство с Россией) обязывает защищать страну любыми способами.

В начале апреля в Польше снова подняли тему ядерного оружия и вот уже месяц её мусолят.

Началось всё с заявления Дуды о том, что было бы крайне целесообразно добиться размещения ядерных боеголовок на территории республики в рамках Nuclear Sharing. При этом он предусмотрительно добавил, что, в принципе, «не видит возможности начала ядерной войны», просто сейчас, так сказать, момент удачный.

Однако реакции на его высказывание толком не последовало, тем более что большая часть аудитории уже воспринимает разговоры поляков о ядерном оружии примерно так же, как беседы про репарации от немцев за ущерб во время Второй мировой войны.

IMAGO FOT. TEDI NEWSPIX/Global Look Press Премьер-министр Польши Дональд Туск

Немецкие власти тоже говорят Варшаве, что ей никак историю не переписать — ведь поляки отказались от репараций ещё в 1954 году. Но у Польши нашлись железные аргументы: правительство того времени было нелегитимно, подписанное соглашение об отказе нигде не могут найти, да и вообще — из исторических свидетельств есть только заметка в коммунистической газете.

Поэтому поначалу ни в республике, ни в самом правительстве толком не отреагировали на заявление президента, пока через некоторое время он сам вновь не поднял эту тему.

После своего очередного визита в США в середине апреля Дуда в интервью польскому изданию указал, что Польша уже готова разместить у себя ядерное оружие.

При этом в тот приезд президент вёл переговоры не с действующим президентом США Джо Байденом, а с экс-лидером страны и кандидатом на очередных выборах Дональдом Трампом. В том числе это стало причиной резкой реакции со стороны польского правительства под руководством Дональда Туска, которое известно своими проамериканскими настроениями и особой нелюбовью к бывшему президенту США.

Да и подробностей в этот раз Дуда привёл больше.

Он уточнил, что этот вопрос уже «в течение некоторого времени» является предметом польско-американских переговоров. Президент добавил, что как у союзника НАТО у Польши есть обязательства и в ядерной сфере, таким образом поляки бы просто «реализовали общую политику альянса».

Кроме того, Дуда добавил, что «Россия всё больше милитаризирует Калининградскую область», да к тому же переместила своё ядерное оружие в Белоруссии, а «лучшая сухопутная армия Европы» по версии самой же Варшавы как-то не слишком довольна таким «соседством».

Заявление Дуды раскритиковал премьер-министр республики Туск и заявил, что все возможные инициативы, касающиеся вопросов безопасности, должны прежде всего очень тщательно готовиться теми людьми, которые «несут за это ответственность, и чтобы у всех была уверенность, что нам это нужно».

Вместе с тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, будучи 23 апреля с визитом в Варшаве, чётко заявил, что у альянса нет планов размещать ядерное оружие в других странах, в частности в Польше.

В свою очередь МИД РФ заявили, что возможные ядерные объекты НАТО в Польше станут военной целью России. Об этом сообщил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, уточнив, что Москва следит, как Варшава отрабатывает эту тему «в своём внутреннем дискурсе», и сдвиги в этом направлении не добавят полякам безопасности.

Рябков отметил, что расширение практики совместных ядерных миссий НАТО носит сугубо дестабилизирующий и даже угрожающий характер. Кроме того, приближение таких миссий к границам России обостряет угрозы безопасности страны, добавил он

Global Look Press Президент США Джо Байден и президент Польши Анджей Дуда

И после этого в ход пошла уже «тяжёлая артиллерия» в виде абсолютно проамериканского главы МИД Польши Радослава Сикорского.

Он указал, что польские министры, которые согласовывают внешнюю политику Варшавы, не давали президенту Дуде полномочий на обсуждение размещения ядерного оружия на территории страны. И будто бы западные политики тоже предупреждали его, что не стоит поднимать эту тему.

«Господину президенту уже сказали на самом высоком уровне, и не надо быть неполяком, не говорить об этом, что шансов на это сейчас нет. Я не знаю, почему он это сказал», — заявил глава польской дипломатии.

При этом Сикорский добавил, что некоторые думают, будто размещение ядерного оружия означает, что Польша станет ядерной державой, но это не так.

В итоге весь сыр-бор привёл к тому, что Дуда объявил о необходимости обсудить этот вопрос с главой кабмина Туском, дабы разобраться, какую точку зрения власти будут транслировать далее. При этом и дату президент выбрал символичную — 1 мая, на 20-ю годовщину вступления Польши в ЕС.

Однако Дуда сообщил, что Туск «не воспользовался» его приглашением провести совместную встречу, чтобы обсудить с ним будущее председательство Польши в Совете ЕС и размещение ядерного оружия по программе Nuclear Sharing.

Утверждается, что премьер пропустил встречу, поскольку болен пневмонией и официально приостановил все встречи с 25 апреля, однако уже 29 и 30 апреля Туск всё же проводил переговоры с некоторыми членами правительства.

Очевидно, что то, как в правительстве реагируют на тему размещения ядерного оружия, лишний раз подчёркивает нестабильность в государственном управлении страны и серьёзные разногласия внутри управленческого аппарата. При этом несмотря на то, были ли у Дуды полномочия от совета министров на освещение этой темы, поляки буквально опытным путём выяснили, что если они двинутся в направлении ядерного оружия — страна сразу станет военной целью России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что «европейские столицы всячески нагнетают напряжённость» и «пытаются оболванить своё население вот этими страшилками про страшных русских», прикрывая таким образом внутренние проблемы.

В итоге так оно и получилось в Польше: попытка поднять эту тему фактически стала серьёзной имиджевой ошибкой для президента страны, рейтинг которого и без того оставляет желать лучшего.