Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова обратился за помощью к Соединенным Штатам. На этот раз ему нужно не оружие, а защита. Причем не от иранского удара или действий хуситов, а от Международного уголовного суда (МУС).

Иван Шилов ИА Регнум

«Спикер палаты представителей Майк Джонсон потребовал от Международного уголовного суда прекратить свою «мерзость». Вы подумали, что это запоздалая реакция на обнаружение 160 украинских детей живыми и здоровыми в Германии со своими опекунами? Тех самых детей, в геноциде которых МУС обвинил президента России и уполномоченного по правам детей Львову-Белову? Не, зря вы так подумали», — говорит главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.

Дело в том, что Суд всерьез рассматривает выдачу ордера на арест Нетаньяху и ряда других израильских официальных лиц за преступления в Газе. И не по надуманному обвинению в «краже украинских детей», которое он выдвинул в отношении российского президента Владимира Путина.

На сей раз обвинение МУС имеет под собой более 30 тысяч оснований — ровно столько палестинцев погибло в ходе израильских бомбежек сектора Газа, причем бомбежек ковровых.

Израильтяне особо и не скрывали, что к мирным палестинцам относятся, мягко говоря, пренебрежительно, если не сказать презрительно, и щадить их намерены.

«Израиль, как мы видим, сравнивает всё с землей, творит гуманитарную катастрофу. Сектор Газа превращен в безжизненную зону, сейчас там обнаруживаются братские могилы, куда людей сотнями сбрасывали со связанными руками», — рассказывает ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Неудивительно, что МУС в январе охарактеризовал происходящее как геноцид. Израильские руководители попытались защищаться проверенным способом — то есть обвинять обвинителей в антисемитизме.

Биньямин Нетаньяху прямым текстом заявил, что выдача ордера будет «скандалом и преступлением, основанным на ненависти к евреям». Однако эта схема не сработала.

После тех фото — и видеофиксаций многочисленных жертв и разрушений в Газе заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что Нетаньяху — новый Гитлер, встречает понимание во многих странах.

Поэтому у МУС есть все моральные основания для выдачи ордера — как и основания юридические.

«Если Израиль не признаёт Палестину независимым государством, то это не значит, что у МУС нет оснований выписывать ордер. В 2015 году Палестина присоединилась к Римскому статуту, и юридическая обоснованность этого присоединения была окончательно подтверждена в 2021 году», — поясняет ИА Регнум российский политолог Антон Хащенко.

Однако с большой долей вероятности этим своим правом суд не воспользуется — просто потому, что Соединенные Штаты ответили согласием на просьбу Нетаньяху и решили его прикрыть.

Три мотива

На это у США было три мотива. Во-первых, имиджевый. «Выдача ордера станет серьезным ударом не только по Израилю, но и по Вашингтону, который де-факто поддержал действия израильтян в Газе», — поясняет Антон Хащенко.

И действительно, с самого начала конфликта Вашингтон поддерживал не только действия Израиля, но и его оправдания, например тезис Тель-Авива о том, что удар по больнице Аль-Ахли в Газе совершили сами палестинцы.

Во-вторых, существует мотив политический. «Соединенным Штатам невыгодно, чтобы их ближайший союзник находился в состоянии конфликта с институтом, в котором участвуют эти самые союзники — а большинство западных государств являются членами Международного уголовного суда.

Да, Нетаньяху не пользуется сейчас большой поддержкой в либеральных кругах, но он представляет страну, являющуюся частью коллективного большого Запада», — поясняет Дмитрий Суслов.

В нынешней ситуации, когда американской администрации нужно сплочение всех союзников в борьбе с «миром автократий» (как его называет президент США Джозеф Байден) или «новой осью зла в лице России, Ирана, Китая и КНДР» (авторство премьера Британии Риши Сунака), такой раскол недопустим.

В-третьих, Байден не может допустить очередного внешнеполитического поражения в ходе идущей предвыборной кампании.

«В стане республиканцев произраильские настроения сильнее, чем среди демократов. Так что если предположить, что случится чудо и МУС всё-таки пойдет на выдачу ордеров, то Байден попадет под очередной шквал критики как слабый президент, который ни на что не способен, который допустил провал по Украине, провал по Израилю. Что может существенно снизить его шансы на переизбрание», — говорит Антон Хащенко.

«Чудовищное лицемерие»

Поэтому американцы уже вмешались, и, по всей видимости, никакого ордера не будет. Ведь у Вашингтона есть не только все инструменты для того, чтобы заставить МУС принять нужное решение, но и опыт применения этих инструментов.

«Напоминаю, что МУС уже хотел начать расследование в отношении некоторых американских граждан по Афганистану, однако угрозы со стороны Соединенных Штатов ввести санкции и против судей, и против самого института остановили этот процесс.

Думаю, что сейчас повторится примерно то же самое. МУС не решился на конфликт с Дональдом Трампом, и он уж тем более не захочет иметь дело с интернационалистской частью американского истеблишмента, которую представляет администрация Байдена», — говорит Дмитрий Суслов.

Однако проблема в том, что если МУС откажется в итоге выдавать ордер — причем неважно после прямого или же закулисного шантажа со стороны США — то это будет маленькой победой Израиля, но в то же время большим поражением Запада в целом. И имиджевым, и политическим, и стратегическим.

«На авторитете МУС, США и коллективного Запада вся эта история скажется крайне негативно. В глазах мирового большинства в очередной раз продемонстрировано чудовищное лицемерие, вопиющий пример двойных стандартов со стороны Запада и тех институтов, которые ими контролируются», — поясняет Дмитрий Суслов. На примере отношения МУС к России и к Израилю эта разница будет видна каждому.

По сути, налицо демонстративное различие отношения к западным странам (к ним относится и Израиль, которому, получается, можно всё, включая массовые убийства), и незападным, которые можно обвинять в мифических преступлениях по политическим основаниям.

«А значит, происходящие события добавят аргументов Бразилии и другим странам, рассматривающим вопрос выхода из этого абсолютно дискредитировавшего себя института», — резюмирует Дмитрий Суслов.

И если выход приобретет повальный характер, то Запад лишится очередного, наряду с долларом, МВФ и идеей либеральной демократии, инструмента контроля за миром.