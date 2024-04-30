В начале года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган очень рассчитывал принять у себя российского коллегу. Но визит Владимира Путина был отложен из-за электоральных процессов в обеих странах. Однако и после муниципальных выборов в Турции и президентских в России встреча в Анкаре так и не состоялась.

Иван Шилов ИА REGNUM

Зато появилась точная дата поездки Эрдогана в США — 9 мая. В марте его министр иностранных дел Хакан Фидан съездил в Госдеп, чтобы подготовить почву. Из совместной конференции Фидана и госсекретаря Энтони Блинкена уже было ясно, что Эрдоган и Джо Байден будут обсуждать Ближний Восток, Украину, ну и двусторонние проблемы, связанные с поставкой истребителей и обходом антироссийских санкций.

Некоторые из наших экспертов обратили внимание на то, что Эрдоган все-таки отдал приоритет Америке. Если Россия занимается разворотом на восток, то Турция разворачивается на запад: не зря же турки пустили Швецию в НАТО. Финансовый кризис вынуждал Эрдогана мириться с позициями Евросоюза и США, дабы привлечь инвестиции.

Но как показывает практика, и здесь не обошлось без подвохов и проволочек. Уже 25 апреля появились слухи о срыве турне Эрдогана за океан. Помощник Байдена Джон Кирби сказал, что в графике его босса не значатся контакты с турецким коллегой. Через два дня появилась ясность и с турецкой стороны. Как заявили чиновники в Анкаре, визит 9 мая не состоится, он переносится на более поздний срок.

Слово «перенос» в данном случае равнозначно «отмене». Остается выяснить, кто его отменил. Если отталкиваться от сообщений турецкой газеты Hurriyet о том, что Эрдоган не давал указаний об отмене поездки, возможно, инициатором является Байден.

Такую версию поддерживают слухи о том, что за срывом переговоров стоит израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Якобы после того, как Эрдоган у себя принял главу ХАМАС Исмаила Ханию, Нетаньяху попросил Белый дом не принимать «спонсоров терроризма».

В то же время версия об израильском следе не увязывается с тем фактом, что сами Соединенные Штаты в последнее время очень жестко настроены по отношению к правительству Нетаньяху.

На минувшей неделе в американских СМИ появилась информация о готовящихся санкциях Вашингтона против батальона израильской армии «Нецах Иегуда» за их преступления против мирных жителей на Западном берегу реки Иордан. Байден предупреждает Нетаньяху об изоляции в случае нападения на последний оплот палестинцев в Газе, город Рафах.

Таким образом, в то, что Нетаньяху при нынешнем уровне отношений способен влиять на Байдена и срывать его переговоры с Эрдоганом, верится с трудом.

При этом исключить ближневосточный фактор в целом невозможно. Даже оказывая давление на Израиль, американская администрация всё еще сильно расходится с Анкарой в своих подходах на урегулирование кризиса.

Санкции против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) остались на уровне инсайдов, а палата представителей одобрила выделение 26 миллиардов долларов помощи Израилю. В ООН американцы так и не поддержали членство Палестины в организации, хотя в Госдепе и в Белом доме постоянно говорят о формуле «двух государств». США выступают против операции Израиля в Рафахе, но исключают постконфликтное управление Газой с участием ХАМАС.

Ну и, наконец, где гарантии того, что в самый важный момент сухопутной операции в Рафахе Вашингтон сумеет остановить ЦАХАЛ? Хотели или могли бы — давно бы остановили.

Турция в своей позиции по отношению Израилю становится день ото дня всё жестче и жестче. Сначала там просто обвиняли Нетаньяху в геноциде. Потом Эрдоган соорудил команду юристов для подачи исков против Израиля в Международный суд. Затем последовал бойкот израильских футболистов в турецкой лиге.

И вот недавно дошло, наконец, до действительно серьезных мер. Турция ограничила экспорт стали, меди, стройматериалов, техники, удобрений, авиатоплива и много чего другого в Израиль.

Пару дней назад Эрдоган публично объявил, что больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с этой страной. И это при том, что товарооборот оценивается в районе $7 млрд, пять из которых — это турецкий экспорт. Турция — четвертый главный поставщик Израиля.

Разногласия во многом

Даже без прямого вмешательства Израиля расхождений в политике США и Турции по отношению к еврейскому государству и Палестине более чем достаточно. Америке явно не нравится, что турки пытаются душить её союзника на Ближнем Востоке санкциями.

Эрдогана не устраивает то, что у Рафаха скопилась боевая техника ЦАХАЛ, военный кабинет Израиля уже вовсю планирует наземную операцию, а Байден ничего не может серьезно этому противопоставить.

Байден рассчитывает на посреднические усилия Катара в обмене пленными и установлении режима прекращения огня, но, вероятно, считает ошибкой Эрдогана называть ХАМАС чуть ли не единственной легитимной силой Газы и встречаться с его предводителем.

США хотели бы при посредничестве арабских стран и Турции создать альтернативную власть в Газе и лишить Нетаньяху оснований для вторжения, но Эрдоган портит эту дипломатию.

У Соединенных Штатов на Ближнем Востоке очень сложная ситуация. Они поддерживают Израиль, но понимают, что из-за его действий страдает репутация Вашингтона в мусульманском мире. Байден теряет поддержку арабов и мусульман внутри Штатов перед важными президентскими выборами, а провокации Нетаньяху чуть не втянули США в войну с Ираном.

С другой стороны, Турция тоже важна американцам как на ближневосточном, так и на европейском фронте, но Эрдоган не хочет быть марионеткой. Он не будет улаживать палестинский конфликт ценою нейтрализации своей креатуры в лице ХАМАС.

И в ирано-израильском противостоянии, и в противостоянии хуситов (и прочих проиранских сил в регионе) с НАТО Турция не выступила в поддержку США, в отличие, кстати, от тех же Иордании или Саудовской Аравии. Турецкий лидер считает виновником обострения в регионе и Израиль, и сами США.

Не стоит исключать того, что есть и другие веские причины для отмены поездки Эрдогана в США. Байден слабеет с каждым днем, а у 70-летнего Эрдогана, по данным СМИ, в прошлом году мог быть инфаркт из-за обострившихся проблем с сердцем. Муниципальные выборы сильно его истощили, а их результат явно не внушает хорошего расположения духа. У Байдена всё впереди, но низкие рейтинги и куча проблем во внешней политике тоже отнимают силы старого демократа.

Iranian Presidency/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Помимо Палестины, у США и Турции хватает разногласий и по другим вопросам. Во время визита Фидана в Вашингтон Блинкен пытался сделать Анкару соответствующей определению «главный спонсор Украины», но туркам удалось откреститься.

США уже ввели санкции против ряда турецких компаний за сотрудничество с Россией. «Турецкие авиалинии» под страхом третичных санкций уже в открытую дискриминируют российских пассажиров, не пуская их на рейсы из Стамбула до Латинской Америки.

Но Америке этого мало. Байден видит, что у НАТО не хватает вооружения для Украины, а Турция, хвастаясь каждый день новыми истребителями и кораблями, ничего не поставляет проигрывающему Владимиру Зеленскому.

Белый дом продолжает говорить о поражении России, а Эрдоган своими посредническими усилиями намекает на мирный договор с фиксацией Украиной потерь территорий.

Турецкая диверсификация

Уже можно констатировать, что на этот раз попытка усидеть на двух стульях для Эрдогана обернулась настоящим провалом. С Путиным он не встретился. Рассчитывал компенсировать эту неудачу в Вашингтоне — но Байден отказался его принять.

Разворот на Запад пока проваливается, ведь для Эрдогана переговоры в США должны были стать первым официальным визитом с прихода к власти Байдена.

Срыв поездки, если Эрдоган не даст этому объяснение в духе «всё ради Палестины», будет равноценен дипломатическому поражению.

Означает ли это, что расстроенный Эрдоган сможет ускорить встречу с Путиным? Не факт. Россия приветствует посреднические усилия Анкары, но пока Запад не готов к уступке территорий и раздражает Москву заморозкой российских активов, Кремль не пойдет ни на какой диалог.

К тому же между Турцией и Россией наметилось похолодание в отношениях. Россия понимает трудную ситуацию бизнесменов, но терпеть дискриминацию своих граждан в турецких аэропортах не намерена.

МИД России уже направил ноту коллегам в Анкару, такого в российско-турецких отношениях не было уже давно.

Так или иначе, для Турции связи как с США, так и Россией остаются крайне важными. Но пока конфронтация между ее партнерами идет по восходящей, маневрировать во всё более узких тисках становится намного труднее.

Для России, безусловно, срыв визита Эрдогана в США, как и любой раскол в НАТО — успех.

А Анкара может утешить себя тем, что диверсифицирует свои связи, обращаясь не только к Западу и Северу, но и к Востоку и Югу. Анонсированный в Багдаде проект «Дорога жизни» с участием Турции, Ирака, Катара и ОАЭ — еще один шаг в этом направлении.