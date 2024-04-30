В Конгрессе США возмутились жадностью своего же военно-промышленного комплекса. Коррупционные скандалы и обвинения в нецелевом расходовании средств постоянно преследуют военные корпорации США. Однако в последнее время ситуация усугубляется острым технологическим кризисом, в котором завязла американская оборонка.

Иван Шилов ИА Регнум

Если она продолжит по старинке транжирить деньги, не давая выхлопа, то США рискуют вчистую проиграть новую гонку вооружений России и Китаю.

На заседании комитета по делам вооружённых сил в Конгрессе проходили довольно скучные слушания с участием министра ВВС США Фрэнка Кендалла. И тут вдруг случилось неожиданное — один из законодателей, конгрессмен от Флориды Майкл Уолтц вытащил мешок болтов и втулок. И прямо в лицо спросил министра: знает ли тот, сколько это стоит.

Пентагон платит 90 тысяч долларов за этот самый набор «сертифицированных» болтов для своих истребителей, а через интернет его можно купить за пару десятков долларов. Получается наценка в 3000 раз, на которой и наживаются лоббисты ВПК и их подрядчики.

Озадаченному министру ВВС оставалось лишь растерянно разводить руками.

Устроивший министру выволочку Уолтц 20 лет отслужил «зелёным беретом», неоднократно бывал в Афганистане и видел своими глазами коррупцию внутри военной машины США.

Самый показательный пример — оставленное в том же Афганистане оружие на 80 миллиардов долларов. Зачем мучиться с перевозкой или ремонтом, если можно просто заказать новое и порадовать своих «друзей» в стане ВПК.

На военных контрактах в США всегда наживались нечистые на руку аппаратчики и лоббисты. Это происходило с самого момента возникновения военно-промышленного комплекса, в период Второй мировой войны и сразу после, в эпоху Трумэна и Эйзенхауэра.

Однако в годы Холодной войны Вашингтону приходилось быть в состоянии очень жёсткой конкуренции с социалистическим лагерем. Поэтому жадность военных производителей пытались поумерить, заставляя их работать на результат.

Ситуация кардинально изменилась после развала Советского Союза и образования однополярного мира под эгидой США. Уже не нужно было ни с кем конкурировать — Россия была ослаблена внутренними кризисами, Китай ещё не являлся нынешним промышленным гигантом. А европейцы не обладали должной субъектностью и были зависимы от США.

В тот момент в индустрии американского ВПК начался процесс монополизации. Ему во многом потворствовал и сам Пентагон — бытовало представление о том, что большие оборонные гиганты лучше справятся с выполнением военных заказов, чем компании средней руки.

Как следствие, число основных военных корпораций в США сократилось примерно в десять раз. Причём и сами они стали повязаны совместными контрактами так, что конкуренция фактически переросла в кооперацию.

Конкуренция — двигатель прогресса — попросту исчезла с рынка американской военной промышленности. Это сразу сказалось и на качестве выпускаемой продукции, которая резко пошла вниз, и на стоимости контрактов, которая стала зашкаливать.

Причём контрактов буквально на всё. Скажем, реле давления масла для ракет NASA в рознице стоит 100 долларов, а закупают его за 10 тысяч. На клапаны для вертолётов Apache пришлось потратить 120 миллионов долларов, а последующий аудит выяснил, что стоить они должны были в 4-5 раз меньше.

И это ещё относительно небольшие вложения. Что уж говорить про серьёзную технику — те же истребители F-22 или F-35, на обслуживание которых ушли по несколько триллионов долларов. В итоге Пентагону пришлось закупать их сильно меньше, чем планировалось ранее.

Истребители оказались слишком дорогими и постоянно ломались: F-35 почти 60% времени проводят на земле и в ремонте. Это надрывает американский военный бюджет, который просто не поспевает за всеми расходами.

Проблемы у американского ВПК накапливались годами, но особенно обострились в последние четыре-пять лет. Сроки сдачи практически всех вооружений серьезно увеличиваются.

Например, на постройку одной подлодки в США теперь в среднем уходит девять лет вместо шести.

Robert Sullivan Lockheed Martin F-35 «Lightning II»

Фрегаты следующих поколений будут спущены на воду с отставанием в три-четыре года. Ещё хуже обстоят дела с новыми авианосцами, которые совсем отстают от графика.

Корпорация Lockheed Martin смогла собрать в 2023 году лишь половину от обещанного числа новых истребителей F-35. Сильно задерживаются и поставки новых модернизированных F-15EX.

При этом расходы по всем оборонным программам стремительно растут. Взять, к примеру, замену старых ракет Minuteman III новыми Sentinel. Расходы на новые межконтинентальные ракеты уже выросли на 35% и достигли 120 миллиардов долларов.

Теперь Конгресс грозится и вовсе свернуть программу, оставив США ещё на десятилетия со старыми ракетами времён Холодной войны.

На таком положении дел сказывается целый набор проблем. Военные корпорации США стали слишком большими, неповоротливыми и забюрократизированными. Им некуда спешить и незачем экономить деньги, ведь они отлично понимают, что у Пентагона нет выбора: контракты придётся размещать всё равно у них.

Неэффективность на всех уровнях принятия решений и приводит к долгостроям, завышенным сметам и тотальному разгильдяйству.

В последние годы стали проявляться и новые напасти: остро не хватает инженерных кадров — многие квалифицированные работники уволились во время пандемии, когда производства остановились.

Сохраняются проблемы с логистикой и поставками многих категорий сырья, особенно редкоземельных металлов из Китая. А на каждую подлодку или истребитель нужно десятки, а иногда и сотни килограммов редкоземов.

Поэтому так тяжело в США идёт и процесс наращивания объёмов выпуска вооружений. С грехом пополам удвоили производство снарядов до 30 тысяч в месяц. Но, например, удвоить выпуск «Джавелинов» с 2 до 4 тысяч в год за два года конфликта на Украине так и не удалось.

А для возобновления сборки «Стингеров» и вовсе пришлось возвращать на работу старых инженеров-пенсионеров.

Большие проблемы и с ростом производства ракет, в том числе для систем ПВО вроде Patriot. Сейчас их выпускается всего лишь по 500 в год — на украинском фронте это можно истратить за пару недель.

Тем временем Китай уже обогнал США по размерам военно-морского флота. Поднебесная за последние два года спустила на воду 17 эсминцев и фрегатов. США для того же понадобится более шести лет.

Liu Fang/Global Look Press Ввод в эксплуатацию китайского эсминца типа 055 «Наньчан»

У России и Китая уже есть гиперзвуковое оружие в разных видах. Последние испытания гиперзвука в США закончились провалом, а обещанного на 2028 год принятия на вооружение первых американских гиперзвуковых ракет может и не случиться.

Нынешний кризис внутри американского ВПК разразился в самый неподходящий момент для Вашингтона. Военная машина США завязла в украинском конфликте и ближневосточных войнах.

При этом сохраняется острая необходимость наращивать выпуск оружия и одновременно конкурировать сразу с двумя оппонентами, Россией и Китаем. Штатам приходится буквально разрываться между всеми вызовами.

Их пример показывает, что даже с крупнейшим в мире оборонным бюджетом содержание военной империи и присутствия по всему миру становится не по карману.

И, что самое главное, с помощью одних только денег все проблемы не решить, инженеров со всего мира не собрать и технологические цепочки с утерянными компетенциями не настроить.

Выхода из нынешнего кризиса пока не наблюдается. Появляются призывы разделить военных гигантов-монополистов на компании поменьше, но за счёт своих лоббистов они будут пытаться этого избежать.

Пока же число проблем стремительно растёт. И в тот момент, когда количество перейдёт в качество, положение военной машины США может стать по-настоящему плохим.