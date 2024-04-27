Современная Латвия последовательно проводит политику, направленную на ассимиляцию и вытеснение русского меньшинства. Однако латышский национализм грозит отнюдь не только русским. Националисты нашли себе новую мишень — студентов, приезжающих в республику из стран Глобального Юга.

Иван Шилов ИА Регнум

Многие из этих студентов в поисках заработка идут в сферу мелкого бизнеса и навлекают на себя гнев латышей тем, что своим присутствием отодвигают исполнение мечты о «латышской Латвии». В последнее время это недовольство оборачивается силовыми эксцессами — националисты проводят расправы над «понаехавшими».

Борцы со студентами

В начале этого года в Риге нашумел инцидент — оставшийся неизвестным националист жестоко избил 41-летнего гражданина Индии, владельца небольшого кафе Хилала Муршинганаката и осыпал посетителей этого кафе расистскими оскорблениями.

А 20 апреля сотрудники латвийской полиции и Службы госбезопасности (СГБ) задержали нескольких скинхедов, которых подозревают в «публичном прославлении нацизма». В их отношении начаты два уголовных процесса.

В одном из случаев двое задержанных причинили телесные повреждения мужчине и принуждали его на видеокамеру сделать нацистское приветствие — соответствующий ролик был выложен в соцсети. Третьего задержанного обвиняют в том, что он разжигал ненависть к представителям других рас в интернете.

В СГБ констатируют, что риски, связанные с правым экстремизмом, в последнее время растут. Глава спецслужбы Нормундс Межвиетс отмечает по этому поводу: «Хотя угроза со стороны таких лиц нашему демократическому устройству на данный момент оценивается как низкая, тенденция к росту числа сторонников правого экстремизма создает риски общественной безопасности».

По оценке СГБ, указанная тенденция связана с тем, что в Латвии растет число «иммигрантов неевропейской расы», которых ненавидят правые экстремисты. Спецслужба считает, что с распространением правого экстремизма среди молодежи число нападений на представителей других рас может увеличиться.

В спецслужбе также сообщают, что в июле 2023 года начался уголовный процесс против некоего человека, обвиняемого в обучении террористическим практикам и попытках завербовать других. Подозреваемый «вдохновлялся» деятельностью норвежца Андерса Беринга Брейвика и австралийца Брентона Тарранта, которые убили десятки людей.

Надо сказать, что в последнее время в латышской среде все сильнее проявляется тревога по поводу наплыва лжестудентов — молодежи с Глобального Юга, приезжающей в Латвию якобы на учебу, а на самом деле использующей учебную визу в качестве повода, чтобы «зацепиться» за ЕС.

По данным МИД, всего в 2023 году Латвия отказала в выдаче учебных виз 624 раза, но всех лжестудентов контрольным службам «отфильтровать» не удается.

Минувшей осенью бывший глава министерства внутренних дел Латвии Эрик Екабсонс, ныне переквалифицировавшийся в лютеранского пастора, отметил, что сейчас в Риге заведений, где продают кебаб, уже больше, чем залов с игровыми автоматами.

«Грядут большие перемены… Халифат инвестирует по всей Европе, также и в Латвии. Кебабные — это свои ячейки, места расположения учеников, отмывание денег и т.д. <…> Все кебабные во Франции, Германии и т.д. уже давно находятся в центре внимания спецслужб», — нагоняет страху Екабсонс.

Он приводит цифру: из 1111 учебных виз, выданных Латвией только в начале 2023 года, к июлю было аннулировано 674. «Пытаясь получить визы якобы для учебы в Латвии, часть мигрантов из Индии, Пакистана, Шри-Ланки, арабских стран и т.д. подделывают паспорта, аттестаты об окончании школы. На собеседования же в посольства Латвии они отправляют похожих на себя персон, которые умеют говорить на английском», — утверждает экс-глава МВД.

В апреле министерство образования и науки призвало Сейм изменить закон об иммиграции таким образом, чтобы ужесточить условия пребывания иностранцев в Латвии по учебной визе.

По данным министерства, иностранцы часто приезжают в республику ради обучения на курсах, которые продолжаются всего несколько месяцев. Причем приезжают не одни, а с супругами и детьми. И эта ситуация вызывает у ведомства серьезные опасения.

«Мы видим, что часто учеба является лишь предлогом и на самом деле эти люди не учатся, а уезжают куда-то еще, работают где-то в других странах Евросоюза», — отметила представитель Минобрнауки Диана Лайпниеце.

«Языковая инквизиция» на страже

Екабсонс обвиняет нынешних правящих политиков в импотенции, в нежелании поставить заслон на пути нелегальной и легальной иммиграции. И как показывает практика, некоторые латыши уже не только негодуют в социальных сетях, но и готовы взять на себя обязанности «чистильщиков» улиц от «чуждого элемента».

В умах латышских националистов «русская» и «расовая угроза» причудливо сливаются воедино. Недавно латвийский историк Виктор Даболиньш рассказал в социальных сетях, как он в Лиепае «убил сразу двух зайцев», услышав в местной кебабной русскую музыку.

«Я подошел и сказал, что это плохая музыка, покуда русские оккупируют Украину. С началом войны для меня больше не существует русской культуры и мне очень трудно терпеть ее в любом проявлении», — написал он. Комментаторы начали шутить, что после его ухода в кебабной заиграла пакистанская музыка, отчего там стало «чуть более по-латышски».

Проблема кебабных занимает и ЦГЯ — Центр государственного языка (местные русские называют его «языковой инквизицией»), сотрудники которого неусыпно следят за тем, чтобы везде и всюду в публичной сфере употреблялся только латышский язык.

Глава этого карательного учреждения Марис Балтиньш в прошлом году ответил на жалобы зрителей относительно того, что и курьеры, и сотрудники кебабных норовят общаться с клиентами по-английски. «Ни в одной кебабной не говорят по-латышски. Рига превращается в Африку и всем наплевать?» — возмущаются латыши.

Балтиньш признал, что проблема существует, но решить ее Центру госязыка пока не удается. «Если бы было давление общества, если бы люди прекратили посещать эти кебабные, работники бы очень быстро выучили язык», — объяснил глава ЦГЯ.

Он посетовал, что латыши сами же ходят туда, где их не обслуживают на госязыке, а потом на это жалуются. По словам Балтиньша, у ЦГЯ есть ресурсы, позволяющие наказать некоторые из подобных заведений, но «не до такой степени, чтобы найти каждую кебабную на окраине Риги».

Впрочем, он заверил, что центр постоянно этим занимается. Действительно, языковые инспекторы постоянно оформляют административные протоколы на работников заведений общепита, которые не владеют латышским языком на достаточном уровне.

Нарушители должны платить штрафы в размере более 100 евро, в противном случае им не продлевают виды на жительство в Латвии, а вместе с этим и в ЕС.

Как ливанец стал латышским националистом

Одним из популярнейших мест кратковременной учебы для иностранцев стал Рижский международный учебный центр. Занятия там проходят всего несколько раз в неделю — в среду и по выходным. Директор этого заведения Инесе Бобуле отрицает, что их студенты рассматривают Латвию лишь в качестве кратковременной промежуточной обстановки.

И надо сказать, что далеко не все приезжие мигранты довольствуются низкими этажами социальной лестницы. Например, впечатляющую карьеру сделал выходец из Ливана Хосам Абу Мери, стяжавший себе в стране специфическую репутацию.

Молодой врач, прибывший в Ригу в 1993 году, начал карабкаться по карьерной лестнице, заводя романы с влиятельными женщинами. Первой среди них оказалась латышка, облегчившая Хосаму процесс социализации и родившая ему двоих дочерей.

В 2012 году он развелся и женился на экс-министре внутренних дел Линде Мурниеце. Но и этот брак оказался недолговечным — через несколько лет Абу Мери развелся с Мурниеце и вступил в брак с популярной телеведущей Линдой Круминей.

Ливанец принял латвийское гражданство, вступил в правящую партию «Единство» и начал делать политическую карьеру. В беседах с прессой он при случае жаловался, что его обзывают «проклятым мусульманином, которому здесь не место».

Абу Мери сетовал: «Если делаю что-то хорошее, то все готовы прославлять и упоминать как пример интеграции. Если ошибусь, то сразу определяется моя этническая принадлежность».

Как это часто бывает, чтобы доказать свой патриотизм, выходец из Ливана принялся строить из себя латышского националиста — более оголтелого, чем многие латыши. Он даже сделал на руке татуировку в виде аусеклиса — древнего латышского символа.

В 2012 году Абу Мери стал первым депутатом-арабом Сейма Латвии. Он очень быстро сообразил, что выбиться в «патриоты» можно, если приложить руку к угнетению русской общины, бесправной и сведенной к статусу людей второго сорта.

Хосам Абу Мери требовал «положить конец последствиям оккупации» в виде русских школ, исправно голосовал за запрет российских телеканалов и за введение на радиостанциях квот на латышские песни. В 2012 году выходец из Ливана стал министром здравоохранения — и на этом посту предложил внести поправки в закон о защите прав пациента.

Поправки предусматривают запрет на использование врачом в общении с пациентами иного языка, кроме государственного. Если пациент плохо владеет латышским или вовсе не владеет, то он будет обязан сам позаботиться о переводчике.

В том случае, если эта поправка будет принята, то воцарится абсурдная ситуация: где-нибудь в Даугавпилсе (90% населения которого составляют русскоязычные) русскому пенсионеру придётся общаться с русским же врачом через переводчика. Поправки откровенно преступные, ибо приведут к росту смертности русских стариков.

Тем не менее, невзирая на столь рьяную свою деятельность, особой любви латышских националистов Абу Мери так и не снискал — в большинстве они продолжают видеть в нем чужака, пришельца.

В целом, конечно, на первом месте для местных националистов остается «русская угроза». Один из многочисленных примеров — в латвийском секторе соцсетей вполне уверенно себя чувствует группа Par Tēvzemi («За Отечество»), использующая свастики (утверждается, что это, дескать, «древние латышские символы».)

В этой группе активно пиарит себя майор Янис Слайдиньш — официальный спикер Национальных вооруженных сил Латвии. Недавно он выложил там своё фото на фоне надписи «Смерть руснi».

Также в группе регулярно постят призывы вступать в украинский «Легион свободы» (признан в России террористической организацией) и сражаться с «русским империализмом».

Но по мере того, как русские будут уезжать из Латвии, внимание «нациков» будет всё больше переключаться на людей других рас и иного цвета кожи.