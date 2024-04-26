«Когда Украина рухнет… мы будем готовы нанести удар с невиданной для Румынии интенсивностью и огневой мощью, чтобы защитить национальные и жизненно важные интересы страны».

Иван Шилов ИА Регнум

Такое послание было озвучено группой румынских боевиков «Гетика», воюющих сейчас в составе вооружённых сил Украины. Входят в нее граждане как Румынии, так и Молдавии.

Прозвучало оно в контексте учреждения молдавского политического блока «Победа», о котором было объявлено в Москве 21 апреля. Именно по молдавским русофилам и собираются наносить свой удар румынские ультранационалисты. Причём готовы это сделать даже ценой нарушения законов.

Боевикам вторят и вполне респектабельные политики из «партии власти» Молдавии. Так, председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности Лилиан Карп призвал прокуратуру разобраться, являются ли действия участников московского съезда молдавской оппозиции государственной изменой.

Но правоохранители в дополнительной мотивации и не нуждаются. 24 апреля стало известно, что в суд переданы сразу два уголовных дела на башкана (главу) Гагаузской автономии и лидера «Победы» Евгению Гуцул. Ей инкриминируется участие в незаконном финансировании ныне запрещённой в Молдавии партии «Шор». Обвинения предусматривают крупные штрафы или лишение свободы до семи лет каждое.

Московский форум

Прошедший в Москве оппозиционный форум стал знаковым событием для молдавской политики. Показателен сам выбор места проведения конференции. Ведь с начала СВО любые упоминания о России в медиапространстве Молдавии сведены к минимуму.

Правительственные структуры вспоминают о Москве лишь в контексте присоединения к многочисленным антироссийским резолюциям европейских структур. И даже риторика официальной парламентской оппозиции (блока социалистов и коммунистов) стала гораздо менее комплиментарной Москве.

Правда, экс-президент и лидер коммунистов Владимир Воронин, обладающий развитым политическим чутьём, несколько дней назад отметился заявлением, что только Россия во все исторические эпохи спасала Молдавию от иностранного гнёта. Под таковым наряду с фашистским завоеванием он упомянул и румынскую оккупацию, фактически уравняв их.

Другой лидер «Победы», преследуемый властями молдавский предприниматель Илан Шор, объяснил выбор места проведения мероприятия превращением современной Молдавии в ГУЛАГ, где власти расправляются со всеми несогласными.

«Наш съезд прошёл в Москве, где живет много наших граждан, где говорят на понятном молдаванам языке и видят Молдову среди друзей», — подчеркнул опальный бизнесмен-политик.

Радикальной была и риторика форума. С трибуны съезда Шор прямо заявил, что идея присоединения к ЕС — «это фантом, она губительна для граждан и для страны». Тем самым евроинтеграционный консенсус, который долгое время стабилизировал молдавскую политику, поставлен под сомнение.

Западные силы

Налицо глубокий политический раскол, когда взгляды власти и оппозиции на будущее страны расходятся диаметрально. Это можно было бы списать на колорит местной политики, если бы не всё более активное участие глобальных геополитических игроков в сражении на молдавском «поле».

Пока они лишь конкурируют между собой и прямого участия в схватке молдавских западников и русофилов не принимают. Но степень вовлеченности «старших братьев» в политическое противостояние растёт.

И вполне возможно, что, подобно соседней Украине, Молдавия может стать полем грандиозной политической битвы. Тем более что первые бойцы в лице вышеупомянутой «Гетики» к ней уже готовы, а официальный Кишинёв проявляет всё меньше политической субъектности.

В финальную стадию вступила сделка по передаче правительству США целого квартала в центре Кишинёва. Под видом возведения нового американского посольства Вашингтон получит под полный контроль свыше 5 гектаров на месте бывшего республиканского стадиона.

Опыт реализации подобных проектов показывает, что такие гигантские дипломатические представительства являются для США мощнейшим инструментом воздействия на страну пребывания.

Парламент Молдавии принял в первом чтении закон, предусматривающий внедрение голосования по почте за границей.

На ближайших президентских выборах осенью 2024 года он будет касаться только молдавской диаспоры, проживающей на территории США и Канады. Совокупно в этих двух государствах проживает около 80 тысяч граждан Молдавии.

Тем самым нынешняя глава государства Майя Санду стремиться усилить влияние на молдавскую политику зарубежной диаспоры в западных странах. В 2020 году именно благодаря голосам европейских и американских молдаван ей удалось обойти на выборах социалиста Игоря Додона.

Но обратной стороной этого манёвра является усиление зависимости избирательных процессов в Молдавии от зарубежных государств. Ведь в тех же США голосование по почте проводится преимущественно внутри страны с использованием национальных почтовых операторов.

Официальный же Кишинёв подходит к этому американскому опыту очень «творчески» и по понятным причинам серьёзных возражений в западных странах не встречает.

Не стоит забывать и о том, что иностранцы — граждане Румынии сегодня совершенно официально руководят в Молдавии такими стратегически значимыми органами власти, как Национальный банк, Служба по борьбе с отмыванием денег.

В отраслевых министерствах в качестве советников от Евросоюза находятся 13 бывших высоких чиновников из Бухареста. С 2020 года министерство обороны Молдавии имеет советника — эксперта из США.

Россия не дремлет

С другой стороны, и Российская Федерация за фактическим подчинением органов власти Молдавии западным центрам принятия решений не наблюдает отстранённо.

Широко известно об очень сильных позициях Москвы в Приднестровье. Правда, украинский конфликт очень осложнил взаимодействие России с самоопределившейся республикой. В связи с этим пришлось пойти на определённые уступки Кишинёву в газовом вопросе.

Однако Москва компенсирует их за счёт активизации на гагаузском направлении. Расположенная на юге Молдавии Гагаузия становится, по сути, базовым регионом для русофильского блока «Победа».

На прошлой неделе Народное собрание (парламент) Гагаузии обратилось к парламенту Молдавии с просьбой вернуть русскому языку статус языка межнационального общения в республике.

А кроме того, с начала апреля здесь предпринимается резонансный гуманитарный проект. Двадцати тысячам местных пенсионеров предоставлена возможность открыть счета в российском госбанке и получить платёжные карты системы «Мир». Всю необходимую работу по приёму документов у населения взяли на себя органы власти Гагаузии.

Сообщается, что правом открыть счет в России уже воспользовались восемь тысяч человек. Пенсионеров привлекает то, что ежемесячно они получают на них субсидию, сопоставимую с размером молдавской пенсии (104 евро). Программа также распространяется на работников бюджетной сферы: учителей, врачей, правоохранителей.

Молдавские власти уже заявили, что такие действия бессмысленны, поскольку платёжная система «Мир» в республике запрещена. Но они лукавят, поскольку российскими картами вполне можно воспользоваться на территории Приднестровья, их принимают к оплате некоторые глобальные маркетплейсы.

Наконец, через банковское приложение можно удалённо открывать депозитные счета, инвестировать, совершать покупки в России (на территории РФ живёт одна из самых значительных гагаузских общин). Есть возможность использовать эти карты в Турции, где многие гагаузы учатся и работают.

По сути, Россия сегодня тестирует создание на территории государства с недружественным режимом параллельной платёжной системы. И если опыт окажется удачным, стоит ожидать расширения её географии за счёт других молдавских регионов, где сильно влияние русофилов.

А это даст серьёзный импульс иным гуманитарным и экономическим проектам, а также политическим действиям пророссийских сил.

В своё время, при президентах Кирилле Лучинском, Владимире Воронине, Игоре Додоне было очень популярно представление о Молдавии как «мосте» между Западом и Востоком. И временами им даже удавалось возводить отдельные его конструкции. Однако из-за авантюрных действий ряда молдавских правительств последних лет они были разрушены.

Сегодняшнему положению республики гораздо больше подходит статус «линии фронта». К счастью, пока периферийного и не кровоточащего.