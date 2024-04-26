24-25 в Минске апреля прошло седьмое в истории постсоветской республики Всебелорусское народное собрание (ВНС), на нём президент Белоруссии Александр Лукашенко был избран на новую должность — председателя ВНС.

Иван Шилов ИА Регнум

Первое Всебелорусское народное собрание состоялось в 1996 году, и до текущего момента этот орган собирался раз в пять лет для подведения социально-экономических итогов пятилетки и формулирования задач на новый срок. В собрании принимали участие представители центральных и местных властей, а также представители предприятий и общественных организаций.

Реальными полномочиями ВНС не обладало и было скорее декоративным органом, призванным демонстрировать успехи и широкую народную поддержку действующего руководства Белоруссии.

Эту ситуацию изменил 2020 год. В связи с масштабными протестами на улицах Минска и других белорусских городов, вспыхнувшими после президентских выборов, Александр Лукашенко объявил о конституционной реформе, которая помимо прочего предполагала преобразование ВНС во влиятельный орган государственной власти.

В тот период политологи полагали, что ВНС будет играть ключевую роль в транзите власти в Белоруссии. Было популярно предположение о том, что Лукашенко займёт пост председателя ВНС, а президентом с усечёнными Конституцией полномочиями будет избрано другое лицо.

Конституционные поправки, принятые на прошедшем 27 февраля 2022 года референдуме, в целом подтверждали «транзитный» мотив реформы государственного управления. ВНС получило широкие полномочия, в том числе по контролю за президентом.

Согласно обновлённой Конституции Белоруссии, Всебелорусское народное собрание вправе рассматривать вопрос о легитимности президентских выборов и принимать решение о смещении президента с должности «в случае систематического или грубого нарушения им Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления».

Кроме того, собрание теперь может давать обязательные для исполнения поручения государственным органам и должностным лицам, и президент здесь не является исключением.

Таким образом, после конституционной реформы в белорусской политической системе образовались два центра власти — президент и председатель ВНС. Предполагается, что второй должен «приглядывать» за первым.

Нечто подобное наблюдалось в Казахстане с 2019 по 2022 годы, когда президент Касым-Жомарт Токаев находился под присмотром Нурсултана Назарбаева, сохранявшего тогда посты председателя совета безопасности, главы правящей партии «Нур Отан» и титул «лидера нации».

Вероятно, массовые беспорядки в Казахстане в январе 2022 года и вызванная ими политическая трансформация заставили Александра Лукашенко задуматься о целесообразности установления в Белоруссии своеобразного двоевластия.

Поэтому было решено, что действующий президент Белоруссии будет одновременно занимать пост председателя ВНС.

Юридическое оформление этого решения произошло спустя два года после референдума — на первом после обретения конституционного статуса заседании Всебелорусского народного собрания.

При этом, принимая новую должность, Лукашенко заявил, что он относится к «поколению уходящих политиков». Ещё более красноречивыми были следующие слова, обращённые президентом к делегатам собрания: «Надеюсь, когда нас не станет, вы — ВНС — удержите эту страну».

По всей видимости, белорусский лидер всё-таки не отказался от идеи транзита власти через переход в кресло председателя ВНС, однако на сегодняшний день этот процесс поставлен на паузу.

И эта пауза будет длиться ещё долго, поскольку на том же заседании Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2025 года, «если так решит народ».

Очевидно, что одна из главных причин приостановки транзита власти — это сложное международное положение, в котором оказалась Белоруссия.

В ходе своего выступления на Всебелорусском народном собрании Лукашенко заявил, что прозападная оппозиция и её кураторы планируют захватить Кобринский район республики, объявить там свою власть и обратиться к НАТО с просьбой о вводе войск.

Президент Белоруссии также рассказал о создании скрытых террористических группировок в республике, которые могут заявить о себе одновременно со вторжением незаконных вооруженных формирований.

Главным источником опасности белорусское руководство считает Украину, где, по словам главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, до тысячи боевиков прошли подготовку для захвата белорусских населённых пунктов. В такой обстановке менять конфигурацию власти, действительно, крайне рискованно.

В целом же Александр Лукашенко видит ВНС не только как инструмент транзита, но и как орган, который обеспечит преемственность политического курса Белоруссии после ухода действующего главы государства от власти.

То есть ставка делается не на конкретного преемника, а на создание института, который не даст республике свернуть с проторенного первым президентом страны пути.

Из истории мы знаем, что это довольно рискованный сценарий. Так, каудильо Франсиско Франко пытался сохранить франкизм в Испании после своей смерти посредством института кортесов и «Фаланги». Однако почти сразу после кончины испанского лидера франкистские кортесы были распущены, а «Фаланга» развалилась.

В результате Испания стала обычной западной демократией, где в парламенте сегодня составляет большинство коалиция злейших врагов Франко — социалистов и баскских и каталонских сепаратистов.

Впрочем, любые исторические параллели всегда условны, и политическая жизнь Белоруссии вполне может развиваться не по испанскому, а по китайскому или северокорейскому пути, который не предполагает проблем с преемственностью.