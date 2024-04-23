Президенты России и Азербайджана 22 апреля встретились впервые после удачных для них президентских выборов. Для Владимира Путина и Ильхама Алиева переговоры в Москве, с одной стороны, стали подтверждениям дружественных отношений, с другой — выражением стремлений развивать долгосрочное партнерство.

Иван Шилов ИА Регнум

В условиях продолжающейся специальной военной операции каждая встреча иностранного лидера с российским президентом становится знаковой как для самой России, так и для мирового сообщества.

То и дело в СМИ появляются вбросы и слухи о том, что какая-то страна в Европе, несмотря на давление НАТО, стремится к диалогу с Москвой, а другое государство из числа, казалось бы, партнеров и союзников опасается вести с ней бизнес. В числе первых — Венгрия и Словакия. Во втором списке называют то Турцию, то Казахстан, а в последнее время еще и Китай.

Сложности проявляются и на постсоветском пространстве. Член ОДКБ Армения подталкивает отношения с Россией к кризису, символом чего стала знаменитая нота протеста армянскому послу осенью 2023 года.

В этой турбулентной обстановке Азербайджан стал одной из немногих стран, с которым отношения не только поддерживаются на высоком уровне, но и развиваются. Ильхам Алиев не побоялся «шейминга» со стороны НАТО, ЕС и США и за два дня до начала СВО подписал Декларацию о союзническом взаимодействии.

С тех пор Алиев и Путин не раз встречались как в Москве, так и на территории третьих стран, как, например, в рамках саммита ШОС в Самарканде. Отношения не испортили даже чувствительные вопросы, связанные с карабахским конфликтом.

В то же самое время США, Европарламент, Франция и ПАСЕ угрожали санкциями и вводили их против Азербайджана, говоря о нечестных выборах, нарушениях прав человека и этнических чистках армян в Карабахе.

Собственно, накануне визита Алиева в Москву Вашингтон решил продолжить давление на Баку. Группа конгрессменов во главе с Диной Титус собирается представить законопроект о санкциях против более 40 азербайджанских военных, судей, следователей и высокопоставленных лиц.

Их Конгресс винит в «подрыве верховенства закона и прав человека», «жестоких репрессиях против оппозиции», «нарушениях прав человека» и прав армянских пленных.

Запад дает понять, что только торговлей газом и нефтью на замену российским энергоносителям Баку не отделается. Приветствуя создание интерконнектора между Болгарией и Сербией в рамках Южного газового коридора, который внесет лепту в избавление от российского газа, ЕС и НАТО в то же время держат над головой Алиева дамоклов меч различных наказаний.

Конечно до нефтегазового эмбарго далеко, и оно противоречит логике ведения энергетической войны против России, но Брюссель и Вашингтон жирно намекают на то, что исключать более жестких мер не стоит.

Пока что Алиеву удается сохранять баланс в отношениях с Россией. Более того, в вопросах региональной безопасности Азербайджан также полагается, скорее, на Москву. Не зря на переговорах в Кремле Алиев заявил: «Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. И от взаимодействия между нашими странами зависит очень многое».

Лишним доказательством того, что Москва уважительно относится к суверенитету Азербайджана, стало принятое до встречи Путина и Алиева согласованное решение о выводе миротворцев из Карабаха. Вопреки многим оценкам, тема миротворцев не оказалась взрывоопасной для азербайджано-российских связей.

Однако партнерство России и Азербайджана диктуется далеко не только необходимостью решать проблемы безопасности. А закрытие карабахского вопроса не становится для Алиева поводом отвязаться от России.

Азербайджан — главный экономический партнер России в регионе, а Россия — третий по величине торговый партнер Азербайджана после Италии и Турции. В своем выступлении Владимир Путин тоже сделал акцент на торговле. Он констатировал, что товарооборот растет и превысил сумму в $4 млрд. А российские инвестиции в азербайджанскую экономику составили $6 млрд.

Кроме того, успешно реализуется проект Север-Юг, который по словам Путина, должен соединить Северный морской путь с Персидским заливом. В этом проекте Азербайджан играет роль связующего звена.

Алиев отметил необходимость строительства новых участков железных дорог между Азербайджаном и Ираном, так как текущая магистраль не справляется с растущим грузопотоком.

Между странами, как отметил президент России, есть еще много «интересных направлений сотрудничества в реальном секторе», и относительно недавний визит премьера Михаила Мишустина в Баку подтверждает взаимный интерес.

Тема транспорта в российско-азербайджанских отношениях уходит глубоко в историю. Собственно, инфоповодом встречи Путина и Алиева стало празднование 50-летия прокладки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). На переговоры приехали участники создания этого проекта, равных которому, по мнению Путина, не было в мировой истории.

В реализации БАМа отец Алиева Гейдар сыграл решающую роль. «Все усилия, труды, годы работы, которые Ваш отец вложил в реализацию этого огромного проекта, и сегодня играют существенную роль», — сказал Путин.

Со своей стороны, Алиев добавил, что его отец заложил фундамент дружественных отношений с Москвой.

Таким образом, можно констатировать, что благодаря личному доверию между двумя президентами Россия и Азербайджан продолжают демонстрировать столь редкую в современном мире стабильность отношений. Баку не собирается открывать «второй фронт» против Москвы.

В ближайшей перспективе Россия может быть спокойна за один из тылов на Южном Кавказе. Если давление Запада на Азербайджан усилится, то, скорее всего, Баку станет Москве еще ближе.

В то же время, Алиев и не пытается создать иллюзию того, что Россия — единственный друг его страны. Как он отметил позже, у Азербайджана нет планов вступления в ЕАЭС, республика развивает многовекторные отношения, а Турция остается военно-политическим союзником и экономическим партнером.

С Европой будет развиваться торговля настолько, насколько к этому будет готов Запад. Алиев активизировал партнерства и с арабским миром, приняв участие в 2022 в саммите ЛАГ и подписав с Иорданией соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Несмотря на «токсичность», Израиль тоже остается близким партерном Азербайджана, но не в ущерб развивающемуся партнерству с Ираном и арабскими странами.