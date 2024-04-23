С начала российско-украинского конфликта последствия фактического в него вмешательства для Германии стали весьма ощутимыми. Газ из России, на котором когда-то зиждилось немецкое экономическое чудо, почти не поступает, что становится бременем не только для промышленности, но и для кошельков рядовых бюргеров. Но насколько велики реальные финансовые потери населения и страны в целом?

Иван Шилов ИА Регнум

Себастьян Дюллен, экономист Фонда Ханса Бёклера, попытался осуществить примерную калькуляцию для программы «Панорама» на телеканале ARD. Результаты оказались более чем удручающими: ВВП Германии в результате конфликта на востоке Украины сократился значительно больше, чем у других стран, и страна потеряла 5% своего ВВП.

В пересчете на душу населения немцы теряют в среднем около €2600 с бюргерской головы в год. В Швеции этот показатель составляет €700, а вот в Италии всего €230. В среднем по ЕС потребители потеряли из-за конфликта в Европе €880.

Таким образом, потери немцев в среднем почти в три раза выше, чем у других европейцев.

«У Германии есть несколько структурных особенностей, которые сделали ее особенно уязвимой, — говорит Дюллен. — У нас очень большой промышленный сектор. Это означает, что мы потребляем много энергии. Во-вторых, большая часть этой энергии поступает из России в виде газа. И в-третьих, немецкое правительство начало регуляцию энергетического рынка сравнительно поздно». Все это в комплексе приводит к тому, что последствия для страны оказались особенно тяжелыми.

Так, например, немецкая сталелитейная индустрия в течение долгого времени снабжалась дешевыми энергоносителями с Востока, пока летом 2022 года они внезапно не иссякли. «Я никогда не забуду август 2022 года, — говорит Штефан Майер, управляющий директор сталелитейного завода в Бохуме. — Цена на энергоносители выросла в пять раз. Это ставит вас как компанию в затруднительное положение. Долгое время российский газ был очень дешевым. Это, безусловно, было преимуществом».

Этот сталелитейный завод перевел своих работников на сокращенный рабочий день на пять месяцев — самый длительный период в истории компании с 1988 года.

Многие компании испытывают похожие трудности. Так, производитель стали Thyssenkrupp Steel планирует сократить производство на своем заводе в Дуйсбурге, назвав в своем заявлении одной из причин сокращения цены на энергоносители. Тысячи и тысячи немецких рабочих при этом лишатся своих мест.

Энергоемкие компании и так сильно пострадали от последствий украинского конфликта. Учитывая же, что компании сталелитейной, химической и энергетической промышленности вносят большой вклад в создание стоимости в Германии, последствия кризиса в ФРГ были гораздо сильнее ощутимыми, чем в других европейских странах.

«Авторитарные» газовые молекулы

Оппозиционные немецкие политики теперь призывают снова импортировать газ из России, чтобы стабилизировать немецкую промышленность.

Штеффен Котре, представитель по энергетической политике партии AfD, например, говорит: «Нам нужно, чтобы «Северный поток — 2» был быстро отремонтирован, и тогда российский газ снова начнет поступать. Все просто. Россия никогда нас не подводила и не пыталась оказывать влияние на политику Германии. В результате мы стали относительно энергонезависимыми».

Известия/Дмитрий Коротаев

Сара Вагенкнехт из «Альянса Сары Вагенкнехт» говорит: «У нас нет реалистичной альтернативы по схожей цене. Я не вижу, чтобы наша экономика работала на солнце и ветре. Поэтому мы должны смотреть на то, откуда мы можем получать газ, а Россия для нас относительно безальтернативна с географической точки зрения».

Штефан Майер из Бохума поясняет, что его компания уже смирилась с недоступностью газа и ищет выход из ситуации: «Мы пытаемся полностью отказаться от 50% потребления газа в пользу 100% потребления электроэнергии, чтобы затем использовать возобновляемые источники энергии. Так что мы хотим уйти от этой проблемы».

Однако сколько времени в случае конкретного завода займет энергетический переход, который позволит компании работать в рамках рентабельности, господин Майер не уточняет.

Влияние Ближнего Востока

Сегодня цена на европейский природный газ резко выросла и достигла самого высокого уровня за последние три месяца.

В прошлую среду на Амстердамской бирже эталонный фьючерсный контракт TTF с поставкой через месяц подорожал до €33,95 за мегаватт-час. Это самая высокая цена с начала января, и цена на газ значительно растет уже неделю, увеличившись за это время более чем на 20%. Это означает, что падение цен в первые месяцы года было компенсировано.

Одной из причин роста цен являются опасения инвесторов относительно новой войны на Ближнем Востоке, в том числе потенциального влияния на поставки газа из этого региона.

После нападения Ирана на Израиль в выходные дни сырьевые рынки ожидают ответа Израиля и опасаются эскалации ситуации, которая до этого была подавлена, в частности, необычно мягкой зимой и слабой экономикой в Европе.

В феврале цена временами падала до €22,31, самого низкого уровня с лета прошлого года.

Кроме того, Германии и другим странам ЕС удалось заместить газ из России, на которую приходилось большинство поставок газа до начала СВО на Украине, и запасы необычно высоки для этого времени года.

Согласно последним данным Европейской ассоциации газовых хранилищ GIE, уровень заполнения всех европейских газовых хранилищ в настоящее время — 62%. По данным ассоциации, средний уровень в это время года за последние пять лет находился на отметке всего 43%.

Как бы то ни было, газ составлял, составляет и будет составлять львиную долю в экономике Германии, и в обозримой перспективе никакие «зеленые технологии будущего» не смогут изменить сложившуюся ситуацию, как бы ни хотелось в это верить канцлеру Олафу Шольцу.

На открывшемся 21 января в Ганновере крупнейшем мировом индустриальном форуме, выставке Hannover Messe он высказал мнение, что Норвегия благодаря обилию гидроэлектростанций в будущем способна поставлять большое количество «зеленого», то есть безвредного для климата водорода.

Кроме того, по мнению канцлера, Норвегия зарекомендовала себя как надежный поставщик газа во время энергетического кризиса. «Тот факт, что всего за несколько месяцев нам удалось полностью избавиться от российской энергии, — это в первую очередь заслуга Норвегии», — подчеркнул Шольц.

При этом практически одновременно начали ходить слухи, что относительно дешевый и всегда доступный в значительных объемах российский сжиженный газ должен войти в 14-й пакет санкций ЕС против России.

Увы, канцлер, воскурив фимиам скандинавским партнерам, так и не сказал всей правды: именно избавление от дешевого российского газа привело к деиндустриализации Германии.

Ни дорогой норвежский трубопроводный газ, ни сверхдорогой американский СПГ, ни гипотетический «зеленый» водород со скандинавского полуострова не способны вернуть ФРГ позиции ведущего мирового промышленного гиганта и заставить вернуться на родину ведущие промышленные концерны, мигрировавшие в Китай и США именно в поисках более предсказуемых цен на энергоносители.