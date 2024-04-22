«Это была совершенно бесполезная встреча». Именно так некоторые эксперты характеризуют посиделки президента Аргентины Хавьера Милея и главного американского IT-миллиардера Илона Маска, которые неделю с лишним назад прошли в Техасе. И осуждать экспертов трудно, ведь строчить заказные и (или) добровольные заметки в связи с этим событием оказалось буквально не о чем.

Иван Шилов ИА Регнум Илон Маск

Мероприятие прошло в закрытом режиме. Пресс-релизы по его итогам не изобиловали подробностями, а лишь вкидывали в толпу отдельные спойлеры — причем спойлеры не первой свежести, что могут подтвердить те, кто активно следит за медийной карьерой что Милея, что Маска.

Зато чего по итогам было много, так это селфи с лицами этой парочки, а также лозунгов, провозглашающих свободу и захватывающее будущее, которыми президент и владелец X, Tesla и многого другого изувечили социальные сети.

Англоязычные СМИ, к слову, от них отстали не сильно.

«На небесах свободного рынка»

Одно только агентство Associated Press разродилось сразу несколькими коронными фразами: «Президент-популист Аргентины встречается с миллиардером Илоном Маском в Техасе — и рождается броманс», «Хавьер Милей и Илон Маск наконец скрепили свой многообещающий броманс в пятницу», «это был союз, заключенный на небесах свободного рынка», «первая встреча после нескольких месяцев взаимного восхищения друг другом».

Кроме того, далее авторы открыто называли Милея и Маска «парой». И вот здесь можно было бы поддаться соблазну и пуститься в заросли рассуждений о том, действительно ли так далеки что Маск, что Милей от демократически-либеральной повестки?

И есть ли какая-то связь между этой трогательной встречей и случившимся практически одновременно с ней расставанием Милея и его подруги, актрисы Фатимы Флорес?

И вот здесь — стоп. Медиа-заигрывания такого рода мы действительно уже видели, особенно западная публика, на которую по большей части и рассчитан данный «триггер».

Его продвигали ЛГБТ*-, фем — и псевдорелигиозные активисты всех сортов, используя простой рецепт: берется положительное человеческое чувство (чаще всего любовь) и пришивается к чему-то слабоестественному (например, отрезанию собственных половых органов).

А дальше снабжается благородным посылом (самый простой — «защита угнетенных») и пропагандируется в массах. И весьма успешно. Кто-то даже назвал это «типичным почерком глобалистов» и почти угадал.

Почти — потому что продвижение собственных интересов через эксплуатацию человеческих чувств и человеческих же пороков действительно один из инструментов так называемых глобалистов.

Соцсети президента Аргентины Хавьера Милея/@JMilei Президент Аргентины Хавьер Милей и Илон Маск

Однако используется он не только на либеральной прослойке общества — пример Милея, Маска и кое-кого еще прямо говорит нам о том, что определенной «обработке» подвергаются и западные консерваторы.

Кто-то резонно возразит: но ведь ребята борются за свободу рынка и слова, сами служат ее символами, выступают против либеральной повесточки — как же они могут быть на стороне тех самых глобалистов?

Но давайте вспомним, что глобалисты — это не однородная безликая масса. Это несколько властных группировок и компаний, аккумулирующих под собой часть мировых ресурсов и постоянно конкурирующих друг с другом за кусок этих ресурсов.

А Маск и Милей в этой картине мира действительно лишь символы, союз которых действительно служит интересам «свободного» рынка.

Люди-символы

Мало кто будет отрицать, что президент Аргентины и IT-миллиардер в настоящий момент являются по большей части медийными персонами, а не реальными политическими деятелями или изобретателями.

И барометром в данном случае служит показатель реальных дел. Милей с момента своего вступления в должность практически не воплотил в жизнь ни одной из обещанных экономических реформ, а компании Илона Маска постоянно вызывают вопросы из-за убыточности и неэффективных бизнес-моделей.

Зато с помощью персон такого рода можно воплощать в жизнь другие проекты.

Вернемся к переговорам Маска и Милея в Техасе, на которых, к слову, присутствовал Херардо Вертейн — посол Аргентины в Вашингтоне, а также близкий друг 42-го президента США Билла Клинтона и один из спонсоров широко известного Фонда Клинтонов.

Именно Вертейн озвучил один из «спойлеров» встречи в беседе с журналистами издания La Nacion: оказывается, Милей и Маск обсуждали огромные запасы стратегических полезных ископаемых в недрах Аргентины. В первую очередь лития, главного на сегодняшний день «ингредиента» аккумуляторов для электромобилей.

В дальнейшем Вертейн развил мысль в том направлении, что Илон Маск крайне заинтересован в «помощи Аргентине» и много знает о литии.

Посыл перехватили американские журналисты и представители отдельных организаций, связанных с министерством энергетики США.

Они стали писать о том, что на фоне «возрождения социалистических правительств» в Латинской Америке Аргентина с Милеем во главе становится важным стратегическим партнером США. Партнером, который поможет добывать необходимые для промышленности металлы на собственном заднем дворе и «разрушить доминирование Китая» в цепочке поставок тех же аккумуляторов.

А взамен США помогут Аргентине во взаимоотношениях с Международным валютным фондом, которому южноамериканская страна задолжала космическое количество миллиардов долларов.

Учитывая влияние и возможности США в вопросах управления МВФ, а также дополнительные обещания начать запускать в Аргентину больше инвесторов, о партнерских отношениях тут говорить несколько неприлично.

По сути, Аргентину вынуждают «раздвинуть ноги» и предоставить всю себя в распоряжение американских структур. Что президент Милей с удовольствием и делает, провозглашая полную свободу рыночных отношений в экономически развалившейся стране и раздавая ее по частям американским и израильским элитам.

Здесь и сдача месторождений лития, и попытки стать «глобальным партнером НАТО» в Латинской Америке, что подразумевает возникновение новых военных контрактов с американскими структурами и еще большее затягивание «удавки» на шее национального суверенитета. Который президенту католической по конституции страны Милею, не так давно ставшему иудеем, практически не важен.

Маск в данном сюжете отыгрывает пиар-карту тех самых инвесторов, которых планируется запустить в Аргентину для восстановления ее экономики. Вот только проникновение в страну новых корпораций скорее будет способствовать обогащению — и даже не США, а более локальных акторов.

Почему они популярны?

И тем не менее, несмотря на то, что Маск и Милей известны в первую очередь эксцентричными высказываниями и эпатажными выходками, их популярность по большей части не сфабрикованная, а вполне себе реалистичная. Почему так получилось?

Возможно, дело в том, что раскручивали этих персонажей по тому же принципу, что и героев голливудской хроники.

Берется история человека, встраивается в определенный контекст, добавляется харизматичная деталь и элемент драматического противостояния — и вуаля. Герой, за которым хочется наблюдать широкому кругу лиц, готов. Осталось подсветить это на весь мир, а уж с этим западные средства массовой информации всегда справлялись на отлично.

И Маск, и Милей разыгрывают архетип бунтаря, который уже давно пользуется в Латинской Америке нежной любовью, а в США регулярно воплощается на киноэкране при очень ситуативном присутствии на политической арене.

К тому же Милей приобрел определенную дозу популярности после интервью у Такера Карлсона — еще одного весьма интересного персонажа, подсвечивающего на весь мир лидеров определенных трендов и социальных групп.

И здесь стоит заметить, что чем дальше, тем чаще появляются на мировой арене подобные персонажи-шоумены, под знаменем которых работают корпорации.

На фоне неудач, а то и откровенной глупости многих национальных правительств и международных организаций, очень выгодно смотрятся те, кто хотя бы медийно бросает им вызов. Большинству западных граждан нужен тот самый герой, который скажет за них свое «нет» самоназначенным небожителям.

Однако не стоит забывать, что иногда таких «героев» для продвижения собственных интересов и создают сами же небожители.

*ЛГБТ — экстремистское движение, запрещено в РФ.