Российский министр иностранных дел Сергей Лавров дал большое интервью трем российским радиостанциям. И главной темой стали перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

С одной стороны, министр говорит о том, что Россия всегда за дипломатическое решение конфликта. «Как об этом постоянно напоминает президент, мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам», — напомнил Сергей Лавров.

Помимо этого, очевидно (министр об этом не сказал, но говорит большинство экспертов), что конфликт на Украине, конечно, может завершиться военным путем — в виде освобождения Россией своих нынешних и будущих территорий.

Однако в интересах Москвы сделать так, чтобы он всё-таки закончился военно-политическими методами — то есть закреплением его итогов в рамках дипломатического соглашения. Которое станет основанием и для выстраивания нового миропорядка, и для снятия санкций.

Однако, с другой стороны, Сергей Лавров дает понять, что переговоры здесь и сейчас невозможны. Их вести негде, не с кем и не о чем.

Где?

В частности, российский министр заявил, что не рассматривает участие России в т. н. «мирной конференции в Швейцарии», куда Запад завлекает страны Глобального Юга для обсуждения т. н. «мирного плана Зеленского» — по сути, документа, требующего от России капитуляции.

«Разумеется, мы не будем вести переговоры в Швейцарии. Первая и главная причина в том, что швейцарские переговоры будут основаны на формуле Зеленского. Для нас это абсолютно неприемлемо», — поясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По его словам, переговоры, которые могли бы быть приемлемы для России, должны включать Россию с самого начала. Именно Россия должна формировать основу для этих переговоров — а она, в общем-то, и была уже сформирована Владимиром Путиным еще до начала СВО. Демилитаризация, денацификация, нейтральный статус — и теперь уже новые территориальные реалии.

Ну или на крайний случай переговоры должны вестись на основе китайских десяти принципов, которые России близки. Сергей Лавров несколько раз в интервью комплиментарно высказывался о китайской формуле.

Отчасти потому, что Москва решила потрафить Китаю. «В целом это даже дорожной картой нельзя назвать, поскольку там мало деталей. Но для России главным является китайское посредничество как таковое. Если китайцам удобно публично облечь это посредничество в некие пункты, в 10 или еще сколько-то, то пожалуйста. У России нет каких-то возражений», — рассказывает ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

Но еще и потому, что Москва при помощи Китая выставляет альтернативный переговорный план. «Нам необходимо максимально делегитимизировать формулу мира Зеленского и швейцарскую конференцию, которая будет проводиться на основе этой формулы. Вот мы в качестве такой более положительной и приемлемой именно для нас альтернативы подсвечиваем китайскую формулу мира», — поясняет Дмитрий Суслов.

Второй причиной отказа, по словам Суслова, является изменение статуса Швейцарии. Она перестала быть для России нейтральной страной. «Теперь это часть коллективного Запада, участник антироссийских санкций. То есть, соответственно, это участник гибридной войны против России. А вести подобные переговоры на территории противника для нас абсолютно неприемлемо», — считает эксперт.

И нейтральная страна для переговоров выбирается не случайно — ведь участникам переговоров не должны чинить препятствия, устраивать какие-то протокольные подколы, вводить визовые ограничения и прочее. «Место их проведения очень важно. Россия там должна чувствовать себя комфортно», — напоминает Елена Супонина.

Но при этом и участники переговоров с другой стороны должны согласиться с выбором места. В результате список потенциальных площадок резко сокращается. Плюс к этому и Россия, и ее оппоненты должны как минимум нейтрально относиться к тому, что страна — хозяйка переговорного процесса получит колоссальные бонусы от своего посредничества.

Именно поэтому на роль площадки вряд ли будут выбраны Турция и Китай. А кто тогда? Индия? Казахстан? Очевидно, что этот вопрос будет предметом отдельных переговоров.

С кем?

Российский министр дал понять, что переговоры если и будут, то не с нынешними украинскими властями. «Разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам», — заявил он и пояснил, что заграничные хозяева Украины «не хотят терять свою гегемонию».

С Зеленским разговаривать бессмысленно. Прежде всего, потому, что с 21 мая украинский лидер становится нелегитимным по причине истечения его президентского срока.

А значит, любая бумажка, которую он подпишет (например, о признании новых российских территорий российскими), будет иметь характер частного мнения и может быть оспорена следующими украинскими властями.

Ну и, кроме того, Зеленский, мягко говоря, к переговорам не готов ментально. «Мы не будем вести переговоры с Зеленским не потому, что он становится нелегитимным 21 мая. Проблема в том, что Зеленский в силу тех действий, которые он совершил, и тех заявлений, которые он сделал, не является для нас приемлемой стороной переговоров.

Да, чисто теоретически, если он сделает целый ряд шагов (отменит свой указ о запрете переговоров не на основе своей формулы, выразит готовность вести их на основе стамбульского коммюнике и новых территориальных реалий, выразит готовность отказаться от вступления в НАТО и сократить вооруженные силы), Москва может вести с ним диалог.

Но Зеленский никогда этого не сделает, ведь для него это будет форменное политическое самоубийство. Он слишком далеко зашел, и единственным способом сохранить себя и свою жизнь для него является продолжение войны. Чем он, собственно, и занимается», — говорит Дмитрий Суслов.

Казалось бы, говорить надо с хозяевами Зеленского — с Европой и США. Однако действительность такова, что они не готовы. Переговоры с Россией в текущей ситуации будут признанием их поражения во всей украинской авантюре и, по мнению западных экспертов, повлекут за собой крах всего американоцентричного миропорядка.

«Запад не примет те условия, которые были бы минимально приемлемы для России. То есть Стамбульские соглашения (с еще большими ограничениями в отношении Украины) плюс даже не нынешние территориальные реалии, а конституционные границы четырех областей. Для Запада это абсолютно неприемлемо — что для Байдена, что для Трампа, который не пойдет на унизительные для США условия», — уверен Дмитрий Суслов.

В лучшем случае Запад готов согласиться на заморозку конфликта и приостановку боевых действий, но это уже не устраивает Россию. «Для них вполне приемлема заморозка конфликта по нынешней линии размежевания при превращении остальной Украины в «анти-Россию на стероидах». То есть без демилитаризации, нейтрального статуса сокращения вооруженных сил и запрета на военное сотрудничество с Западом. Для России это категорически неприемлемо», — продолжает Дмитрий Суслов.

Более того, Москва вообще не собирается приостанавливать СВО даже на время дискуссий. «Мы не будем на период переговоров делать каких-либо пауз в боевых действиях, процесс должен идти», — заявил Лавров.

И его позиция диктуется опытом Стамбула. «Попадаться на такую удочку Москва больше не будет. Ведь есть все основания опасаться того, что предложение о переговорах — это просто уловка, чтобы позволить команде Зеленского дождаться получения новых траншей военной помощи, перегруппироваться и обрести какое-то подобие второго дыхания», — поясняет Елена Супонина.

Как?

В итоге получается, что переговоры действительно вести не с кем. И из этой ситуации выходит, что Москва должна говорить со сменщиком Зеленского, поскольку именно через Украину можно изменить позицию западных политиков.

«Стороной переговоров, мне кажется, должна быть Украина. И когда Украина заявит о готовности принять российские позиции, вот тогда это будет, кстати, спасением лица для Запада. Тогда Запад сможет сказать, что, мол, суверенная Украина приняла это решение — а значит, и мы можем с ним согласиться», — поясняет Дмитрий Суслов.

Собственно, не случайно тот же министр обороны США Ллойд Остин говорил, что именно Киев должен решать, какие территории являются украинскими, а какие нет.

Да, для этого Зеленский должен уйти — и он, скорее всего, уйдет. Западные партнеры подустали, он не пользуется поддержкой в своей стране, да еще и приобрел имидж неудачника, даже несмотря на только что выделенный ему пакет помощи от США.

«Страны Запада во главе с США рано или поздно его спишут. Американцы всегда так делают, особенно когда проект не очень удачный. Они всегда отказываются от поддержки своих союзников и партнеров, тем более если дело пахнет жареным и неудачей», — считает Елена Супонина.

Но помимо ухода или свержения Зеленского нужно еще одно условие — системные победы России на фронте. Они, с одной стороны, позволяют ей упрочивать переговорные позиции. «Ситуация на фронтах позволяет Москве обойтись без педалирования различных вопросов, — считает Елена Супонина. — Главное для России — это ситуация на фронтах и в экономике. Никто не собирается ждать исхода президентских выборов в США, никто не строит свою линию по отношению к происходящему, исходя только из этого фактора».

С другой стороны, наши победы отрезвляют украинскую элиту и дают ей понимание того, что альтернативой переговоров является лишь смерть. «Переговорный трек с кем бы то ни было бессмыслен до тех пор, пока Украина не будет доведена до такой ситуации, когда она уже физически не сможет продолжать войну. Только в этом случае она пойдет на принятие российских условий», — резюмирует Дмитрий Суслов.

А за ней пойдет и Запад.