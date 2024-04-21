Девятимесячная баталия в Конгрессе США подошла к концу. С сентября 2023 года американские законодатели всё никак не могли пролонгировать финансовую и военную помощь Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

В один момент казалось, что траншей и вовсе не будет как минимум до ноябрьских выборов. Однако в итоге конгрессменов всё-таки вынудили проголосовать за транши и устроить последний аттракцион невиданной щедрости.

Бюджеты на украинское направление стали заканчиваться у Белого дома и Пентагона уже под конец провалившегося «контрнаступа» Киева летом 2023 года. Первые запросы в Конгресс с просьбой выдать новые транши привели к настоящему кризису в стане республиканцев.

Правое крыло партии — изоляционисты и сторонники Дональда Трампа — даже довели дело до отставки собственного спикера Кевина Маккарти, который согласился было пойти на «договорняк» с демократами и командой Джо Байдена.

Первый в истории вотум недоверия спикеру поверг Конгресс в состояние длительного хаоса. Затем не без труда республиканцам удалось избрать новым спикером компромиссную фигуру — Майка Джонсона, представителя правых, но вхожего и в ряды партийного истеблишмента. Вместе с ним они надеялись использовать вопрос траншей как рычаг давления на Белый дом.

Республиканцы хотели добиться разрешения миграционного кризиса на южной границе США, которую штурмуют сотни тысяч нелегалов ежемесячно. Поэтому они требовали от Байдена проведения полноценной миграционной реформы и стремились разменять на неё выделение украинских траншей.

Впрочем, переговоры по реформе быстро зашли в тупик. Демократы предложили де-факто полностью открыть границы и легализовать принятие до 5000 нелегалов в сутки. На это республиканцы идти наотрез отказались.

Отдельно стоял вопрос с траншами Израилю — гораздо более популярная среди республиканцев тема. Ещё в начале года Конгресс утвердил выделение денег только этой стране, но Белый дом саботировал процесс. Байден хотел получить средства вообще на всё — и на Украину, и на Израиль, и дополнительно на сдерживание действий Китая вокруг Тайваня.

В конечном счёте демократы приняли единый билль со всеми траншами на 95 миллиардов долларов в Сенате. И начали активно додавливать республиканского спикера в нижней палате, требуя от него поскорее дать на руки Байдену все эти немалые деньги. Майк Джонсон какое-то время сопротивлялся, но в итоге всё же сломался.

Остаётся пока неизвестным, что могло повлиять на решение спикера. Очевидно, что он политик довольно молодой и с малым аппаратным весом. Вполне можно предположить, что на него имелся какой-то компромат.

Довольно быстро выяснилось, что одним из советников Джонсона являлся бывший лоббист военной корпорации Lockheed Martin. Ну а сам Джонсон попытался воспользоваться ситуацией в свою пользу и даже назвал себя «спикером военного времени».

Выделение траншей Украине заставило возмутиться многих республиканцев, которые буквально спасовали перед Байденом и лишились своего рычага давления. Это наверняка вызовет и оторопь у республиканского электората, который видит приоритетным разрешение внутриамериканских кризисов, а не ведение бесконечных заморских войн.

Скандальными стали даже такие мелочи, как выделение 300 миллионов долларов украинским пограничникам, которые отлавливают бегущих из страны мужчин призывного возраста. При этом на охрану границы США не предоставляется ни цента. Приоритеты Вашингтона во всей красе: с одной стороны, война до последнего украинца, с другой — бесконтрольный приём нелегалов со всего мира.

Большинство американцев — и примерно две трети республиканцев — выступают против увеличения военной поддержки Украины. Так что выделение траншей — тема совсем не популярная в американском обществе, хотя она и вызвала овации среди лоббистов ВПК и ястребов в Вашингтоне.

«Против» проголосовали 112 республиканцев — это большая часть партийной фракции. Согласовать финансирование удалось лишь за счёт голосов демократов.

Спикер Джонсон постарался слегка подсластить пилюлю для республиканцев тем, что выделил средства в виде кредита, а также дополнительно выставил на голосование два откровенно популистских законопроекта — о запрете TikTok в США и конфискации активов России.

Впрочем, владелец TikTok ByteDance уже обещает заблокировать это решение в суде, ссылаясь на нарушение конституции. Да и вокруг активов России в США, которые, по последним оценкам, составляют лишь 5 миллиардов долларов, развернутся многолетние судебные баталии.

Из выделенных же 95 миллиардов примерно 61 пойдёт на Украину, 17 — Израилю, 8 — Тайваню, а ещё 9 будут потрачены на гумпомощь для сектора Газа. Большая часть денег «под Украину» автоматически отправится Пентагону на восполнение всего, что было спущено на фронте.

Это позарез необходимо военным аппаратчикам США, ведь кассовый разрыв у Пентагона из-за Украины составляет сейчас порядка 10 миллиардов долларов.

14 миллиардов долларов — столько будут перечислять Киеву на протяжении полутора лет, до сентября 2025 года включительно. То есть по 800 миллионов в месяц — примерно так и финансировался украинский проект летом и в начале осени 2023 года. Деньги небольшие и направлены они будут на попытки удержать фронт, который начал трещать по швам.

Основной упор Пентагон наверняка будет делать на отправку снарядов, ракет для ПВО, а также дальнобойных ракет под системы HIMARS, включая упомянутые в билле ATACMS. Здесь всё будет ограничиваться даже не объёмами траншей, а запасами оружия в арсеналах США и возможностями его произвести.

Скажем, Пентагон пока смог нарастить выпуск артиллерийских снарядов лишь до 27 тысяч в месяц. Такой объём прожигается на украинском фронте за одну неделю боёв. Ещё хуже ситуация с ракетами для систем Patriot: их производится лишь по 500 ежегодно. На Украине такой годовой объём можно спустить за несколько дней.

Ракеты ATACMS так и вовсе больше не выпускаются, и их остаётся у США уже не так много. Поэтому Пентагон и пытается спешно заместить их более дешёвыми и менее эффективными аналогами, включая адаптированные авиабомбы.

Наверняка на Украину отправят что-то из бронетехники, будь то пресловутые бронемашины Stryker или Bradley. Впрочем, несколько сотен из них Киев уже потерял, и объёмы поставок точно будут меньше, чем в преддверии «контрнаступа» 2023 года.

Системно на ситуацию на поле боя это не повлияет. Но позволит лоббистам ВПК ещё раз освоить бюджеты на украинском поприще, причём, возможно, в последний раз, если учитывать все провалы ВСУ и реальную возможность коллапса фронта.

Расколотый Конгресс же теперь отправится в двухнедельный отпуск. Спикер Джонсон специально провёл голосование в последний день до каникул. Он надеется, что за это время страсти поутихнут и в мае можно будет переключить повестку на что-то более выгодное республиканцам. Сенат согласует билли во вторник, а Байден их сразу подпишет.

Правые республиканцы уже грозят спикеру вендеттой. Марджори Тейлор Грин — сторонница Трампа — уже представила резолюцию об отзыве Майка Джонсона с поста. Её официально поддержали несколько других республиканцев, не менее дюжины из них готовы потопить Джонсона. Так что в мае Вашингтон может ожидать дежавю с очередной отставкой спикера.

Позиции Джонсона шатки как никогда, и его снятие с поста спикера ввергнет Конгресс в ситуацию очередного хаоса, который может продлиться вплоть до выборов. Единственный, кто может его спасти, это Трамп. Тот сначала было поддержал Джонсона, но теперь тоже от него отстранился и жалуется на то, что США тратят на Украину больше, чем европейцы.

Трамп не хочет напрямую вовлекаться в баталии вокруг траншей, ведь если они не изменят ход конфликта и Киев продолжит проигрывать, то это ударит по репутации Байдена.

И именно он окажется крайним в ситуации проигранной войны в канун выборов после того, как так активно ратовал за выделение десятков миллиардов долларов, которые закопали в украинский чернозём.