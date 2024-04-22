Ездят, летают и спасают жизни: как беспилотники эвакуируют раненых в СВО
Министр обороны Сергей Шойгу 17 апреля посетил конгрессно-выставочный центр «Патриот». Там предприятия российского оборонно-промышленного комплекса представили передовые разработки в сфере роботизированных комплексов.
Среди прочего министр осмотрел роботизированный медицинский комплекс, предназначенный для эвакуации раненых бойцов из-под обстрелов. По словам Шойгу, задействованные в ходе СВО подразделения остро нуждаются в подобной технике. Поэтому разработчикам нужно как можно скорее доработать машину.
«Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно её на фронте пробовать и в серию запускать немедленно», — заявил министр.
Роботы-тележки из подручных средств
Некоторые подразделения российской армии уже используют роботизированные платформы. С их помощью эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на передний край. Пока эти платформы, попросту называемые «тележками», собирают волонтёры и сами бойцы. В работе используют запчасти от электросамокатов, скутеров, моноколёс и других «гражданских» средств передвижения.
Подобные аппараты «затачивают» под конкретные фронтовые реалии. Один из вариантов — платформа с четырьмя или шестью колёсами от гироскутера с тележкой между ними.
Бойцы подобные разработки крайне ценят, поскольку они позволяют буквально спасать человеческие жизни. Если машина попала под обстрел, её всеми силами пытаются эвакуировать и вернуть в строй — как настоящего боевого товарища.
При этом штучные изобретения не изменят ситуацию с эвакуацией раненых. Для этого нужна единая роботизированная платформа, которая будет отвечать ряду технических характеристик, рассказал в комментарии ИА Регнум военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.
«Такая платформа должна быть максимально лёгкой, маневренной и подвижной. Но в то же время максимально быстрой. Если на неё нацепить больше брони, увеличиваются ресурсы по энергетике, массе и проходимости. Нужен баланс, ограниченное локальное бронирование там, где находится зона укладки раненых», — отметил эксперт.
В условиях городских боёв платформу можно запрограммировать двигаться по заданному маршруту — как уже ездят дроны курьерской доставки. А на пересечённой местности управление платформой может взять на себя оператор, использующий видеокамеры для оценки обстановки.
Также возможен вариант использования наземного беспилотника в тандеме с коптером, оператор которого оценивает обстановку сверху и может скорректировать маршрут до точки эвакуации.
Летающие носилки
Ещё один перспективный способ эвакуации раненых — использовать тяжёлые беспилотные летательные платформы, оборудованные носилками. Такие машины могут применяться в случае, если добраться до раненого «по земле» не получается.
Подобные аппараты нужны по двум причинам, поясняет ИА Регнум офицер запаса, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Во-первых, вблизи линии фронта ВСУ постоянно применяют большое количество беспилотников-камикадзе, которые ведут охоту за крупногабаритной техникой.
Во-вторых, ВСУ игнорируют положения международных конвенций о нейтральности медицинского персонала.
«Сейчас, когда попраны все правила ведения военных действий, красный крест на форме наших медиков привлекает снайперов, операторов дронов. Такая машина спасёт не только раненых, но и медицинских сотрудников», — уверен эксперт.
Матвийчук напоминает, что проблема эвакуации раненых с переднего края существовала на протяжении всей истории войн. В отдельных случаях эвакуировали благодаря героизму мединструкторов, но зачастую — ценой их жизней. Поэтому применение беспилотных комплексов можно считать естественной эволюцией процесса.
В этом смысле новые российские разработки определяют будущее вооружённых конфликтов по всему миру.
Даже в случае потери беспилотной платформы — из-за обстрела или подрыва на мине — можно послать ещё одну, две или три. А вернуть к жизни погибшего медика или бойца эвакуационной команды нельзя. Поэтому каждая поставленная на фронт эвакуационная платформа — это спасённая жизнь.
Роботы заменят людей
Роботизированные платформы в будущем смогут, хотя бы частично, заменить санитарные команды. А придут ли на смену солдатам малогабаритные беспилотники? И да, и нет.
В начале апреля ряд украинских источников опубликовал кадры боевых действий на авдеевском направлении. В ходе боя российские войска применили роботизированные гусеничные платформы, вооружённые пулемётом и автоматическим гранатомётом. Обнаружив цель, военнослужащие ВСУ попытались поразить платформы дроном-камикадзе, но неудачно.
Этот малозначительный на первый взгляд инцидент показывает, что для ведения боевых действий уже необязательно использование живой силы. Обе стороны могут слать в бой беспилотники, операторы которых остаются вне зоны поражения.
Однако пока роботы и дроны обладают ограниченным функционалом и имеют ряд минусов. Один из них — недостаточные размеры, отмечает Алексей Васильев.
По словам эксперта, неслучайно современная гусеничная техника имеет длину пять-шесть метров. Такой размер выбран, чтобы преодолевать естественные преграды и оборонительные сооружения. При ширине окопа в два метра нужно, чтобы гусеницы были вдвое длиннее: длина опорной точки — четыре метра. В итоге получается машина длиной в те самые пять-шесть метров.
«Если отвязываемся от проходимости, тогда можно использовать роботизированные машины на поле боя. Они все очень маленькие, очень интересные. Но они пока локальны по своему применению», — говорит ИА Регнум Васильев.
Но даже при локальном применении дрон, оснащённый гранатомётом, может уничтожить танк противника. И даже в случае потери беспилотника «размен» будет в пользу тех, кто его направил, поскольку цена танка в разы превосходит стоимость малогабаритной роботизированной платформы. И это уже не говоря о жизнях членов экипажа.
На данный момент для российской армии разработаны более крупные гусеничные роботизированные боевые системы «Уран-9» и «Нерехта», их задействовали в учениях «Запад-2021». Поэтому приход беспилотных и роботизированных платформ на смену отдельным военным специальностям — лишь вопрос времени.