Министр обороны Сергей Шойгу 17 апреля посетил конгрессно-выставочный центр «Патриот». Там предприятия российского оборонно-промышленного комплекса представили передовые разработки в сфере роботизированных комплексов.

Кадр из видео МО РФ

Среди прочего министр осмотрел роботизированный медицинский комплекс, предназначенный для эвакуации раненых бойцов из-под обстрелов. По словам Шойгу, задействованные в ходе СВО подразделения остро нуждаются в подобной технике. Поэтому разработчикам нужно как можно скорее доработать машину.

«Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно её на фронте пробовать и в серию запускать немедленно», — заявил министр.

Роботы-тележки из подручных средств

Некоторые подразделения российской армии уже используют роботизированные платформы. С их помощью эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на передний край. Пока эти платформы, попросту называемые «тележками», собирают волонтёры и сами бойцы. В работе используют запчасти от электросамокатов, скутеров, моноколёс и других «гражданских» средств передвижения.

Подобные аппараты «затачивают» под конкретные фронтовые реалии. Один из вариантов — платформа с четырьмя или шестью колёсами от гироскутера с тележкой между ними.

Бойцы подобные разработки крайне ценят, поскольку они позволяют буквально спасать человеческие жизни. Если машина попала под обстрел, её всеми силами пытаются эвакуировать и вернуть в строй — как настоящего боевого товарища.

При этом штучные изобретения не изменят ситуацию с эвакуацией раненых. Для этого нужна единая роботизированная платформа, которая будет отвечать ряду технических характеристик, рассказал в комментарии ИА Регнум военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

«Такая платформа должна быть максимально лёгкой, маневренной и подвижной. Но в то же время максимально быстрой. Если на неё нацепить больше брони, увеличиваются ресурсы по энергетике, массе и проходимости. Нужен баланс, ограниченное локальное бронирование там, где находится зона укладки раненых», — отметил эксперт.

В условиях городских боёв платформу можно запрограммировать двигаться по заданному маршруту — как уже ездят дроны курьерской доставки. А на пересечённой местности управление платформой может взять на себя оператор, использующий видеокамеры для оценки обстановки.

Также возможен вариант использования наземного беспилотника в тандеме с коптером, оператор которого оценивает обстановку сверху и может скорректировать маршрут до точки эвакуации.

Летающие носилки

Ещё один перспективный способ эвакуации раненых — использовать тяжёлые беспилотные летательные платформы, оборудованные носилками. Такие машины могут применяться в случае, если добраться до раненого «по земле» не получается.

Подобные аппараты нужны по двум причинам, поясняет ИА Регнум офицер запаса, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Во-первых, вблизи линии фронта ВСУ постоянно применяют большое количество беспилотников-камикадзе, которые ведут охоту за крупногабаритной техникой.

Во-вторых, ВСУ игнорируют положения международных конвенций о нейтральности медицинского персонала.

«Сейчас, когда попраны все правила ведения военных действий, красный крест на форме наших медиков привлекает снайперов, операторов дронов. Такая машина спасёт не только раненых, но и медицинских сотрудников», — уверен эксперт.

Матвийчук напоминает, что проблема эвакуации раненых с переднего края существовала на протяжении всей истории войн. В отдельных случаях эвакуировали благодаря героизму мединструкторов, но зачастую — ценой их жизней. Поэтому применение беспилотных комплексов можно считать естественной эволюцией процесса.

Кадр из видео МО РФ

В этом смысле новые российские разработки определяют будущее вооружённых конфликтов по всему миру.

Даже в случае потери беспилотной платформы — из-за обстрела или подрыва на мине — можно послать ещё одну, две или три. А вернуть к жизни погибшего медика или бойца эвакуационной команды нельзя. Поэтому каждая поставленная на фронт эвакуационная платформа — это спасённая жизнь.

Роботы заменят людей

Роботизированные платформы в будущем смогут, хотя бы частично, заменить санитарные команды. А придут ли на смену солдатам малогабаритные беспилотники? И да, и нет.

В начале апреля ряд украинских источников опубликовал кадры боевых действий на авдеевском направлении. В ходе боя российские войска применили роботизированные гусеничные платформы, вооружённые пулемётом и автоматическим гранатомётом. Обнаружив цель, военнослужащие ВСУ попытались поразить платформы дроном-камикадзе, но неудачно.

Кадр из видео МО РФ

Этот малозначительный на первый взгляд инцидент показывает, что для ведения боевых действий уже необязательно использование живой силы. Обе стороны могут слать в бой беспилотники, операторы которых остаются вне зоны поражения.

Однако пока роботы и дроны обладают ограниченным функционалом и имеют ряд минусов. Один из них — недостаточные размеры, отмечает Алексей Васильев.

По словам эксперта, неслучайно современная гусеничная техника имеет длину пять-шесть метров. Такой размер выбран, чтобы преодолевать естественные преграды и оборонительные сооружения. При ширине окопа в два метра нужно, чтобы гусеницы были вдвое длиннее: длина опорной точки — четыре метра. В итоге получается машина длиной в те самые пять-шесть метров.

Кадр из видео МО РФ

«Если отвязываемся от проходимости, тогда можно использовать роботизированные машины на поле боя. Они все очень маленькие, очень интересные. Но они пока локальны по своему применению», — говорит ИА Регнум Васильев.

Но даже при локальном применении дрон, оснащённый гранатомётом, может уничтожить танк противника. И даже в случае потери беспилотника «размен» будет в пользу тех, кто его направил, поскольку цена танка в разы превосходит стоимость малогабаритной роботизированной платформы. И это уже не говоря о жизнях членов экипажа.

На данный момент для российской армии разработаны более крупные гусеничные роботизированные боевые системы «Уран-9» и «Нерехта», их задействовали в учениях «Запад-2021». Поэтому приход беспилотных и роботизированных платформ на смену отдельным военным специальностям — лишь вопрос времени.