Жительница Твери Вера Т. тридцать лет жила дверь в дверь с пожилой интеллигентной женщиной, у которой был один большой недостаток — слишком любила животных, тащила к себе в дом кошек и собак, однако должного ухода им обеспечить не могла.

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Вера пыталась продать квартиру и переехать, но потенциальных покупателей отпугивал густой кошачий запах в тамбуре.

Некоторое время назад, когда соседка заболела, Вера решила действовать: дала объявления в группы в социальных сетях, где отдавали животных в добрые руки, и смогла раздать всех имевшихся на тот момент в квартире кошек.

Собаку — французского бульдожку — пришлось взять себе. Бедный пёс за пять лет своей жизни ни разу не выходил из квартиры, естественные потребности осуществлял прямо в этой крохотной «однушке». Когда его несколько раз отмыли с собачьим шампунем, пёс оказался белым — а до этого считался тигровой масти.

В феврале 2024 года соседка снова попала в больницу. Вера начала в её квартире ремонт, не спрашивая разрешения ни у соседки, ни у её родственников, живших в другом городе. Своих денег хватило только на то, чтобы вынести из квартиры все пахучие диваны и кресла, снять пропахший линолеум и прогнившие плинтусы.

Дальше женщина опять решила бросить клич в социальных сетях, обратиться за материальной помощью к бывшим коллегам соседки. Но коллеги осудили не в меру ретивую даму, пожелавшую «причинить добро», не спросив, нужна ли её помощь. И пожалели лежавшую в больнице соседку: как это — она вернётся домой, а там всё выброшено?

Ситуация зашла в тупик. В начале апреля всё разрешилось печальным образом — соседка скончалась. Теперь Вере предстоит объясняться с её родственниками, когда они через полгода вступят в наследство. А может быть, они будут благодарны — за то, что избавила от необходимости самим выкидывать пропахшие вещи.

Бывают ситуации и пострашнее. В Озёрске Челябинской области пожилая женщина развела в квартире крыс. Ей их продали под видом карликовых мангустов.

В апреле к женщине с обследованием квартиры приехала комиссия. В соцсетях опубликовано видео, снятое во время обследования. В квартире пенсионерки — дикая антисанитария. Грызуны бегают по пустым пластиковым бутылкам, опилкам, оставшимся от сгрызенной ими мебели, и мусору.

Оба этих случая — примеры настоящего расстройства, которое называется айлурофилия (гатофилия, галеофилия). Симптом — патологическая неконтролируемая привязанность и любовь к животным. Чаще всего отмечается у пожилых и одиноких женщин, которым больше не о ком заботиться.

При таком расстройстве люди могут одновременно содержать у себя до нескольких десятков кошек, собак и даже крыс, при этом не имея возможности обеспечить им приемлемые условия жизни.

Есть и еще одно психическое расстройство, способное отравить жизнь ближайшим соседям. Это патологическое накопительство, «синдром Плюшкина». Оно заключается в собирании и хранении неиспользуемых вещей, чаще всего предметов домашнего обихода, из-за чего помещения постепенно становятся непригодны для жизни.

В квартирах поражённых этим синдромом людей нельзя свободно передвигаться. Есть на кухне не получается — стол обычно завален всем подряд. В туалете не удастся закрыть дверь. На стенах же обычно развешены набитые вещами пакеты.

Во многих случаях склонность к патологическому накопительству появляется из-за серьёзных жизненных потрясений — разводов, тяжёлых болезней или смерти близкого человека, что стимулирует хранить его вещи. Но постепенно навязчивое накопительство начинает охватывать остальные предметы и принимает угрожающий характер.

Человек, одержимый патологическим накопительством, крайне трепетно относится к своим вещам, душевные муки он испытывает, даже если его вынуждают выбросить сущую мелочь — газету или полиэтиленовый пакет.

Как и на многих других людей с психическими расстройствами, управу на таких соседей найти сложно. Лечение у психиатров в нашей стране — дело исключительно добровольное. Однако попытаться можно.

Порядок действий может быть таким. Для начала стоить обратиться с письменными жалобами в МЧС, Роспотребнадзор и жилищную инспекцию. Тот, кто допустил антисанитарию в квартире, получит административный штраф в размере 500–1000 рублей. За повторное нарушение — штраф уже 2–3 тысячи.

Параллельно жилинспекция отправляет официальное требование об устранении нарушений жильцу «нехорошей» квартиры.

Если же ничего не меняется, остается обращение в суд. На основании статьи 293 Гражданского кодекса можно подать иск о прекращении права собственности на жилье. Из муниципальной квартиры жильцов выселяют на основании судебного решения по статье 83 Жилищного кодекса.

Еще две частые проблемы с соседями — агрессивные собаки и вечный ремонт.

С середины декабря прошлого года жители одного из домов во Владивостоке жалуются, что бойцовская собака одной из соседок набрасывается на них и разрывает в клочья одежду. Люди боятся лишний раз выходить из квартир.

Несмотря на то, что раньше на хозяйку было написано несколько заявлений в полицию, ситуация никак не меняется. Затерроризированные жильцы считают, что в агрессивном поведении животного виновата хозяйка. Стаффорда редко выводят на улицу, а сами прогулки очень короткие.

Или еще одна дикая история. Ирина К., жительница Дзержинска Нижегородской области, из-за соседского ремонта стала заложницей в собственной квартире. Её новый сосед посчитал, что ее кладовая относится к его квартире.

Однажды удивлённая женщина увидела, что стена в её квартире падает, а в проломе проявляются рабочие с ломом и перфоратором. Ирина обратилась в полицию, но правоохранители лишь развели руками.

В местных СМИ позднее рассказали, что женщина, не дождавшись действий от правоохранителей, обратилась к юристу, составила иск в суд и выиграла его. Стену восстановили, но без чистовой отделки — просто заложили кирпичом.

Суд, к сожалению, — единственный вариант борьбы в подобных случаях. Но и это не панацея.

В первую очередь судебный процесс — удовольствие дорогое: только составление искового заявления обойдётся примерно в 10–15 тысяч рублей. В среднем суд занимает не меньше полугода, и даже если его выиграть, судебные приставы вряд ли заставят соседку лучше воспитывать свою собаку. Или соседа — не сверлить стены в шесть утра в воскресенье.

Впрочем, с людьми, настроенными на общение, всегда есть шанс просто договориться.