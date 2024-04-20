Судьба щекастого мальчугана в круглых очочках, бодро хвалившего детский патриотический лагерь «Азова»*, оказалась вполне логичной. Он подрос и в возрасте 19 лет погиб под Часовым Яром, о чем сообщили все ленты новостей, посмотрите, мол, к чему приводит такое воспитание. Но за историей одного мальчугана стоит огромная проблема: их тысячи. «Национально-патриотическое воспитание молодежи» на Украине дало результат, вырастив и ударную силу Майдана, и корпус «активистов», надзирающих за согражданами и приводящих их к повиновению, и мотивированных солдат, работающих «клеем» для безыдейной массы.

Социальные сети

Все украинские политические партии, активно игравшие в политику и заходившие в Верховную раду в то время, когда радикальные националисты находились на уровне статпогрешности, работу с молодежью либо игнорировали, либо имитировали. «Молодые регионы» занимались неизвестно чем, молодые коммунисты ходили возлагать цветочки по случаю памятных дат, а молодые националисты в это время учились воевать и ненавидеть, выполнять приказы и добиваться цели. Захватив власть, они очень быстро распространили систему воспитания детей и молодежи на всю территорию страны.

Следовательно, для полного понимания проблемы «что теперь делать со всеми этими безумцами» нужно понимать еще две вещи: как всё было изначально устроено и как можно поломать то, что вбивалось в головы с малолетства.

Кузница убийц

Старейшей воспитательной структурой, ковавшей актив для западноукраинского национализма, является «Пласт» — аналог американских скаутов, но куда более идейный. Мимикрируя под деятельность спортивных молодёжных организаций, которые в Австрии поддерживались государством, основатели организации ковали политических лидеров, что прекрасно видно по результатам.

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С началом Первой мировой войны большинство пластунов согласилось воевать в рядах «сечевых стрельцов» против «русской опасности». К 20-м годам XX века «Пласт», по сути, стал молодёжным отделом Организации украинских националистов*, что прекрасно понимали поляки, запретившие его. «Пластунами» в детстве были Степан Бандера, Роман Шухевич, последний командир УПА* Васыль Кук.

В то время молодёжь учили стрелять из ружья и револьвера, ходить в длительные походы с рюкзаками, подавать сигналы, правильно перевязывать раненых и так далее. И, конечно, давали теоретическую подготовку, стоящую на «патриотизме» — то есть, как писал учитель львовской Академической гимназии Степан Шах, »систематичного перевоспитания широких масс народа в духе военной организации против Москвы». Так что совершенно логично «Пласт» принял, например, активное участие в формировании дивизии СС «Галиция».

После развала Союза в 1991 году «Пласт», вернувшийся в конце 80-х из заокеанской диаспоры, снова легализовался на Украине. В 1993 году были организованы первые международные лагеря, а во времена президентства Виктора Ющенко, 15 декабря 2009 года, министерство образования и науки Украины подписало с организацией бессрочное соглашение о сотрудничестве. По условиям соглашения «Пласт» взял на себя обязательства «принимать участие в исполнении молодежных, образовательных программ разных уровней, которые реализуются МОН… Принимать активное участие в реализации программ МОН касательно патриотического воспитания молодежи».

Стрингер/РИА Новости

После Майдана 2014 года сотрудничество вышло на новый уровень, фактически «Пласт» начал задавать тон воспитанию подрастающего поколения.

Стрингер/РИА Новости

И это же не было удивительным, в заявлении руководства организации 21 ноября 2014 года прямо говорилось, что её воспитанники массово приняли участие в госперевороте, «первым с национальным флагом на Майдан достоинства вышел журналист 5-го канала, старший пластун Александр Аргат, а 1 декабря именно старшие пластуны (члены различных политических партий и беспартийные) установили первые палатки протестующих на Майдане».

Более сотни действительных членов стали соучредителями таких структур, как «Евромайдан-SOS», «Самооборона Майдана», сотня самообороны «Свободы», «Свободный Университет Майдана», Студенческий координационный совет и др. А сформированная из «пластунов» 34-я сотня самообороны понесла наибольшие потери во время расстрела «мирных протестующих» снайперами. Естественно, наказывать мятежный Донбасс в составе добробатов эти активные люди отправились в первых рядах, приезжая для этого даже из Штатов, как застреленный под Иловайском майор армии США Марк Грегори Паславский.

Кадр из видео

Лучшие же кадры последовательно занимали государственные посты. Один из организаторов Майдана Андрей Парубий стал спикером Верховной рады, Соломию Бобровскую назначили заместителем главы Одесской ОГА, Петра Шкутяка из Ивано-Франковска — главным «чистильщиком» Генпрокуратуры Украины. «Пластун» Ульяна Супрун приехала из Америки, чтобы возглавить минздрав — и убить остатки украинской медицины, да и в замы взяла «своего».

Одновременно существовали «детские» программы у орденских организаций — «вышколами» молодежи системно занималась УНА-УНСО*, проникая для этого даже в Донбасс. Гонял подрастающее поколение «Тризуб им. Степана Бандеры»*, впоследствии ставший основой «Правого сектора»*, «воспитывали» актив в партии «Свобода». Когда подошло время «Азова»*, то под него развивали целую сеть политических и общественных структур, где работа с молодым поколением стояла в высоком приоритете.

Замыкалось всё это, по большому счету, на идее, которую высказал для репортажа Associated Press инструктор и глава организации «Сокол» Юрий Черкашин:

«Мы никогда не поднимаем оружие на людей. Но мы не считаем людьми сепаратистов, «зеленых человечков» и оккупантов из Москвы. Поэтому в них целиться можно и нужно». По его словам, важно воспитывать в молодых людях националистическое мышление, чтобы в будущем они смогли бороться с Россией и принимать «вызовы, которые могут уничтожить» европейскую цивилизацию.

Хотя, конечно, не все детишки попадают в руки таких опытных инструкторов и получают основные знания в школьной системе образования и дома.

Финал марафона ненависти

В недавнем интервью известной журналистке и общественному деятелю Маше Ефросининой одна из лучших украинских певиц, обладательница нежного бейби-фейса Хрыстына Соловий без обиняков заявила: «меня с детства учили ненавидеть русню и всё русское». Случилось это в рамках конфликта, после того как Хрыстына обвинила всех деятелей шоу-бизнеса (включая ведущую) в том, что они долгое время выстраивали культурные мосты с Россией, а значит, «на их руках кровь всех украинцев». Сама она при этом из религиозной львовской семьи и вспоминает, как состояла в католическом ордене св. Филомены, молилась «36 раз в день».

Перед нами — классический пример домашнего галицкого воспитания, где, невзирая на внешние обстоятельства, тщательно культивировалась и передавалась по наследству ненависть к «москалям». Шаг за шагом оно проникло и в систему школьного образования. А когда вся полнота власти на Украине стала принадлежать идейно подкованным товарищам (в частности, Институт нацпамяти последовательно возглавляют львовяне), то украинские учебники истории оказались далеко не на вершине пирамиды.

Так, с 2019 года на Украине действует национальная стратегия патриотического воспитания детей и молодежи, призванная объединить усилия многочисленных институтов общества для «формирования у молодого поколения высокого патриотического сознания, чувства верности, любви к Родине, заботы о благе своего народа, готовности к выполнению гражданского и конституционного долга по защите национальных интересов, целостности, независимости Украины, содействие становлению ее как правового, демократического, социального государства».

На выходе разнообразных инициатив — от уничтожения школьных музеев Великой Отечественной до встреч с «ветеранами российско-украинской войны» и летних лагерей, — должен был появиться человек нового типа. «Самодостаточный гражданин Украины», гуманист и демократ, готовый «к выполнению гражданских и конституционных обязанностей, к наследованию духовных и культурных достояний украинского народа, …утверждению национальной идентичности граждан на основе духовно-моральных ценностей украинского народа, национальной самобытности». Короче говоря, зомби, чья цель — сгореть в огне войны с извечным врагом.

Одно из региональных изданий рисует портрет такого человека: офицер Национальной гвардии Александр из Вараша (бывший г. Кузнецовск). Сам он тоже был воспитанником, а потом инструктором военно-патриотического лагеря «Легион-12», ходил «тропками УПА». Всё это привело его в НГУ, а параллельно он занимается молодежью, прививает ей «правильное» видение жизни.

«Вокруг самовоспитания построена программа занятий. Чтобы ребенку не было безразлично, чтобы понятие «какая разница», на каком языке разговаривать, было чуждо для него. Это национальный и патриотический уклон воспитания. Пластун — самодостаточный, украиноязычный человек, а еще сознательный, ответственный и активный гражданин, который имеет в жизни цели и стремится их достичь», — объясняет Александр, недоговаривая, что обычно за русский язык в таких организациях наказывают.

«Вышколы» с военной подготовкой до 2022 года проводились самыми разными националистическими организациями и для взрослых, это был способ вовлечения новых членов, распространения идей. То есть работа шла на всех уровнях, и цели её не менялись, невзирая на любые пафосные формулировки: готовить роботов-камикадзе. В среде «патриотов» было принято высмеивать советских пионеров-героев, которые в основном погибли. Только нам, советским пионерам, никогда не предлагали тоже умирать, лишь показывали пример беззаветного служения Родине.

Этим же «пионерам» конкретно предлагается умереть, и прошивка в их голове не допускает никакой рефлексии. Там всё отточено на кричалках, как у американских девочек-чирлидерш.

Как всё это можно переломить, исправить и воспитать нормальных детей, не склонных к безрассудной ненависти? Ответы на виду. Так же, как в своё время поляки и советская власть, запретить подобные структуры, безжалостно разгромив инструкторский корпус. А в дальнейшем строить работу с молодыми душами не только на очередном переписывании учебников, а на привычке к созиданию.

Так же, как в нашем детстве государство вкладывалось в огромную сеть Домов пионеров, спортивных секций и разного рода кружков — от авиамоделизма до скалолазания, от балета до бокса. Но помимо прочего дети должны получать понятную идею: они узнают что-то новое для того, чтобы делать мир вокруг себя лучше. Развивать свою страну, умножать её преимущества, непрерывно расти вместе с ней.

Ну, а что это будет за страна — время покажет.

* — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ