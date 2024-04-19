Европейский суд по правам человека отверг иск Филиппа Киркорова, пытавшегося обжаловать запрет на въезд в Литву. Число персон нон-грата в Литовской Республике регулярно пополняется деятелями искусств — Киркоров не первый и далеко не последний.

Иван Шилов ИА Регнум

Сейчас русскоязычному исполнителю, если он хочет въехать в это государство и выступить на его территории, необходимо пройти тест на «лояльность» и осудить «кремлевский режим». Тем, кто это делать отказывается, путь в Литву заказан.

«Подлейшая система»

Список российских поп-исполнителей, внесенных в литовский стоп-лист, открыл в 2016 году Олег Газманов. За два года до этого ему, как «апологету кремлевского империализма», запретили въезд и в Латвию (за компанию с Иосифом Кобзоном и Валерией). Литовский МИД обвинил Газманова в «разжигании неприязни и демонстрации неуважения к нашей истории».

Конкретно недовольство литовцев вызвала песня «Я рожден в Советском Союзе», где звучат слова: «Украина и Крым, Беларусь и Молдова — это моя страна. Сахалин и Камчатка, Уральские горы — это моя страна. Красноярский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже». По словам Газманова, однажды он пел эту песню в ходе концертного тура по Литве и никаких претензий тогда не возникло. «Даже в каком-то городе я два раза ее спел!» — поведал певец.

Но когда он снова прилетел в Литву, его «развернули» в Вильнюсском аэропорту. Особое недовольство Газманова вызвало то, что заранее узнать, что тебя занесли в «черный список», оказалось нельзя — об этом статусе гражданина России известили только в аэропорту после прилета.

«Подлейшая система. Объяснить, почему не пускают, таможенный офицер мне не может. От этого ему крайне неудобно, и он неловко объясняет, что он меня уважает, и песни мои нравятся, но от него ничего не зависит и т.д.», — жаловался исполнитель в соцсети, сидя в ожидании обратного рейса.

Вообще можно сказать, что в Литве питают особую «любовь» к российской попсе.

В 2018 году парламентарий Лауринас Касчюнас (ныне министр обороны) предложил внести в список невъездных и Филиппа Киркорова. Касчюнасу не понравились высказывания, сделанные певцом 18 марта в здании посольства России в Литве, куда тот явился, чтобы проголосовать на президентских выборах.

Там он заявил: «Я за сильного президента, за сильную Россию, за настоящую Россию, в которой я родился пятьдесят один год назад. Я голосовал за свою красивую страну, которая никогда и никому не желала ничего плохого и никогда ни на кого первой не нападала». После этого бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене назвала Киркорова «инструментом путинской пропаганды».

Тогда, впрочем, Филиппа Киркорова заносить в «черный список» не стали.

Зато в мае 2019 года Литва объявила персоной нон грата другого российского исполнителя — Григория Лепса. Санкции против этого поп-певца вступили в силу на основании принятого в Литовской Республике «списка Магнитского», который позволяет включать в стоп-лист лиц, «связанных с коррупцией, отмыванием денег и нарушениями прав человека». Какое отношение к этим злодеянием имеет Лепс, можно только догадываться.

К Киркорову вернулись в начале 2021 года, когда председатель парламентского комитета иностранных дел Жигимантас Павиленис потребовал запретить въезд людям, применяющим «мягкие меры пропаганды» — в первую очередь, тем российским исполнителям, которые оказывают «вредное влияние» на литовское население.

Первыми «под замес» угодили Филипп Киркоров и Михаил Шуфутинский — их внесли в список персон нон-грата на пять лет. Этому предшествовал скандал — пресса выяснила, что в ноябре 2020 года литовский государственный Совет по культуре выделил субсидию на сумму почти 13,7 тыс. евро компании Bravo events, которая понесла убытки из-за отмены концертов Киркорова (концерты были отменены из-за коронавирусных ограничений).

Средства в размере почти 17 тыс. евро также получила компания Mon voyage, которая понесла убытки из-за несостоявшихся концертов Шуфутинского. Сам факт того, что литовское государство возмещает убытки из-за несостоявшихся концертов российских исполнителей, в Вильнюсе расценили как «позор».

Глава Минкультуры Симонас Кайрис вынужден был оправдываться: «Уже не первый раз в общественном пространстве возникают инциденты или сомнения относительно концертов исполнителей пропутинских взглядов». Кайрис отметил, что в дальнейшем министерство культуры инициирует «соответствующие решения в масштабе всего государства в отношении таких исполнителей».

Скандал привлек внимание министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, и МИД передал в департамент миграции просьбу внести Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страну. В заявлении, подписанном главой ведомства, говорилось о том, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

Въезд запрещают многим

Решение о «запрете» Киркорова вызвало радость литовских националистов. «Если мы лояльные друзья Украины, для нас дело чести и совести поддержать такой список», — рассуждал в своей колонке на портале Delfi. lt литовский пропагандист Андрис Ужкальнис.

Киркоров, впрочем, не согласился безропотно вытерпеть эту оплеуху и попытался оспорить запрет на въезд в литовском суде. Вильнюсский окружной административный суд, однако, сначала отказался принимать жалобу, но вторая попытка оказалась более успешной. Впрочем, в итоге суд в июне 2021-го подтвердил запрет на въезд.

А в сентябре того же года вердикт предыдущей инстанции утвердил и Главный административный суд Литвы. В своем постановлении суд процитировал заявление МИД, в котором деятельность Киркорова была названа инструментом «мягкой силы» России.

В свою очередь, министр культуры Симонас Кайрис пообещал внимательнее оценивать приезжающих из России исполнителей популярной музыки и других деятелей культуры.

В октябре 2021 года под запрет в Литве попал пианист Николай Луганский, который ранее выступал с концертами в неподконтрольной Киеву части Донбасса. А в январе 2022-го в литовском списке невъездных российских исполнителей оказались Наташа Королева и Хабиб (Шарипов): департамент миграции при МВД Литвы запретил им посещать страну пять лет, до 21 января 2027 года.

Обращение с требованием запрета выступлений Хабиба и Королевой написали в МИД председатель комитета Сейма по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис, донесшие, что те опять-таки выступали в Крыму. Политики потребовали оценить «идеологическую составляющую» концертов Хабиба и Королевой и объявить их нежелательными персонами, что и было выполнено.

В марте 2022 года оказался отменен совместный концерт Литовского национального симфонического оркестра с российским скрипачом Максимом Федотовым.

В позапрошлом году в Литве ввели специальный вопросник для российских исполнителей, собирающихся на гастроли в эту прибалтийскую республику, на соответствие принятым в ней политическим установкам.

«Надо усовершенствовать систему, чтобы приглашаемые артисты заполняли определенные формы, где, например, было бы указано, не гастролировали ли они в Крыму», — заявил министр Кайрис. После этого въезд в Литву оказался автоматически закрыт тем артистам, кто поддерживает политику российского правительства: рассчитывать на то, что смогут выступить в Литве, могут теперь лишь релоканты.

Но и у них нет надежной гарантии от возникновения проблем.

Так, на исходе 2022 года литовский минкульт обвинил украинскую певицу Светлану Лободу в «непонятной» позиции по отношению к СВО и рекомендовал запретить ее концерт в Вильнюсе. В конце концов Лободе разрешили выступить, но предварительно помотали ей нервы, заставив доказывать, что она не поддерживает «путинский режим».

Неблагонадежный Пупо

Под запрет в Литве может попасть даже исполнитель из одной из стран ЕС, если его сочтут неблагонадежным.

Так, недавно был отменен концерт легендарного итальянского исполнителя Pupo (Энцо Гинацци), который собирался выступить в Вильнюсе 26 апреля. В вину ему поставили то, что 15 марта он пел в Государственном Кремлевском дворце — там состоялось мероприятие «Большой бенефис Pupo. В кругу друзей».

Сам артист рассказал, что организатор его концерта в Литве «подвергся сильному давлению со стороны журналистов и политиков». Певец обескураженно поведал: «Они требовали пояснений, как я мог себе позволить выступать на сцене Кремлевского дворца. При всем уважении, я никогда никому не подчинялся, всегда делал то, что считал верным. Я думаю, что культура, искусство и музыка не должны подвергаться цензуре».

По словам итальянца, литовцы, упрекая других в нетерпимости, сами же ее и проявляют. «При этом в России меня никто никогда не ставил перед выбором: если будешь выступать в Литве, то не сможешь петь в РФ. Все мировые культуры уважают свободу, и любой, кто пытается помешать артисту делиться своим творчеством, не найдет со мной ничего общего. Поэтому я рад, что концерт (в Литве. — Прим. ред.) отменен», — добавил артист.

Вместо Pupo на днях там выступила группа «Би-2», эмигрировавшая из России в 2022 году. К ним претензий со стороны литовских властей не возникло.

Возвращаясь к Филиппу Киркорову, приходится признать, что в нынешних условиях его иск в Европейский суд по правам человека изначально не имел никаких шансов. В условиях «отмены» русских в Евросоюзе по умолчанию считается, что никаких «прав» у них нет.

И если Киркоров всего лишь не смог дать концерт в Вильнюсе, то многочисленные русские общины стран Балтии лишились возможности учить своих детей на родном языке, общаться на нем за пределами частной сферы и открыто высказывать свою точку зрения по многим вопросам. И никаких вопросов к этим странам в ЕС не возникает.

Таким образом, попытка Киркорова «пойти на принцип» хоть и заслуживает уважения, но не принесла никакого толка.

«ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова за поддержку им действий России в Крыму и Владимира Путина. Оказывается, человек, считает ЕСПЧ, не имеет право иметь свое мнение. А точнее: имеет право иметь лишь то мнение, которое согласовано с ЕСПЧ. А если человек думает иначе, чем разрешено ЕСПЧ, то он не имеет право на беспристрастное рассмотрение своего дела», — сообщил адвокат певца Александр Добровинский. Дело окончательно закрыто.

Запрет на въезд Филиппа Киркорова в Литву истекает в начале 2026 года. Но нет никаких сомнений в том, что его продлят. Правда, остаётся вопрос, зачем вообще российским звёздам так рваться в закрытую дверь, которая явно ведёт не туда, куда следует в нынешних обстоятельствах.