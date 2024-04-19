17–18 апреля в Брюсселе прошёл внеочередной саммит лидеров стран ЕС. Уделить эти два дня целиком и полностью консультациям по экономическому развитию сообщества не удалось — вновь пришлось обсуждать конфликты на Украине и Ближнем Востоке, причём второй даже больше.

Иван Шилов ИА Регнум

Зеленский кричал за войну

Давление на государства Старого Света оказывал и президент Украины Владимир Зеленский, который, как выразился премьер-министр Словакии Роберт Фицо, «как обычно, кричал за войну, требовал оружия и даже упрекал ЕС в том, что не все обещания, которые были даны в части предоставления снарядов и специальных боеприпасов, были выполнены».

В видеообращении для пущего эффекта Зеленскому даже пришлось открыто признать продвижение российских войск и значительное превосходство в вооружении и уже на этом фоне просить у ЕС передать «всё, что помогает удерживать линию фронта», в частности снаряды, технику и беспилотники.

И несмотря на то, что лидер киевского режима находился в роли просящего, не упустил возможности отчитать европейцев за недостаточную поддержку: «К сожалению, мы пока не получили 1 млн артиллерийских снарядов из Евросоюза, о которых так много говорили. Также некоторые другие инициативы ещё не реализованы в полной мере, и это в первую очередь отражается на том, что могут использовать наши солдаты на фронте и чего им ещё, к сожалению, придётся ждать».

Zuma\TASS Брюссель. Участники внеочередного саммита ЕС

Когда в следующий раз выдастся такая возможность высказать всё сразу руководству ЕС и лидерам стран-членов?

После такого публичного выговора европейские политики не могли отодвинуть украинский вопрос на задний план и заниматься делами сообщества.

Игры «Патриотов»

«Две самые большие проблемы для Украины сейчас — это боеприпасы и ПВО. В краткосрочной перспективе важнее всего системы Patriot. Мы должны говорить об этом в странах НАТО, потому что там могут быть запасы, и мы хотим посмотреть, не слишком ли много мы держим их на складе», — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Учитывая, что ему прочат место генерального секретаря НАТО, можно считать это заявление чётким обозначением дальнейшего курса Альянса.

Любопытно, что сами Нидерланды, как пишет газета De Telegraaf, уведомили Украину, что не могут передать дополнительные системы Patriot из своих арсеналов, потому что это будет означать падение ниже порога НАТО, возможности страны в этом отношении крайне ограничены, поэтому не стоит ожидать от неё слишком многого.

При этом Рютте выразил готовность закупить батареи для Киева у стран, которые не хотят ими делиться просто так. Деньги, утверждает глава правительства, не проблема — они есть, но вот самих систем ПВО физически мало, а производство занимает месяцы.

Украинские власти просят у Запада семь комплексов Patriot. На пресс-конференции по итогам саммита канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал журналистам, что Германия готова поделиться одной (вдобавок к переданным ранее двум), а остальные пусть поищут партнёры по НАТО.

В итоговый документ внеочередного саммита вошло положение, гласящее, что Украина главным образом нуждается в системах ПВО, но тут же уточняется, что предоставление этих комплексов — вопрос двусторонних отношений Киева и конкретного государства — члена ЕС.

«Кто может, пусть даст, а кто не хочет давать, пусть не даёт», — уточнил Фицо, подчеркнув, что Словакия такой возможности не имеет.

Отказом ответил и один из близких соратников Киева.

«Германия подала пример, передав Украине в очередной раз систему Patriot, и призвала те страны, которые обладают подобными возможностями, чтобы также присоединились к этой инициативе. Это как раз не касается Польши. У нас нет в настоящее время достаточного количества Patriot, чтобы иметь возможность поделиться», — объявил по завершении заседания Евросовета премьер-министр Польши Дональд Туск.

Главный покупатель русского газа призвал ужесточить санкции

Вместе с поддержкой Украины, которая, как утверждает президент Франции Эммануэль Макрон, остаётся приоритетом для Евросоюза, сообщество — опять же по его словам — единогласно выступает за усиление антироссийских санкций и борьбу с лазейками для обхода уже действующих ограничений, что должно снизить способность России к ведению конфликта.

Наивно, правда, полагать, что за весь период проведения СВО целый комплекс западных санкций не подорвал ни экономику, ни военно-промышленные возможности России, а тут вдруг один пакет возымеет такой эффект. Более того, страна, наоборот, только улучшила свои показатели и наконец вошла в топ-5 мировых экономик, к чему шла больше 15 лет — президент Владимир Путин ставил задачу войти в пятерку ещё в 2007 году, а получилось только сейчас, в условиях беспрецедентного санкционного давления.

А ещё забавнее слышать об ужесточении ограничительных мер из уст президента Франции — страны, оказавшейся крупнейшим импортёром российского сжиженного природного газа среди стран ЕС по итогам февраля, обогнав Венгрию, о чём стало известно несколькими часами ранее. Журналисты поинтересовались у Макрона, не противоречат ли его речи о поддержке Украины покупке у Москвы голубого топлива на сумму свыше €600 млн в I квартале 2024 года (+75% по объёму в годовом выражении)?

«Нет. Сегодня российский СПГ закупают по всему миру, так же, как и российскую нефть. Франция менее других зависит от газа. Если есть государство, которое до войны не финансировало Россию путём закупок газа и которое сегодня импортирует мало газа, откуда бы он ни происходил, — это Франция. Франция меньше всех зависима от газа, и мы далеки от тех, кто больше всех участвовал в финансировании российской экономики как ранее, так и теперь», — ответил он.

Не закупали, так и незачем начинать, так и хочется сказать. Да, на российский СПГ не распространяется действие европейских санкций, но раз ЕС решил перекрывать России источники доходов, так надо действовать до конца.

Один из европейских дипломатов выразил негодование из-за этой ситуации в комментарии изданию Politico: «Франция не может призывать к жёсткости с Россией и при этом платить Москве такие деньги».

Воровство русских денег и поддержка Израиля

А ещё Евросоюз готов сделать тот шаг, с которым даже США не торопятся и от которого буквально только что предостерегала председатель Европейского ЦБ Кристин Лагард, — передать-таки на нужды Киева доходы от замороженных активов РФ.

«Решение использовать прибыль от замороженных активов России было принято всеми 27 странами ЕС. И если мы будем работать в таком же темпе, как сейчас, то первая выплата, которую мы оцениваем в €2,5–3 млрд, может быть инвестирована в военные нужды Украины в этом году», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Призыв согласовать это предложение в кратчайшие сроки лидеры закрепили в итоговом заявлении встречи по Украине, состоявшейся 17 апреля. Возможно, эти средства как раз и направят на закупку систем ПВО, эффективность которых наглядно продемонстрировал Израиль.

Атака Ирана ракетами и беспилотниками по военным объектам Израиля, конечно же, не осталась без внимания европейских лидеров. Несмотря на то, что удар был нанесён, во-первых, в качестве ответной меры на удар по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии, а во-вторых, по предварительному уведомлению стран региона, ЕС всё же намерен ввести против Тегерана дополнительные санкции, «связанные с беспилотниками и ракетами».

Украину же все последние дни мучает вопрос: почему Запад не оказывает ей такую же помощь, как Израилю в рамках конфликта, в частности в отражении БПЛА или вообще в строительстве системы ПВО?

Ответ в Брюсселе пришлось держать Макрону: «Израиль строил свою систему ПВО последние десятилетия, финансировал её на протяжении долгого времени. Невозможно построить точно такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины. Мы можем задействовать только то (вооружения. — Прим. ред.), что у нас есть в наличии, и то, что мы можем произвести».

Шок европейских лидеров

Подводя итог прошедшему саммиту, Фицо сказал, что при оценке ситуации на Украине в выступлениях глав государств и правительств наконец преобладал реализм: каждый понимает, что ситуация в военном плане на Украине неустойчива.

Кроме того, лидерам представили итоги опроса населения стран ЕС, и те, по словам словацкого премьера, были «буквально шокированы» тем, что жители Европы желают мира.

Фицо, который сам регулярно выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта и на этом тезисе вернувшийся к власти, отметил, что такая особенная ситуация наступила перед выборами в Европарламент (пройдут 6–9 июня), и задался вопросом, как на этом фоне смогут добиться избрания политики, ратующие за продолжение военных действий?

Главным европейским ястребом можно назвать Урсулу фон дер Ляйен, баллотирующуюся на второй срок главы Еврокомиссии: она постоянно пугает общественность приближающейся войной.

17 апреля на конференции по вопросам безопасности в Брюсселе она призвала готовиться к ней прямо сейчас, хотя непосредственной угрозы нет, и производить внутри Европы вооружения следующего поколения. А чуть ранее предложила назначить специального еврокомиссара по обороне в новый состав Еврокомиссии. Фон дер Ляйен как бывший министр обороны ФРГ позиционирует себя в качестве лидера военного времени, чтобы добиться переизбрания на второй срок, пишет Politico.

Однако далеко не все хотят видеть её в руководстве ЕС ещё несколько лет.

Электоральные перспективы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в преддверии начала саммита заявил, что нынешнее руководство ЕС должно уйти в отставку, поскольку провалило все ключевые проекты и не способно справиться с кризисными ситуациями.

«То, что Урсула фон дер Ляйен вызывает раздражение у Орбана, это вполне обоснованно. Это не личная неприязнь, а просто констатация её некомпетентности. Орбан не обостряет — это приглашение к дискуссии других европейских руководителей. Мне кажется, Орбан закладывает новую тенденцию выдвижения самостоятельно мыслящих политических лидеров», — полагает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

И действительно, социологические исследования демонстрируют запрос европейских избирателей на политиков, отстаивающих интересы собственных государств, а не следующих за истеблишментом.

Согласно прогнозам, по итогам выборов позиции в Европарламенте укрепят правые силы. Европейская народная партия (которую представляет фон дер Ляйен) и Прогрессивный альянс социалистов и демократов хоть и сохранят ведущие позиции, но, похоже, будут вынуждены сотрудничать с евроскептиками.

Третьей по величине фракцией может стать «Идентичность и демократия» (IID), в которую входят представители «Альтернативы для Германии» и французского «Национального объединения», основанного Жаном-Мари Ле Пеном, а четвёртой — «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR), объединяющие польских национал-консерваторов («Закон и справедливость») и итальянских правых («Братья Италии»).