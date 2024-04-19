Парламентские выборы в Хорватии, которые прошли 17 апреля, вращались вокруг соперничества между премьер-министром Андреем Пленковичем и президентом Зораном Милановичем. Как отмечал Бошко Пицула, профессор факультета политических наук в Загребе: «В Хорватии с 1990 года никогда не случалось, чтобы через четыре года состав ключевых участников выборов был таким же, как на предыдущих, но это произошло в 2024 году».

Иван Шилов ИА Регнум

Соперничество премьера и президента разгорелось с новой силой в то время, когда страна борется с широко распространенной коррупцией, хронической нехваткой рабочей силы, самым высоким уровнем инфляции в еврозоне и нелегальными мигрантами. Не менее важную роль в кампании играли и внешнеполитические темы: поддержка Киева и борьба с «вредоносным влиянием России на Балканах».

Голосование на парламентских выборах в минувшую среду стало первым шагом Хорватии в «год супервыборов», в котором также будут отданы голоса за депутатов европейского парламента в июне и за кандидатов в президенты страны в декабре.

Выборы хорватского Сабора (парламента) были объявлены на фоне беспрецедентных протестов против правящей правоцентристской партии HDZ (Hrvatska Demokratska Zajednica, Хорватский демократический союз) и премьер-министра Андрея Пленковича, который занимает этот пост второй срок подряд. Да и в целом HDZ правит Хорватией более 2/3 времени со дня провозглашения независимости этой югославской республики в 1991 году.

Оппоненты правительства на митинге у стен парламента 17 февраля, крупнейшем за последние годы протесте против премьера Андрея Пленковича, размахивали флагами и плакатами с надписью «Хватит!», а также выкрикивали лозунги «Долой!» и «Выборы сейчас!». Митинг в Загребе организовали 11 центристских и левых оппозиционных партий. Самой мощной из них была Социал-демократическая (SDP), поддерживаемая президентом Милановичем, который в 2011–2016 годах был премьером Хорватии.

Партии подали официальное требование о роспуске парламента на фоне спора вокруг назначения Пленковичем нового генерального прокурора страны — Ивана Турудича, несмотря на сообщения о его связях с людьми, причастными к коррупции. Оппозиционеры выразили обеспокоенность тем, что таким способом правительство хочет защитить себя. Сам Миланович призвал «отстранить воров и головорезов от власти и не допустить их возвращения на должности на длительный срок».

Зоран Миланович, чей первый президентский мандат заканчивается только в декабре 2024 года, попытался и сам выдвинуть свою кандидатуру в парламент, позиционируя себя как потенциального кандидата в премьеры от коалиции «Реки справедливости» на основе SDP. Однако Конституционный суд Хорватии не позволил Милановичу баллотироваться, что вызвало с его стороны обвинения в адрес судей в продажности и работе на правительство.

В свою очередь Пленкович постоянно обвинял главу государства в том, что Миланович является «человеком Москвы» и тянет Хорватию в «Русский мир».

IMAGO/Alex Nicodim Global Look Press Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович

В качестве доказательства приводилась неудавшаяся попытка президента заблокировать передачу Киеву вооружений со складов хорватской армии, а также сорванное обучение украинских военных на хорватской земле. Кроме того, премьер ставил президенту в вину поддержку лидера боснийских сербов Милорада Додика в его попытках совместно с хорватами Боснии и Герцеговины противостоять мусульманам-бошнякам.

При этом Зоран Миланович подводил под своё скептическое отношение к киевскому режиму идеологическую базу, ориентируясь на антифашистские настроения своих избирателей.

Так, он неоднократно сравнивал украинских националистов с усташами — партией хорватских нацистов, которые в 1941–1945 годах создали под протекторатом Третьего рейха марионеточную «Независимую державу Хорватия». Хотя лозунг усташей «За дом готовы!» формально запрещён в Хорватии, местные ультраправые регулярно используют его на своих акциях.

«Нет разницы между «За дом готовы!» и «Слава Украине!» Это — возглас самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи евреев, поляков… Не хочу такое слышать в Хорватии», — заявлял политик в прошлом году.

Стоит отметить, что до того момента, как Миланович объявил о том, что он будет претендовать на пост премьера в случае победы коалиции «Реки справедливости», опросы отдавали предпочтение партии Пленковича.

«Было очевидно, что правящая партия HDZ очень легко сможет сформировать новую правящую коалицию. Но затем Миланович начал крестовый поход против коррупции и всего, за что выступает премьер-министр Андрей Пленкович. Люди могут не одобрять Милановича на посту президента, но им нравится, как он говорит», — рассказывал накануне выборов хорватский политолог Крешимир Мацан в комментарии сербской редакции ВВС.

При этом как ВВС, так и все без исключения западные СМИ на протяжении кампании открыто поддерживали Пленковича и клеймили Милановича.

«Если HDZ останется у власти, Хорватия сохранит относительную политическую стабильность и продолжит свой прозападный курс поддержки Украины в борьбе с Россией. Успех SDP может привести к её победе на выборах в Европарламент в июне и президентских выборах в декабре. Это пошатнет давнее доминирование HDZ в политике и потенциально откроет пространство для более сильного пророссийского влияния в стране, подобно Венгрии и Словакии», — писало, к примеру, американское агентство АР.

Подобные тезисы практически в неизменном виде выдавали другие агентства и издания.

Сложно сказать, сыграла ли позиция западных СМИ решающую роль, однако по итогам выборов Андрей Пленкович имеет самые высокие шансы на то, чтобы сформировать новую правящую коалицию и в третий раз подряд занять пост премьер-министра.

Его партия HDZ получила 61 мандат в 151-местном Саборе. Совместно с крайне правым «Движением за Родину», которое заняло третье место и получило 14 мандатов, Пленковичу не хватает всего одного голоса для парламентского большинства.

По информации из руководства HDZ, там рассчитывают на голоса национальных меньшинств, которые имеют восемь гарантированных мест в парламенте. При этом Пленкович не планирует продолжать сотрудничество с партией сербского меньшинства, которая ныне входит в правящую коалицию. Но и без трёх сербских депутатов голосов для формирования новой коалиции на основе HDZ должно хватить.

В свою очередь коалиция «Реки справедливости» получила 42 мандата, левая коалиция «Мост» — 11, либерально-зелёная коалиция «Можем» — 10 и три мелкие региональные партии — 5 мандатов.

Хотя лидер социал-демократов Педжа Грбин заявил, что «с завтрашнего дня мы начнём переговоры с теми, кто ранее заявлял, что не будет сотрудничать с HDZ», местные комментаторы оценивают шансы создания коалиции на основе SDP­ как близкие к нулю. Более того, часть леволибералов в результате может поддержать Пленковича, как это уже не раз бывало с 2016 года.

По мнению хорватского политолога Давора Гьенеро, существует теоретическая возможность того, что Зоран Миланович откажется предоставить HDZ мандат на формирование нового правительства с целью спровоцировать роспуск новоизбранного парламента и объявления внеочередных выборов.

Однако в таком случае, считает аналитик, Пленкович может потребовать от подконтрольного ему Конституционного суда объявить Милановича неспособным исполнять обязанности президента Хорватии. В случае отстранения от должности его заменит нынешний спикер парламента от HDZ Гордан Яндрокович, который сможет дать мандат на формирование нового правительства.

Вряд ли Зоран Миланович пойдёт на такой риск, ведь подобное развитие событий лишит его возможности баллотироваться на второй президентский срок в декабре 2024 года — а о готовности к этому он неоднократно заявлял ранее. Поскольку ни у HDZ, ни у более мелких партий на данный момент нет кандидатов, способных составить конкуренцию действующему президенту, Миланович имеет высокие шансы сохранить свой пост.

И вот тогда президент Хорватии может попытаться опять атаковать премьера страны, развалить правящую коалицию и объявить досрочные выборы. Особенно если к тому времени лидеры Венгрии и Словакии окажутся правы в их прогнозах развития ситуации на Украине.