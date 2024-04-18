Североатлантический альянс готов вложить 160 млн евро в восстановление старого российского военного порта имени императора Александра III в Лиепае. Если эти деньги действительно будут выделены, то проект, который власти Латвии пытаются запустить уже в течение двадцати лет, стронется, наконец, с места.

Иван Шилов ИА Регнум

Практически с самого момента вступления республики в НАТО в 2004 году в Риге мечтают превратить Лиепаю в морскую базу альянса. Но лишь теперь эта идея начинает приближаться к своему воплощению.

Стратегическое место

На днях латвийский министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что в НАТО нашли деньги на модернизацию старого военного порта в Лиепае. По его словам, там, в соответствии с уже готовым проектом, будут построены новые причалы, создана опорная инфраструктура и проведены работы по углублению русла.

Планы подтвердила и премьер-министр Эвика Силиня, посетившая Лиепаю с рабочим визитом. «Принятое решение о финансировании НАТО в размере 160 млн евро на развитие военного порта в лиепайской Каросте укрепит обороноспособность нашей страны и станет существенным вкладом в экономику Лиепаи», — отметила премьер.

Кароста (в переводе с латышского — «Военная гавань») — это бывший порт имени Александра III. Его строительство было начато в 1890 году.

Тогда Лиепаю (тогда она называлась Либавой) решили превратить в первоклассную базу российского императорского флота по образцу британского Портсмута, немецких Вильгельмсгафена и Киля, итальянского Таранто.

Строительство затянулось на восемь лет, а позже порт Александра III еще неоднократно подвергали различным модернизациям.

В процессе строительства в Лиепае появилась хорошо оборудованная и защищенная от непогоды гавань для самых больших по тем временам боевых судов, снабженная доками, ремонтными мастерскими, арсеналами, складами и хранилищами. К ней подвели железную дорогу и защитили ее мощными укреплениями — фортами, ощетинившимися многочисленными орудийными стволами.

Новый порт исправно служил российскому флоту в течение семнадцати лет. В частности, именно отсюда в 1904 году вышла Вторая Тихоокеанская эскадра, которая сгинула в Цусиме.

А потом случилось то, о чём предупреждали некоторые специалисты, говорившие, что неразумно размещать такую важную базу столь близко от западных границ империи. Разразилась Первая мировая война, и в 1915 году Либава была захвачена немцами, которые использовали порт в течение четырех лет.

Отечественный флот вернулся в Либаву в 1939 году — уже под советским флагом. Но началась Великая Отечественная война, и недостатки географического положения Либавы вновь обернулись против Балтийского флота.

Уже 29 июня 1941 года, после короткой, но героической обороны город вторично был взят немцами. Причем несколько боевых кораблей, которые не успели оттуда вовремя эвакуировать, были потеряны.

После победы военный порт в Либаве опять начали использовать по его изначальному назначению. Окончательно бывший советский флот отсюда вывели в августе 1994 года, и Кароста быстро пришла в запустение.

Десять лет назад «Латвийское радио» провело репортаж из заброшенной гавани. Корреспондент рассказал, что советский белый силикатный кирпич чередуется здесь с красным, оставшимся еще с царских времен. Территория же находилась в полном запустении.

Боятся российских боеголовок

Самостоятельно Латвии поднять бывший порт Александра III оказалось не по силам — нет у неё таких ресурсов. Правда, в Лиепае размещается штаб, учебные центры и флотилия латвийских ВМС, но они очень чахлые, им такая большая гавань не нужна. Поэтому и возникло предложение отдать порт «богатому родственнику» для его нужд — пусть он наведет там порядок.

Впервые такая идея прозвучала еще в 2005-м или даже раньше, то есть сразу после вступления Латвии в альянс: на средства НАТО отстроить в ветшающей гавани всю инфраструктуру, необходимую для приема современных боевых кораблей. Например, отремонтировать старые и возвести несколько новых причалов, проложить магистраль для подачи топлива.

Тогдашний мэр города Улдис Сескс уверял, что приход флота НАТО поспособствует оздоровлению региональной экономики: мол, натовцы станут выплачивать портовые пошлины; они будут нуждаться в техобслуживании, поставках продовольствия и других услугах, а Лиепая на этом разбогатеет.

В общем, по словам Сескса, «если бы мы смогли предложить на неиспользуемых территориях нашего порта место для кораблей НАТО, это было бы хорошо».

Десять лет назад план превращения Лиепаи в военную базу альянса продвигал тогдашний министр обороны и будущий президент Латвии Раймонд Вейонис. Он говорил, что город обладает не только прекрасно оборудованной гаванью, но и достаточно большим аэропортом, способным принимать военные грузы.

К тому же, находясь вблизи литовско-латвийской границы и неподалеку от Вентспилса (одного из важных транзитных портов), Лиепая позволяет держать «под прицелом» практически все гавани региона и связанные с ними сухопутные артерии.

«Мы работаем над тем, как трансформировать наш порт в Лиепае в базу, куда смогут регулярно заходить корабли НАТО. Чтобы она, в принципе, использовалась как опорная точка для операций в Балтийском море», — заявил в 2015 году госсекретарь министерства обороны республики Янис Сартс, ныне глава StratCom — Центра стратегических коммуникаций НАТО в Риге.

Эти планы встревожили лиепайских русских. Это сейчас русские в Латвии забиты, запуганы, приведены к покорности и боятся сказать лишнее слово, а тогда, девять-десять лет назад, они ещё кое-что могли.

В 2015 году НПО «Лиепайская русская община» (ЛРО) провела опрос, по итогам которого выяснилось, что большинство русских горожан резко против создания натовской базы. Девять лет назад в Лиепае проживали примерно 40 тыс. русскоязычных жителей (около 35% городского населения), причем 10 тыс. из них являлись гражданами России с латвийскими видами на жительство.

Среди них до сих пор не так уж мало отставников советского ВМФ — недаром российский праздник Военно-морского флота 27 июля здесь помнят и отмечают многие.

Естественно, к возможному появлению тех, в ком они до сих пор видят потенциального противника, эти люди отнеслись без восторга. «Из наших — 91% против размещения базы НАТО в Лиепае, а 52% готовы выйти протестовать на улицы», — подчеркивал председатель правления ЛРО Валерий Кравцов, пообещав, в случае чего, выстроить «живую цепь» на пути зарубежных вояк.

Он объяснял причины своей обеспокоенности: «Если завтра в Лиепае будет НАТО, то завтра сюда же окажутся направлены три-четыре боеголовки».

Интересно, что обеспокоенность по поводу возможного создания базы выразил и тогдашний градоначальник соседнего Вентспилса Айвар Лембергс (кстати, коллега Вейониса по партии «Союз зеленых и крестьян»), неоднократно говоривший, что появление в Латвии войск альянса на постоянной основе можно приравнять к вторжению.

Кравцов и Лембергс оказались не одиноки в своем беспокойстве.

Похожую точку зрения высказал бывший глава МВД республики, депутат Сейма Янис Адамсонс. Он тоже предупредил, что появление натовцев из других стран поставит Лиепаю под прицел российского высокоточного оружия.

К тому же Адамсонс указал на еще один интересный нюанс — если в Лиепае разместятся американские солдаты, они окажутся вне зоны действия латвийского правосудия.

«Немногие знают о существовании интересного договора о том, что при проведении каких-либо спецопераций на территории Латвии ни один военнослужащий армии США не подлежит юрисдикции латвийского правосудия», — подчеркивал Адамсонс в беседе с прессой.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Сейчас всем противникам базы НАТО в Лиепае надежно закрыли рты.

Валерий Кравцов исчез из публичного пространства. Неоднократно позволявшего себе жестко критиковать внешнюю политику Латвии Лембергса после многолетних попыток засадить в тюрьму (якобы «за коррупцию») в начале 2021-го все же поместили в узилище. Правда, его выпустили досрочно, но теперь он старается по столь острым темам не высказываться. Янис Адамсонс, обвиненный в «шпионаже на Россию», в данный момент отбывает восьмилетний тюремный срок. Над проживающими в Лиепае советскими отставниками нависла угроза депортации.

Хватит ли денег

В течение долгого времени процесс создания базы Альянса в Лиепае не двигался с места из-за недостатка интереса со стороны самого НАТО и отсутствия должного финансирования. Правда, местный порт регулярно используется для выгрузки тяжелой техники, прибывающей в Латвию на маневры, но это не то же самое, что строительство там постоянной военной базы.

Кое-что государство пыталось делать своими силами.

Так, в 2015-м подготовили план необходимых работ. В частности, латвийские эксперты пришли к выводу, что существенной проблемой является недостаточная ширина ведущего в гавань канала — лишь 50 метров. В связи с этим, как опасаются специалисты, стоящие в порту корабли можно легко заблокировать.

В качестве альтернативного места для их размещения предложены участки вдоль городского пляжа, но тогда там потребуется выстроить причалы.

Под конец 2016 года тогдашний госсекретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс сообщил, что в лиепайской Каросте базу всё же создадут: «Наша цель — консолидировать всю военную инфраструктуру в одном месте. Это очень долгий проект, который потребует огромных средств. Через десять лет можно было бы построить пристани, в том числе для кораблей НАТО».

Вторично латвийская общественность услышала об этом проекте в июне 2020 года, когда Минобороны сообщило о планах выделить под военную базу в Каросте 35 гектаров земли.

В министерстве рассказали, что хотят сконцентрировать там все структуры вооруженных сил, расположенных в городе: 1-й региональный центр обеспечения безопасности, службу наблюдения и связи ВМС, эскадру ВМС, школу водолазов, штаб 4-й бригады латвийского территориального ополчения «Земессардзе», 44-й пехотный батальон «Земессардзе», армейский отдел медобслуживания и некоторые другие подразделения. Однако о финансировании со стороны НАТО ничего не говорилось и тогда.

И вот теперь, похоже, процесс сдвинулся с места.

Если слова членов правительства о 160 миллионах евро окажутся правдой, то там, наконец, могут начаться существенные работы. А если выделенных денег хватит не на всё, оставшуюся сумму власти попытаются вытрясти из налогоплательщиков.