Парламент Грузии наконец-то одобрил скандальный законопроект об иноагентах. В голосовании 17 апреля его поддержали 83 депутата без единого голоса против. Оппозиция отказалась голосовать. Для истории современной Грузии это очень важный шаг.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно принятому нормативному акту, любые СМИ и НПО, получающие больше 20% доходов из-за рубежа, должны каждый год обнародовать источники финансирования и автоматически получают статус иноагентов. Если быть точнее, то новая формулировка звучит как «организация, проводящая интересы иностранной силы».

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» специально отказалась от термина «иноагент», чтобы смягчить протесты и возмущения, захлестнувшие республику в прошлом году. К тому же новый законопроект оппозиция сравнивала с российским, пытаясь выставить власти инструментом российского влияния.

Однако практического результата рокировка с названием не дала. «Единое национальное движение» (партия Саакашвили) как выступало против, так и осталось при такой позиции.

В прошлом году оппозиция отпраздновала победу.

В марте 2023 года она устроила массовые акции протеста. Полиции хоть и удалось разогнать демонстрации, задержав свыше 130 человек, тем не менее под давлением Запада правительству тогдашнего премьера Ираклия Гарибашвили пришлось отозвать законопроект.

Американское посольство объявило, что он несовместим с европейским и демократическим вектором развития страны. Госдеп пригрозил санкциями против тех, кто подавлял протесты. В таком же ключе выступили евробюрократы во главе с Жозепом Боррелем. Президент Грузии Саломе Зурабишвили (оппозиционная правительству), находясь в Нью-Йорке, подогревала гнев западных спонсоров.

Надо сказать, риск «евромайдана» в Грузии тогда был крайне высоким.

Ирония состоит в том, что «Грузинская мечта» в вопросе евроинтеграции не отличается от сторонников Саакашвили. Курс на ЕС и НАТО закреплен в конституции страны. Поэтому критика и вмешательство Вашингтона и Брюсселя выглядели вполне себе оправданными: «хотите к нам, будьте любезны уважать наши прихоти». С другой стороны, в самих европейских страна и США тоже есть аналогичные законы об иноагентах (Foreign Agents Registration Act, FARA), к чему отсылали депутаты «Грузинской мечты».

Хотя курс на евроинтеграцию Грузией продолжается, но в то время вопрос стоял наиболее остро. Ведь в конце 2023 года должно было состояться заседание Евросовета, на котором Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и остальные европейские лидеры должны были решить вопрос по статусу кандидата в члены ЕС.

Правящая партия отозвала злосчастный законопроект об иноагентах и в качестве пряника получила от Брюсселя статус кандидата. В то же время Евросоюз дал понять, что Тбилиси есть куда расти. Украине и Молдавии, где с критериями по вступлению в ЕС дела обстоят хуже (взять хотя бы коррупцию), с барского плеча подарили старт переговоров о вступлении в Евросоюз. Так же несправедливо с Грузией обошлись в 2022 году, когда статус кандидата в члены дали тем же Украине и Молдавии, а грузинам отказали.

Вторая попытка принятия закона об иноагентах «Грузинской мечте» далась тоже непросто.

ТАСС/AP Photo/Zurab Tsertsvadze 2023. Протестующие на акции против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента Грузии.

В день начала рассмотрения закона «О прозрачности иностранного влияния» в Тбилиси начались протесты. Митингующие пытались блокировать входы и выходы в здание законодательного органа. Из тюрьмы Саакашвили призвал к «единству и атаке», а главным застрельщиком на свободе выступила снова президент. Зурабишвили, используя популярную в оппозиции мантру «русский закон» (так они именуют закон об иноагентах, считая его калькой с российского закона), пообещала, что страна «не примет новую русификацию».

Для разгона митинга спецназу пришлось применить перцовый спрей. Десятки человек задержаны, пострадал один сотрудник МВД.

Хотя в ряде комментариев оппозиционные политики (Глава партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе и Зурабишвили) предложили сконцентрироваться не на протестах, а на мирном майдане — то есть свержение правительства путем выборов в парламент, что автоматически отменит закон об иноагентах — без свойственных группе Саакашвили шума и скандала не обошлось.

Главная драма развернулась в стенах парламента.

16 апреля во время обсуждения проекта закона лидер одной из оппозиционных партий Алеко Элисашвили напал на депутата правящей партии Мамуку Мдинарадзе и нанес ему удары по голове. Инцидент привел к массовой потасовке среди депутатов.

Судя по яростной реакции оппозиции, ожидать поглаживания по голове от Запада правительству Грузии не стоит. Тем более в НАТО, ЕС и США сразу выразили свое отношение к намерению реанимировать закон об иноагентах.

В начале апреля Госдеп дал понять, что закон «собьет Грузию с ее европейского пути и нанесет ущерб общественными организациям, улучшающим жизнь граждан». Помощник Борреля Питер Стано решил напомнить об обещании бывшего премьера Гарибашвили «безоговорочно» отменить законопроект. А в канцелярии Олафа Шольца пригрозили, что одобрение законопроекта будет концом процесса интеграции Грузии в Евросоюз.

Надо отдать должное правительству нового главы кабмина Ираклия Кобахидзе за смелость. Несмотря на давление изнутри и извне, «Грузинская мечта» протащила законопроект, внеся в него лишь косметические изменения.

В то же время игнорировать мнение Запада Тбилиси не может. Конец процесса евроинтеграции может подорвать доверие населения страны, которое с 2003 года воспитано на идеалах «европейского пути». Именно поэтому в ходе визита в ФРГ 12 апреля Кобахидзе предлагал Западу обсудить новый закон.

С другой стороны, отзыв уже утвержденного закона еще больше подорвет авторитет «Грузинской мечты». Оппозиция и Запад сохранят и усилят инструменты для манипуляции властью в Тбилиси, что особенно опасно в преддверии парламентских выборов осенью 2024 года.

Если правительству удастся выстоять и пережить пару месяцев, то оно серьезно укрепит свое влияние. Внося прозападные СМИ и НПО в реестр, Кобахидзе и его команда будут ограничивать возможности оппозиции промывать мозги населению и смогут открыть глаза народу на агентов западного влияния.

При этом в полной безопасности ни одно правительство «Грузинской мечты» чувствовать себя не будет.

Пока курс на евроатлантическую интеграцию сохраняется, США и ЕС через СМИ, НПО (даже находящиеся в особом статусе), собственные заявления и угрозы санкций будут давить на всех, кто не хочет быть марионеткой Запада. Оппозиция будет устраивать битвы при каждом новом законе, пытаясь дать решающий бой «Грузинской мечте» на выборах.

При обсуждении нового этапа евроинтеграции ЕС обязательно снова поднимет вопрос о нарушающих европейские нормы законах, включая сегодняшний. Не стоит исключать и варианта лишения Грузии уже предоставленного статуса кандидата в члены ЕС. Помимо этого, Запад будет мобилизовывать свои силы для смены власти законным путем — через выборы. И целью всей этой борьбы является на самом деле не приведение Грузии к более демократическому строю, а выдавливанию России из еще одной постсоветской республики.

За последний год Грузия существенно улучшила связи с Россией, добившись открытия авиасообщения и отмены виз в РФ. Именно поэтому и независимое правительство Грузии, и любые его суверенные решения оппозиция и Запад в один голос называют и будут называть «российскими».