Образ мужественного защитника с бородой и автоматом долгое время доминировал в публичном поле Украины. Милые девушки записывали обнаженку «для наших котиков в ВСУ», поддерживая таким образом их боевой дух. Помнится яркое граффити в одном из спальных районов Киева: лютый дяденька с бультерьером, черно-красный флаг, потеки крови, слоган «Герои не умирают».

Иван Шилов ИА Регнум

В апреле 2024 года тренды социальных сетей четко показывают, что образ героя, на которого нужно равняться, сильно поменялся: теперь это вполне живой «ухылянт». Девушки записывают видео, в которых хвастаются наличием мужчины во всеми конечностями, а «рилсы» из бассейна, с пляжа или прогулки в красивом месте мегапопулярны. Как и быстро ставшая культовой песня «Я — ухылянт», где рассказывается о парне «красивом, молодом, лет 25», который наслаждается свободой.

В «ухылянты» в соцсетях начали записывать даже собак, появляется все больше шуточных видео про «псов-уклонистов», которые ходят по кафешкам, дремлют на диване и купаются где-то за границей вместо того, чтобы разминировать поля на Украине, как пес Патрон.

Технологически этот опасный тренд, уже объявленный ГУР «российской информационно-психологической операцией», госпропаганда пытается переломить уже привычным взыванием к патриотическим чувствам («иначе Украина исчезнет») и увеличением количества «настоящих героев» в СМИ. Проблема лишь в том, что и сами эти герои, похоже, изо всех сил стремятся сохранить свою жизнь, наплевав на имидж.

Подвиги в тик-токе

Полк «Азов» (признан в России террористической организацией) долго был в топе лучших из лучших, чему немало способствовала очень дорогая снаряга, плюсовавшая к героическому облику сто баллов.

В положенный срок свет «Азова» померк после позорной сдачи в плен в Мариуполе, а впоследствии бренд был и вовсе свёрнут с переформированием полка в 3-ю штурмовую бригаду в составе ВСУ.

Она до сих пор остается самым медийным подразделением, её представители регулярно раздают интервью и комментарии, высказывая своё «ценное мнение» в том числе и по вопросам внутренней политики. Прежде всего, о способах и темпах мобилизации.

При этом 3-я ОШБР окончательно перестала использоваться как полноценная боевая единица после ухода из Авдеевки. 15 февраля 2024 г. новый главком Александр Сырский перебросил туда «лучших из лучших», чтобы исправить тяжелое положение.

16 февраля телеграм-канал бригады отчитался о нахождении на территории Авдеевского коксохима: «По 60 авиационных бомб — днем и ночью… По состоянию на сейчас — это новый «дом» третьей штурмовой бригады. Ничего не напоминает?»

Напоминать, конечно, это должно было «Азовсталь» в Мариуполе, но предполагалось, что бригада будет вести длительную оборону. Так что отчеты о жестоких круглосуточных боях и несчитанных тысячах уничтоженных «орков» текли рекой.

Но уже 17 февраля командир 3-й ОШБР Андрей Билецкий сообщил: «Сделали всё и даже больше. Спасибо за стойкость каждому. Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более мощный удар. Спасибо командованию за взвешенное решение. Бой продолжается».

Итого, чтобы всё понять о желании этих «псов войны» сражаться, хватило трех дней, после чего подразделения ВСУ устроили хаотичное бегство из Авдеевки.

А о «подготовленных позициях» теперь говорят в совершенно других выражениях. «Так вот: каждый день мы теряем несколько десятков позиций по фронту. Другое дело, что часть из них потом удается отбивать. Третью штурмовую (уже легендарную) даже на фронте абсолютно по-дружески, но их дразнят — говорят, что «вы мальчики по вызову». Там, где обычные, линейные пехотные бригады сдают какие-то позиции, туда срочно по вызову приезжает Третья штурмовая, отбивает часть назад, и дальше снова едет затыкать дыру на каком-то другом направлении», — откровенничает в интервью экс-командир роты батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией) Евгений Дикий, ставший теперь военным экспертом. Сам он, кстати, на фронте ни разу не замечен.

Нетрудно догадаться, что возможности бородатых мальчиков оценены командованием по достоинству, да и сами они, дважды совершив «героический подвиг» всем на потеху, больше в окопы не стремятся. Раскатывать вдоль линии фронта, снимая красивые видосы, гораздо приятнее. И если это не форма уклонения, ложащаяся в общий тренд — то что же тогда?

«Рыцари» и «элита»

В своё время «правосеки» («Правый сектор» — признан в России террористической организацией) наделялись не меньшим набором мифических боевых качеств, чем их коллеги-«викинги». Но самым главным преимуществом было лишь то, что им никто не мог приказать. В моменты договоренностей о прекращении огня между ВСУ и донецким ополчением они смело вывозили на передовую миномет «Василёк» и лупили в белый свет как в копеечку. А потом главный медийщик ПС Олэна Белозерская выкладывала отчеты в соцсетях всем на потеху.

Именно поэтому патриотически настроенные граждане стремились в организации такого рода: считалось, что это не только романтично, но и позволяет избежать «прогнившей армии» и «тупых офицеров». А попасть конкретно в Добровольческий украинский корпус «Правого сектора» (ДУК), созданный в июле 2014 года, считалось суперпочетным. Например, именно туда отправился солист Парижской оперы Васыль Слипак — чтобы сложить буйну головушку у поселка Логвиново в Донбассе.

В состав ВСУ «корпус» (никогда не превышавший по численности батальон) загнали силой одним из последних. В 2022 году они были влиты в 67-ю отдельную механизированную бригаду. Хотя ещё в сентябре 2014-го командир корпуса Андрей Стемпицкий издал приказ, запрещающий членам организации добровольно поступать на службу в силовые структуры Украины (за исключением призыва в ВСУ) «в связи с активизацией репрессий против националистического движения». То есть за Украину мы воевать будем, но только так, как сами захотим. Еще одна яркая деталь в образе «рыцарей духа» и элиты, которой закон не писан.

В новом качестве ярких новостей ДУК уже не продуцировал, но свежие новости из Часова Яра наконец-то явили миру хоть каплю объективного положения дел. Ряд позиций там был потерян по причине того, что костяк бригады, состоящий из расово верных «правосеков», предпочитал не появляться в опасных местах.

СМИ со ссылкой на источники в командовании направления, на котором воевала бригада, пишут, что военное руководство разных уровней интересовало, почему около Часова Яра такое мотивированное подразделение «проседает». Во время проверки выяснилось, что вперед гнали «чужих» — свежее пополнение, тех, кто перевелся из других частей. В общем, не принадлежащих к элитному клубу, составляющему костяк бригады.

Новобранцев называли «пиксельными», без жалости отправляли в бой, и они, за неимением опыта, теряли позиции. Теперь воспоследовали репрессивные меры, личный состав разбрасывают по другим подразделениям, о чем 67-й ОМБР ДУК сам пишет на своей странице в социальной сети.

«Остаются совершенно непонятными действия на полное ослабление боеспособного подразделения», — говорится в заявлении бригады, где в принципе условия присутствия на передовой в составе регулярной армии рассматривались как политическое преследование и «разрушение движа».

«Правый сектор» вырос из организаций орденского типа, для них считать себя чем-то особенным и отдельным — совершенно нормально. Как и желание сохранить актив для политической борьбы и вообще, как носителей эталонных ценностей, лучше всех знающих, как нужно правильно любить Украину. Так что вести войну в тик-токах, выкладывая чьи-то видео, — логичный тип поведения, как и «легендарной 3-й штурмовой».

Наверное, это где-то внутри понимают обычные, не элитные работяги, как тот мужчина из Черниговской области, который сел на три года за заявление «Не за что воевать в Донецкой области. Мобилизация — это рабство». Его пытались отправить в боевую часть несмотря на хроническое заболевание: медкомиссия ожидаемо признала клиента здоровым. Но он предпочел тюрьму, а не «почетную миссию».

Но всё это не очень-то и нужно даже «лучшим из лучших». Так что тогда говорить про тех, кто сумел уйти «в отрыв» и радуется каждому дню. Настоящий герой теперь не тот, что стремится умереть за Родину, а тот, кому удаётся за неё пожить. Под «Ухылянта», главный музыкальный хит украинских чартов, танцуют и записывают свои видео, донося простую мысль: слоган «Герои не умирают» на самом деле нужно воспринимать буквально.