Крупные международные компании начинают покидать Польшу и перебираться в Индию. В чём причина этой релокации и при чём тут Россия?

Иван Шилов ИА Регнум

В Польше стало неуютно

К июню выпуск продукции в Польше остановит глобальный гигант Levi Strauss. Его фабрика по производству джинсовой одежды в польском городе Плоцке работала 31 год, практически весь постсоветский период.

В определённом смысле можно сказать, что она символизировала приход в посткоммунистическую Восточную Европу капиталистического изобилия и вожделенного американского образа жизни. Примерно как «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве. И вот пора любви заканчивается.

На общем собрании работников руководство объявило, что несёт большие убытки и производить данную продукцию в Польше стало невыгодно. Никого не смутило, что сотни людей трудились на фабрике целыми семьями и теперь найти работу в Плоцке, да и во всём регионе им будет крайне сложно. Местная пресса пишет, что «все в шоке», что «такие компании не закрываются в одночасье».

Но факт есть факт. Можно сказать, что Польша в прямом смысле остаётся без фирменных штанов. По крайней мере без их пошива.

При этом «джинсовики» не первые и очевидно далеко не последние, кто решил распрощаться с Польшей.

Увольнения планируют предприятия мебельного, автомобильного, швейного, банковского сегментов экономики, а также сектора услуг и IT. «Волна массовых увольнений в Польше, начавшаяся в 2022 году, ширится и растёт», — пишет польское издание Money. pl.

Почему же в Польше вдруг стало неуютно таким гигантам, как MAN Bus, Stellantis или Signify? И, что самое интересное, именно с 2022 года.

Польская пресса пишет, что главными причинами являются повышение в стране МРОТ, который сейчас составляет 4242 злотых, а с июля подрастет до 4300 злотых, и проблемы с кадрами. Точнее их дефицит.

Но это не совсем так.

Польская пресса всячески старается обходить стороной те проблемы, которые экономика страны и её население испытывают после разрыва большинства важнейших хозяйственных соглашений, договоренностей и связей с Россией.

Если, например, Грузия с начала российской спецоперации на Украине заняла прагматичную, крайне выгодную для себя бизнес-позицию, отодвинув на второй план политическую демагогию, фобии и разного рода страсти, то Польша, напротив, поставила на первый план русофобскую истерию в ущерб собственным экономическим интересам и здравому смыслу.

Польша входит в двадцатку крупнейших мировых экспортёров и импортёров и до недавнего времени демонстрировала явное положительное сальдо торгового баланса. Заметное место в этом торговом балансе занимала Россия.

Достаточно посмотреть на данные за 2020 год.

Тогда крупнейшим торговым партнёром Польши была Германия. Далее шли Китай и Италия. Россия занимала 8-е место в этом списке, ненамного отставая от лидеров по общему объёму торговли. Скажем, если у Китая с Польшей он был равен 36 с небольшим миллиардам евро, а у Италии 22 миллиардам 161 миллиону, то у России с Польшей он был на уровне 17 миллиардов 372 миллионов евро.

Кстати, любимый старший брат Польши — США — в этом списке торговых партнёров в 2020 году занимал 9-е место, сразу следом за Россией, с общим объемом 13 миллиардов 911 миллионов евро. А Великобритания — 7-е, прямо над нами, с общим объемом 18 миллиардов 653 миллиона.

Как видно, разрыв между третьим и восьмым местом всего в 5 миллиардов. То есть мы входили в число важнейших торговых партнёров Польши. А вот Украина занимала в этом списке только 16-е место с общим объёмом 7 миллиардов 853 миллиона евро.

Но с началом СВО всё изменилось.

Польша в ущерб своей экономике и населению стала безжалостно рвать отлаженные десятилетиями связи в самых разных областях, от энергетики до поставок продукции того же легпрома.

Так, например, 13 мая 2022 года она досрочно разорвала соглашение с Россией о поставках газа от 1993 года. В ноябре того же года власти Польши изъяли долю «Газпрома» в операторе польской части газопровода Ямал — Европа Europol Gaz. И так далее. Что в итоге?

После ковида практически все, хотя бы относительно промышленно развитые страны выправляли и продолжают выправлять свою экономическую ситуацию тяжело и болезненно. Для этого им нужны, прежде всего, дешевая энергия и сырьё, а также стабильные отлаженные рынки сбыта и активные платёжеспособные домохозяйства.

Всего этого Польша себя лишила.

Этот добровольный политэкономический мазохизм наряду с другими факторами привел к тому, что в 2023 году ВВП Польши вырос всего на 0,2% (то есть не вырос вообще). Страна вошла в число государств с самыми высокими тарифами на энергию, и, как следствие всего этого, на двузначный уровень вышел рост числа неплатёжеспособных компаний. В прошлом году этот рост составил 70%. Инфляция в Польше в 2023 году составила 11,3%. Естественно, власти начали увеличивать МРОТ.

Разумеется, совокупность всего негатива камнем прилетела по транснациональным корпорациям, и они засобирались в «новые палестины».

С Индией связано много надежд

Почему именно в Индию?

Начнём с того, что эта страна сейчас активно восстанавливается после ковида и старается самым деятельным образом использовать любые факторы, способные ей в этом помочь.

Кроме того, Индия, несмотря на участие вместе с Китаем в различных интеграционных группировках, например, в таких как ШОС и БРИКС, продолжает жестко конкурировать с ним за глобальных инвесторов, за их деньги и технологии. Сейчас, учитывая непростые отношения Китая с Соединёнными Штатами, Индия увеличила активность и стремится перехватить инициативу.

Наиболее ярким подтверждением этому является запланированный на 22 апреля визит в Нью-Дели Илона Маска. В ходе предстоящего визита Маск встретится с премьер-министром Нарендрой Моди и обсудит инвестиционные планы, которых, судя по всему, у него в отношении Индии громадьё. В частности, он планирует построить там завод по производству электромобилей, а местные СМИ утверждают, что инвестиции Tesla в индийскую экономику могут достигнуть 2 миллиардов долларов.

Маск давно мечтает начать массовый выпуск недорогих семейных автомобилей, которые отсутствуют в его линейке, и Индия, в принципе, идеально подходит в качестве такой площадки. Если, конечно, стороны обо всём договорятся.

Кроме того, визит Маска и большое инвестиционное соглашение, а может быть и целый пакет соглашений — это прекрасная реклама для Индии в конкурентной борьбе с Китаем.

Что ещё делает Индия для привлечения глобальных инвесторов?

Прежде всего, позиционирует себя в качестве страны с низкими тарифами на энергию и сырьё. Где она берет эти энергоносители и сырьё? В очень больших количествах у России.

Мы в условиях санкционного давления и установления всяческих ценовых потолков заинтересованы в стабильных покупателях на большие объемы, а индусы могут нам это всё обеспечить при соответствующих ценовых уступках.

В первое время были проблемы с оплатой, но сейчас ситуация постепенно налаживается. Индусы стараются платить нам рублями или, там, где это не получается — дирхамами Объединенных Арабских Эмиратов.

Идём дальше. Инвестиционный климат.

Согласно отчету Economist Intelligence Unit (EIU), в 2023 году Греция, Катар и Индия добились наибольших успехов в обеспечении наилучших условий для бизнеса в мире. А глобальные инвесторы очень чувствительны ко всяким таким рейтинговым штукам.

Добавим к этому ещё одну новость, играющую в пользу Индии: в Мумбаи на данный момент проживает 92 миллиардера, опережая Пекин с 91 и Шанхай с 87 толстосумами. Он также впервые попал в тройку лидеров городов мира по числу миллиардеров, уступая Нью-Йорку со 119 и Лондону с 97 обладателями крупнейших состояний.

Ещё один важный момент — молодые, здоровые, мотивированные и образованные кадры, которых в Европе становится всё меньше и меньше.

Сегодня Индия является единственной страной с населением, достаточным для того, чтобы компенсировать выпадающую из-за ухода на пенсию рабочую силу.

По оценкам Bloomberg Economics, в период с 2020 по 2040 год в Китае и развитых странах уйдут на пенсию около 48,6 миллиона работников средней квалификации. За тот же период в Индии число таких работников увеличится на 38,7 миллиона человек.

В свою очередь, Международная организация труда сообщает, что более 80% безработной рабочей силы Индии составляет молодёжь. При этом доля молодых людей со средним образованием или выше среди общей численности безработной молодежи выросла с 35,2% в 2000 году до 65,7% в 2022 году.

Ну и последнее.

Министерство торговли Индии разработало новую политику, направленную на предоставление индийским потребителям доступа к новейшим технологиям и стимулирование инициативы «Сделай в Индии». В рамках этой политики компании получили налоговые льготы, более низкие ставки на аренду земли и капитал для открытия заводов.

Правительство активно вкладывает деньги в инфраструктуру. За пять лет государственные ассигнования в этом направлении выросли более чем втрое — в 2025 году они превысят 132 миллиарда долларов. Всего же до 2030 года государство потратит 1,7 триллиона долларов на улучшение железнодорожного транспорта, автомобильных дорог, портов, водных путей и подходов к ним.

Всё это выглядит очень привлекательно для инвесторов. Поэтому совершенно естественно, что они покидают Польшу. Воинственные мазохисты как-то не очень сочетаются с экономической выгодой и целесообразностью.

А Индия, если не случится всемирного Армагеддона, имеет большие шансы проявить себя в качестве мощного экономического центра силы.

Всё та же Bloomberg Economics прогнозирует, что к 2028 году экономика Индии ускорится до 9%, в то время как темпы роста Китая замедлятся до 3,5%. Если это случится, к концу десятилетия Индия обгонит Китай по вкладу в мировую экономику.

МВФ даёт более пессимистичный сценарный прогноз — экономический рост Дели останется ниже 6,5% в течение следующих пяти лет. Но даже так Индии удастся обогнать Китай уже в 2037 году.

Это, конечно, всё прогнозные оценки, но руководство страны определило цели своей политики и взвешенный прагматичный набор инструментов для их достижения. На современном этапе развития они выглядят здраво и осмысленно. Чего, к сожалению наших воинственных соседей, не скажешь о Польше.