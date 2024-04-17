Английское stabbing звучит менее зловеще, чем русские «резня» или «поножовщина», да и используется обычно в разделе уголовной хроники — однако не в последние несколько дней, когда это слово усеяло статьи на первых полосах англоязычной (особенно австралийской) прессы.

Иван Шилов ИА Регнум

Сначала в связи с историей сиднейского торгового центра Westfield Bondi Junction, где неизвестный с психическим расстройством напал с ножом на посетителей, убил шестерых и ранил еще восьмерых (в том числе девятимесячную девочку). Потом — меньше, чем два дня спустя, и тоже в пригороде Сиднея — из-за нового случая с покушением на жизнь священника Ассирийской церкви Востока.

При этом еще на фоне первого случая в западных медиа немедленно стали появляться материалы о том, что резню в торговом центре предстоит еще переосмыслить всей Австралии, базовое чувство безопасности жителей которой теперь под большим вопросом.

Не то чтобы автор этих строк склонен завышать значение сказанного американскими колумнистами, но увы. Кажется, это действительно так.

«Совершенно безумный»

Резня в торговом центре произошла в декорациях благополучного района, где проживает местная еврейская община, а также эмигранты с постсоветского (и даже «постимперского») пространства. Сюда приезжали на выходные со всего Сиднея, не только за покупками, но и чтобы забежать за прохладительным перед походом на расположенный неподалеку пляж.

Массовые убийства — в отличие от тех же США — для Сиднея и Австралии вообще являются диковинкой. Как и террористическая угроза. К ним практически никто не готов — особенно охрана в торговых центрах, которую после минувшей субботы стали с презрением называть «фикцией». И даже сотрудница полиции, которая единственная оказалась неподалеку от места трагедии и застрелила убийцу, ситуацию спасла не сильно.

Позже свидетели говорили о том, что преступник был «совершенно безумный», словно бы находился под действием какого-то наркотика и, по мнению некоторых, стремился убивать именно женщин. Первыми ножевые удары получили одна из покупательниц с девятимесячным ребенком. Девочку спасти удалось, ее мать скончалась в больнице.

Впрочем, ситуация могла быть хуже.

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Один из посетителей нашел в себе силы преградить убийце дорогу на верхний этаж, где располагались игровые комнаты для детей.

Пользователи социальных сетей, следившие за ситуацией чуть ли не в режиме онлайн, немедленно стали выдвигать свои версии случившегося.

Ориентируясь в первую очередь на визуальные факторы, а также на мировую повестку, в которую не так давно вернули террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в РФ), в случившемся немедленно стали подозревать исламских террористов, а в загорелом и бородатом преступнике — выходца с Ближнего Востока.

Полиция общественное мнение не сильно успокоила: сначала заявили о том, что случившееся вполне может быть терактом, потом сообщили, что на мотив террора «ничего не указывает», но добавили, что «расследование будет идти еще много дней» и пока еще рано говорить, что стояло за нападением на самом деле.

Личность преступника предпочли не раскрывать, только выдали информацию о том, что под наблюдением контртеррористических ведомств он никогда не находился. Зато попадал в поле зрения полиции, где остался в базе лиц, имеющих психическое расстройство.

Отрезанные пальцы

Еще не все успели отнести цветы к мемориалу, как случилось новое нападение — на этот раз не в известном на весь Сидней районе, а во время вечерней службы в Ассирийской церкви Востока, которую вел популярный в местных консервативных кругах священник, неоднократно выступавший с критикой глобалистской повестки и особенно ЛГБТ (экстремистское движение, запрещенное в РФ).

В этой истории обошлось без жертв — нож не раскрылся до конца, и священник не получил критических травм, хотя риск был весьма высок: злоумышленник целился в лицо и шею.

Легкие ранения получили также несколько прихожан, пытавшихся удержать преступника, который вовсю кричал «Аллаху Акбар» и пытался изъясняться на арабском. В частности, преступник по-идиотски улыбался и с безумным лицом говорил, что напал на священника из-за того, что тот якобы «оскорблял Пророка и его веру».

По факту выяснилось, что «защитнику веры» лет 15–16, на арабском он говорит с большим трудом и его родной язык — английский, а ислам принял совсем недавно. Тем не менее он едва не спровоцировал массовые погромы среди желающих научить его уму-разуму прихожан Ассирийской церкви. Последние довольно быстро сформировали недовольную толпу, требовавшую у полиции выдать им преступника.

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Впрочем, ситуацию удалось уладить быстро, хотя в какой-то момент в представителей власти уже полетели камни и мусор — но настоящих погромов и реальных жертв, чего все опасались в самом начале, избежать удалось.

Случившееся практически сразу было признано терактом, который местные представители исламского духовенства немедленно осудили. И пожелали скорейшего выздоровления и священнику, и пострадавшим.

Тем не менее местные СМИ описали происходящее в своем стиле.

В частности, сделали акцент не на преступнике, а на разгневанных ассирийцах, назвав их «христианскими радикалами» и «бандитами». Ситуацию обострил еще и тот факт, что в социальных сетях начали распространять фотографию обезображенной руки с комментарием о том, что прихожане в приступе ярости якобы отрезали преступнику пальцы.

Впоследствии данное сообщение было опровергнуто: руку злоумышленнику во время задержания действительно повредили, стремясь выбить у него нож, но совсем не до такой степени.

Везде ножи

В итоге мы наблюдаем в анамнезе австралийцев внезапное нападение сумасшедшего в торговом центре, исламского террориста и слабо контролируемые диаспоры, стремящиеся «вершить самосуд». Это все за несколько недель.

При этом австралийская криминальная хроника за апрель нагнетает обстановку еще сильнее.

Например, в районе многострадального ТЦ накануне нападения неизвестный напал с ножом на женщину. В этот же день на западе Сиднея группа старшеклассников устроила «битву районов», в результате которой один подросток скончался, а другой находится в критическом состоянии из-за колото-ножевых ранений.

И это только Сидней.

В Квинсленде дядя зарезал племянника в пылу ссоры, а после попытался напасть на полицейского. В Брисбене подростки устроили поножовщину возле «Макдональдса». В Аделаиде начался суд над подростком, зарезавшим своего друга.

И все это — буквально за одну неделю.

Причем нападения с холодным оружием оказались своего рода «ахиллесовой пятой» местных силовиков, которые не так давно хвалились, что смогли остановить нелегальный оборот оружия и уменьшить количество перестрелок. С ножами и топорами все оказалось сложнее, вдобавок к этому ситуация стала ухудшаться — перерастая из бандитских разборок, нападений наркоманов в состоянии ломки и бытовых ссор в массовые убийства и террористические акты.

И пока нет оснований полагать, что в ближайшее время ситуация улучшится. Даже наоборот: на фоне нерадостных новостей из мировой повестки, наслоившихся на локальные стрессы, могут поднять голову как радикалы, находящиеся в разработке у западных спецслужб, так и сезонные сумасшедшие, для которых любой стресс может стать триггером.

Так что, вполне вероятно, про Австралию мы в новостной повестке еще услышим. И совсем не по радостному поводу.