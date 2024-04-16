Для многих немецких канцлеров отношения с Китаем на протяжении долгих лет развивались под знаком Инь и Ян: война и мир, торговля и бойкот, права человека и Realpolitik.

Иван Шилов ИА Регнум

Руководители ФРГ со времен Гельмута Шмидта прекрасно понимали огромную роль Китая в мировой геополитике и торговле, а потому всегда старались выстраивать отношения с Пекином максимально прагматично, избегая скользких тем, способных нарушить хрупкий консенсус.

«У нас очень хорошая преемственность в отношениях с Китаем, когда речь идет о немецких канцлерах, — говорит Йорг Вуттке, почетный президент Европейской торговой палаты в Пекине. — Это началось со Шмидта, продолжилось при Коле, а затем при Шредере и Меркель, которые всегда старались признать Китай в качестве равноправного партнера и взаимодействовать с ним в вопросах экономики».

За конструктивный подход и некоторое понимание «ориентального» менталитета в Поднебесной действительно весьма ценили и Гельмута Коля, не обращавшего большого внимания на ситуацию с «правами человека» в КНР, и Ангелу Меркель, 14 раз посещавшую Китай за 16 лет правления.

Олафа Шольца же, по словам некоторых европейских экспертов по китайскому направлению, в Пекине рассматривают как «прагматика, продолжающего политику Меркель социал-демократическими средствами».

Шольц не первый канцлер Германии, которому приходится балансировать между хорошими экономическими отношениями и политическим дистанцированием от Китая. Это грань всегда была тонкой, и её приходилось преодолевать главам правительств ФРГ, обладающей мощным экспортом. Но раньше делать это было гораздо проще.

Если во времена Коля доля Китая во внешней торговле Германии составляла чуть более 1%, то когда свой пост в 2021 году покинула Ангела Меркель, доля Поднебесной в экономике ФРГ равнялась уже 10%.

Год спустя, уже в первый год канцлерской каденции Шольца, Китай выкупил 30% мощностей морского порта Гамбурга — главных торговых ворот Германии, что лучше всего характеризует масштаб двусторонних экономических отношений ФРГ и КНР.

Соглашений не будет

Согласно заявлениям, сделанным в Берлине за день до начала поездки Шольца, немецкое правительство хочет продолжать вести дела с Китаем, развивая двусторонние отношения.

Несмотря на то, что многие западные партнеры критикуют Берлин за отказ следовать проамериканской политике «де-рискинга» (снижения уровня зависимости от китайских рынков, товаров или инвестиций), правительство Германии продолжает относиться к Китаю как к одному из самых важных торговых партнеров.

Если обрыв связей с Россией довел Германию до рецессии и деиндустриализации, то гораздо более обширные торговые связи с Китаем в случае разрыва грозят ФРГ настоящим экономическим коллапсом. Это прекрасно понимают и в бундесканцелярии, и даже в министерстве экономики Роберта Хабека.

Визит Олафа Шольца начался в теплой и дружественной атмосфере, если не считать встречи канцлера в Чунцине третьеразрядным чиновником — заместителем мэра города. Подобная дипломатическая «шпилька», как говорят эксперты, сигнализирует о том, что Шольц прибыл в Китай в качестве просителя, которому, по сути, нечего предложить своим китайским партнерам.

В Пекине уже задолго до визита канцлера ходили слухи, что никаких важных соглашений подписано не будет.

«Каждый раз, когда глава немецкого правительства приезжал в Китай, одним из главных событий было подписание торговых соглашений и договоров, но это, к сожалению, уже в прошлом», — говорит Цуй Хунцзянь, специалист по Европе из Пекинского университета иностранных языков.

«По сравнению со своими предшественниками, Шольцу приходится занимать более широкую позицию, — говорит говорит Йорг Вуттке из Европейской торговой палаты в Пекине. — С одной стороны, он должен продолжать развивать немецкую и европейскую экономику и защищать её от избыточных мощностей, а с другой — решать геополитическую проблему: Китай всё теснее связан с Россией в рамках конфликта на Украине».

Китай пока остается огромным рынком для крупных немецких компаний. Например, в химической промышленности на Китай приходится половина мирового рынка, а в производстве автомобилей — около трети.

В отличие от компаний из других стран, крупнейшие немецкие игроки в этих отраслях решили продолжить игру в Народной Республике. Например, BASF, Bosch, Daimler и Volkswagen.

Речь также идет о рабочих местах, что является ключевым вопросом для канцлера от СДПГ, хотя в современной социал-демократической партии Германии, ориентированной на большой бизнес, осталось не так уж много от классической социал-демократии.

Главными политическими темами визита канцлера в Китай, несомненно, являются ирано-израильский и российско-украинский конфликты.

Хотя Пекин четко дал понять, что в операции России на Украине он будет сохранять благожелательный России нейтралитет, а в ближневосточном конфликте примет сторону Ирана, в Берлине надеются, что смогут попытаться добиться успеха, призвав Китай выступить на «правильной», с немецкой точки зрения, стороне истории.

Не вполне понятно, на чем основаны такие надежды, учитывая, что до сих пор обращения западных политиков, и прежде всего президента США Джо Байдена, к Си Цзиньпину никак не повлияли на ситуацию.

То, что Пекин не намерен менять свое отношение к России, было еще раз продемонстрировано всего несколько дней назад, когда Си лично принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Китай разделяет позицию России в «поддержании социальной безопасности и стабильности», сказал Си, указав на совместные усилия двух стран по «реформированию» «миропорядка, основанного на правилах», в котором, по мнению Пекина и Москвы, не вполне справедливо доминирует Запад.

Китайский демпинг

Китай считает, что может позволить себе сложное балансирование между партнерством с США и Европой. В Германии же полагают, что чем меньше Пекин может рассчитывать на Америку и чем больше он оказывается в экономическом кризисе, тем больше Поднебесная зависит от ЕС.

Тем не менее Пекин категорически отказывается чувствовать себя зависимым и продолжает наводнять европейский рынок автомобилями, солнечными модулями и другими товарами, произведенными по демпинговым ценам.

По мнению некоторых экспертов в ЕС, Китай играет с огнем, недооценивая возможности европейских регуляторов, которые могут потерять терпение, ответив Китаю запретительными пошлинами и другими антидемпинговыми мерами.

Во время своей поездки Олаф Шольц заявил о поддержке открытых автомобильных рынков в Европе для китайских автомобилей, но при этом призвал обеспечить такой же доступ на китайский рынок для европейских машин.

«Единственное, что всегда должно быть ясно, — это то, что конкуренция должна быть честной, — сказал Шольц во время беседы со студентами Университета Тунцзи в Шанхае. — Другими словами, без демпинга, без перепроизводства и без нарушения авторских прав».

В Брюсселе, однако, смотрят на вещи не так радужно, как в Берлине. Председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен утверждает, что в настоящее время в Китае наблюдается «резкое перепроизводство электромобилей в сочетании с огромными государственными субсидиями», в связи с чем от китайских электрокаров уже закрыли свои рынки США, Бразилия, Мексика и Турция.

«ЕС не может быть единственным рынком, который остается открытым для китайского перепроизводства, — сказала фон дер Ляйен. — Мы не должны допустить, чтобы в Европе произошло то же самое, что и с солнечными батареями: европейские производители несправедливо вытесняются с рынка за счет демпинговых цен, субсидируемых государством, а в итоге производство уходит в Китай».

В сентябре фон дер Ляйен объявила о проведении антимонопольного расследования в отношении искажений на рынке, вызванных китайскими субсидиями.

Если в ходе расследования выяснится, что Китай нарушает торговое законодательство, ЕС может ввести штрафные тарифы.

Впрочем, Немецкая ассоциация автомобильной промышленности (VDA) уже выступила против идеи не в меру инициативной председательницы Еврокомиссии, стараясь избежать торгового конфликта с Китаем из опасения поставить под угрозу множество рабочих мест в Германии, завязанных на сотрудничество с Поднебесной.

Доход от Ближнего Востока

Удар Ирана по Израилю существенно изменил политические приоритеты встречи Шольца с Си и главой китайского правительства Ли Цянем во вторник утром.

Первоначально на повестке дня стояли роль Пекина в конфликте на Украине и избыточные производственные мощности Китая.

Теперь Шольц хочет убедить руководство страны использовать свое влияние на Иран для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Эксперт по Ближнему Востоку Ахмед Абудух из британского аналитического центра Chatham House утверждает, что руководство Китая рассматривает и атаку иранских беспилотников на Израиль, и нападения поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Красном море как последствия войны в Газе.

Такой позицией Китай хочет усилить давление на США, чтобы те использовали свой политический вес против Израиля для прекращения войны.

В свою очередь, постоянные призывы США к Китаю использовать свое влияние на Тегеран — это, по мнению британского аналитика, попытка Вашингтона «привлечь внимание к бездействию и корыстному поведению Китая».

Поскольку США прекрасно понимают, насколько ограничено влияние Китая на Иран, главная цель постоянных требований — показать странам региона, что «Пекин — ненадежный партнер, а США — единственная держава, которая может гарантировать региональную безопасность», — продолжает Абудух.

Пекин мог бы попросить Тегеран проявить сдержанность, а затем оставить все как есть, считает Абудух. В конце концов, эскалация конфликта в регионе Персидского залива не в интересах Китая.

Это может поставить под угрозу сближение между Ираном и Саудовской Аравией, которое Китай считает своим дипломатическим успехом.

«Если ситуация ухудшится, это окажет серьезное влияние не только на Китай, но и на всю региональную ситуацию и глобальную безопасность, чего Китай не желает», — говорит Чжу Юнбяо, профессор кафедры политики и международных отношений Ланьчжоуского университета.

В последние годы руководство Китая расширяет свое влияние на Ближнем Востоке. Оно хочет обеспечить себе доступ к энергетическим ресурсам и рынкам — особенно в условиях растущей геополитической напряженности.

В период с 2017 по 2022 год объем китайской торговли товарами с регионом почти удвоился. Народная Республика получает почти половину сырой нефти из стран Персидского залива, в том числе из Ирана, против которого Запад ввел санкции.

КНР стала важнейшим торговым партнером для многих стран Персидского залива. Логично, что это усиливает политическое влияние Пекина в регионе.

Китай пытается извлечь из этого выгоду: государство хочет заполнить вакуум власти, оставленный США в регионе, и найти союзников для нового мирового порядка без господства Америки.

Ожидания Германии явно завышены

Китайская сторона, судя по невербальным сигналам, посылаемым с помощью дипломатии, явно не воспринимает визит Шольца как судьбоносный и прорывной, способный перевернуть страницу в отношениях двух стран и вывести их на качественно новый уровень.

Китай знает, что Европа, находящаяся в состоянии экономического кризиса с начала российско-украинского конфликта, не может себе позволить рискнуть еще и отношениями с Поднебесной, а потому извлекает максимум прибыли, активно демпингуя своей высокотехнологичной продукцией на европейском рынке. От стратегического союза с Россией Китай отказываться явно не собирается.

Пресс-служба МИД РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин

Маловероятно и то, что Пекин в ближневосточном конфликте отступится от своего важного союзника и торгового партнера в регионе — Ирана, противостоящего Израилю, который включил режим «берсерка» и своими действиями в Газе отвратил от себя большую часть цивилизованного мирового сообщества.

Впрочем, одной важной цели визит Олафа Шольца всё же достиг. Год спустя вежливый, дипломатичный и добродушный Шольц, выступающий в роли просителя, сумел сгладить негативное впечатление от визита главы МИД Анналены Бербок, попытавшейся в вызывающей манере прочесть китайским коллегам лекции о природе демократии и чуть было не спровоцировавшей невиданное похолодание в германо-китайских отношениях.