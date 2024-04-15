Фильм о гражданской войне в США, который вышел в российском прокате под названием «Падение империи», вызвал очень противоречивую реакцию американской публики. В этом в очередной раз проявился весь тот раскол, в котором увязают США.

Кадр из к/ф «Падение империи». реж Алекс Гарленд. 2024

Левым и демократам фильм понравился — ведь он сделан буквально по их методичке, с шельмованием всех пороков «старой Америки». Правые и республиканцы, наоборот, встретили его в штыки — они-то уверены, что реальная гражданская война будет развиваться совсем по иным лекалам.

Картину, посвящённую таким драматичным событиям, можно было бы снять действительно интересно и многогранно. И возложить ответственность на все стороны конфликта.

Вместо этого британский режиссёр Алекс Гарленд решил на базе такой многообещающей темы просто сделать очень топорную предвыборную агитку. В ней он сделал героями представителей новой мультикультурной Америки. Ну а антигероями — Дональда Трампа, белых реднеков и американских военных.

Действие фильма происходит в недалёком будущем.

Власть в США захватил некий безымянный диктатор, который после второго срока у власти решил остаться и на третий. Его имя даже напрямую не называется, но это и не надо. Он точь-в-точь напоминает Трампа — даже имеет примерно схожую причёску и носит фирменный красный галстук.

Президент-диктатор принимает решение устраивать авианалёты и ракетные удары по американским мегаполисам, где проходят демонстрации против узурпации власти. Это до боли напоминает украинские авиаудары по Луганску в 2014 году — только в США они проводятся по всей стране. Отдельные штаты объявляют о сецессии и, сформировав несколько союзов, начинают воевать с федеральным правительством и лояльной ему армией.

В этом сеттинге и проходит повествование фильма — от лица журналистов-военкоров, которые пытаются как можно быстрее добраться из Нью-Йорка в Вашингтон. Они торопятся, ведь армия восставших штатов уже готова низложить президента. А журналисты хотят взять у него одно финальное интервью.

Если в реальной жизни путь из Нью-Йорка в Вашингтон занимает лишь пару часов, то в условиях гражданской войны на путешествие уходят целые дни. Главным героям приходится ехать в обход фронта — и встретить на своём пути немало угроз. Все они исходят либо от жителей глубинки в лице сторонников Трампа, которые устраивают суды Линча, либо от каких-нибудь расистов-дезертиров, расстреливающих всех мигрантов.

Львиная доля бюджета фильма в 60 миллионов долларов ушла на моделирование боевых действий в американской столице.

В итоге выглядят они на редкость нереалистично. Большинство зданий целёхоньки, во многих продолжает гореть свет. Массового исхода гражданского населения не видно. Даже не учтён опыт войны на Украине. Дронами никто не пользуется — хотя их-то как раз будут активно применять в реальной гражданской войне. Танки разъезжают совсем голые, без какой-либо кумулятивной защиты. Зато можно насладиться кадрами миномётных ударов по лужайке Белого дома, хоть они и малоэффективны.

Работу военкора ради драматизма представили совсем карикатурно.

Они буквально бегают между разными противоборствующими фракциями и стараются всех фотографировать прямо во время перестрелок. А затем заодно и празднуют победу со своей стороной — восставшими повстанцами, — отмечая массовый расстрел взятых в плен солдат армии США.

Кадр из к/ф «Падение империи». реж Алекс Гарленд. 2024

Причём такая нормализация насилия в отношении всех врагов «новой Америки» представлена во всём фильме — вплоть до последней минуты, на которой полностью уничтожается вся система власти в Вашингтоне. Не будет ни трибуналов, ни судебных процессов и обвинительных вердиктов. Со всеми разбираются сразу — убивая и расстреливая напропалую.

Из фильма получается такая реализованная мечта боевого крыла Демпартии.

Не зря режиссёр Гарленд придумывал сценарий фильма, когда наблюдал за погромами BLM летом 2020 года и призывами к Трампу задействовать армию для разгона бунтарей и погромщиков. Бээлэмщики тогда несколько раз пытались штурмом взять Белый дом. Если бы в их руки попал Трамп — они бы так же с ним расправились, как было показано в фильме.

Такая радикализация всего и вся очень напоминает похожие процессы на Украине после госпереворота 2014 года.

Ну а накладывается она на очень «плодородную почву» в виде уже имеющихся расколов и бушующих политических войн внутри США. А заодно и на нынешнюю риторику Демпартии и Джо Байдена. Они называют Трампа диктатором, который в случае победы на выборах узурпирует власть и будет править вплоть до своей смерти. Роберт Каган, муж Виктории Нуланд, так и вовсе называет Трампа американским Цезарем. И он ещё в 2021 году спрогнозировал сценарий гражданской войны в США в случае переизбрания Трампа.

Сторонники Трампа — как и он сам — активно критикуют американские спецслужбы, включая ФБР, и хотят их реформировать или распустить. Явная отсылка к этому есть и в фильме — с ликвидацией ФБР.

Трамп предлагает задействовать вооружённые силы для депортации нелегалов и борьбы с преступностью. И вполне возможно, что он выведет армию на улицы, если против него устроят повторение бунта BLM 2020 года. Кто-то из силовиков подчинится, а кто-то нет. Но это тоже может поставить Америку на грань раздрая.

Конституционный кризис может случиться в США и в случае крупных скандалов с фальсификациями на скорых выборах, которые тогда могут не признать республиканские штаты. И в случае победы Трампа, после чего демократы выведут весь свой уличный актив — антифа и BLM — громить и грабить. А попытки Трампа с ними бороться объявят узурпацией власти.

Если погромы BLM 2020 года можно сравнить с первым украинским Майданом, то впереди Америку вполне может ждать уже гораздо более кровавый второй Майдан. И вот в таком случае исключать сценария гражданской войны точно не стоит. Правда, есть подозрение, что она пойдёт совсем не потому фэнтезийному сценарию демократов, который был показан в фильме «Падение империи». И её итог либеральные элиты США может совсем не обрадовать.

Кадр из к/ф «Падение империи». реж Алекс Гарленд. 2024

В случае реальной гражданской войны регулярная армия действительно может распасться.

Инициативу перехватят гражданские милиции с оружием в руках, которые в массе своей симпатизируют правым. Но какой-то костяк останется лоялен Вашингтону.

И президент не будет дожидаться в Белом доме прихода повстанцев. Он просто сбежит в один из бункеров с ядерным чемоданчиком и будет отдавать приказы ударить тактическими боеголовками по оппозиционным штатам. Кто-то наверняка откажется исполнять приказ, но кто-то и подчинится.

Либеральные мегаполисы же быстро ввергнутся в состояние хаоса, как только туда перестанут подвозить еду и топливо те самые ненавистные реднеки.

Ну а печальный финал с массовыми расстрелами может уже ждать либеральных элитариев, когда те бросятся удирать из Америки в соседние страны. Но далеко не все успеют долететь до Новой Зеландии или домчаться до канадской границы.