Самарская область, 29 января, 2013, 12:49 — ИА Регнум. Двое мужчин предлагали сотрудникам банковских структур Самары "выгодную" сделку - купить у них вексель номиналом 100 млн рублей, выданный некоммерческой московской организацией "Фонд посильной помощи социально-экономического развития регионов".

Летом 2012 года к сотрудникам пятого отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что двое мужчин пытаются реализовывать вексель номиналом 100 млн рублей с большим дисконтом. Ценная бумага на первый взгляд выглядела вполне подлинной и выплата по ней была якобы подтверждена Московским банком Сбербанка России , сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Нашелся коммерсант, заинтересовавшийся векселем. Первоначально дельцы запросили за "ценную бумагу" 26 млн рублей. Покупатель стал проверять подлинность прилагаемых к векселю финансовых документов и усомнился в их подлинности. Между тем, продавцы настаивали на легитимности векселя, при этом изрядно уступили в цене, снизив ее до 1 млн 600 тыс. Все эти факты побудили гражданина обратиться в полицию.

13 августа 2012 года сотрудники спецотряда быстрого реагирования совместно с пятым отделом УЭБ и ПК ГУ МВД задержали злоумышленников у автосалона "Тойота Центр Самара Аврора" при попытке сбыта заведомо поддельной ценной бумаги - простого векселя. В этот же день в отношении 53-летнего и 49-летнего подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту сбыта поддельных денег или ценных бумаг в особо крупном размере. В отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия удалось установить, что в реальности некоммерческой организации "Фонд посильной помощи социально-экономического развития регионов", имеющей юридический адрес в Москве, не существует, а все прилагающиеся к векселю документы поддельные. Также полицейские выяснили, что телефоны, указанные в приложении к векселям, как и телефоны Московского банка Сбербанка России, оказались мобильными телефонами Московского региона, а подписи от руководства Московского Банка в документации, прилагающейся к векселю, выполнены неустановленными лицами с подражанием подписи.

Обвиняемые не стали отрицать своей причастности и признали вину. До передачи дела в суд злоумышленники находились под стражей. В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемых по факту совершения ими преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.186 УК РФ передано в федеральный суд Октябрьского района Самары. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, мужчинам может грозить до 12 лет лишения свободы.