Сезонные изменения влияют не только на природу, но и на поведение людей, предрасположенных к психическим заболеваниям. Новости последних дней наглядно показывают, что сдержать позывы у многих из них не получается, чтото прибавляет гражданам травм и стресса, а правоохранительным органам — нелегкой работы.

Global Look Press/Fotostand / K. Schmitt

Непреодолимые желания и бредовые идеи психически нездоровых людей становятся весьма заметными. Полиция тщательно работает со всеми поступающими сообщениями, чтобы отделить сигналы о реальных угрозах от заявлений про НЛО и общение со странными голосами.

«Кислотный маньяк»

Вероятно, одной из самых громких новостей за последнее время стало задержание неадеквата, который ранее совершил несколько нападений на женщин в Московской области. В прессе его прозвали «кислотным маньяком», потому что гражданин походил к незнакомым девушкам сзади и внезапно плескал на них неизвестную едкую жидкость. Жертвами могли стать, по крайней мере, три человека.

«Он конкретно попал по глазам. Все лицо в ожогах. На камерах все видно. Руки также в ожогах», — рассказывает Анастасия Лобода, одна из пострадавших. С ожогами лица и глаз она попала в больницу, врачи борются за возможность сохранить ее зрение.

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Другой потерпевшей, 16-летней Татьяне, кислота прожгла одежду и попала на ногу — она возвращалась домой, когда маньяк напал на нее и чем-то облил. Татьяне повезло, одежда защитила ее от более серьезных травм. Однако девушке также предстоит пройти лечение и преодолеть шок из-за случившегося.

Полиция отследила по камерам уличного видеонаблюдения и задержала преступника, им оказался 31-летний местный житель Андрей. Он работал техническим специалистом в Монино, а также преподавал в одном из подмосковных колледжей. Мотивы преступлений и состояние его психического здоровья еще предстоит разобрать правоохранительным и медицинским органам.

Сам Андрей на допросах сперва утверждал, что невиновен, однако потом сознался в содеянном, тем более, что при обыске у него изъяли пластиковую емкость с неизвестной жидкостью. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сегодня он арестован на два месяца. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Возможно, кстати, этой статьей дело не ограничится.

Мастера ножевого боя

Весенние позывы заставляют психически нездоровых граждан не только экспериментировать с химией, но и использовать колюще-режущие предметы не по назначению. На днях в Уфе неадекватный мужчина 1995 года рождения по имени Руслан вышел на улицу с ножом, порезал себя, а затем ранил пытавшихся задержать его двух сотрудников МВД.

«В дежурную часть Отдела полиции №4 Управления МВД России по г. Уфе поступило сообщение о том, что в сквере около ул. Карла Маркса мужчина в наркотическом опьянении с ножом в кармане пристает к гражданам», — описали происходившее в МВД. — Он находился в неадекватном состоянии и вёл себя агрессивно, в том числе высказывал угрозы причинения себе ранения».

Сперва агрессивный уфимец начал резать свое лицо, а когда сотрудники полиции стали задерживать его, ударил одного из них ножом в грудь, а другого — в руку. Правоохранители применили табельное оружие и скрутили мужчину. В итоге в больницу уехал как сам неадекват, так и один из полицейских. Второй проходит лечение амбулаторно.

Пока, правда, точно не известно, что стало причиной помутненного состояния Руслана — проблемы с психикой, алкоголь или наркотики. Местный следственный отдел возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Житель Уфы может получить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Другого любителя холодного оружия задержали совсем недавно в Новосибирске. К счастью, его интересовали только колеса припаркованных машин — неадекватный гражданин резал их большим ножом. Теперь причины своей нелюбви к чужому имуществу 41-летний житель рассказывает правоохранителям.

Любители ёлок

Еще одной группой лиц, тоже подверженных весеннему обострению, традиционно становятся педофилы. Недавно питерские полицейские задержали одного из таких преступников. Тот ранее дважды надругался над шестиклассницей, в туалете кинотеатра в Колпине и в квартире недалеко от Московского вокзала.

21-летнего подозреваемого поместили в следственный изолятор и возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. К сожалению, этот случай не единичен: так, в поселке Боровский под Тюменью вовремя прибывший на крики о помощи отец поймал преступника, который пытался затащить его ребенка в кусты.

Педофилов ловят на детских площадках, в подъездах и дворах жилых домов, но меньше их, кажется, не становится. Неадекватные граждане готовы домогаться даже до неодушевленных предметов. На днях в Санкт-Петербурге был пойман мужчина, испытывавший неравнодушие к стоящей у тротуара елке, свидетельницей чему стала семилетняя девочка.

В Подмосковье несколько дней назад по подозрению в педофилии задержали школьную охранницу, 43-летнюю Светлану Лобанову. Как утверждается, женщина заходила слишком далеко в своем общении с подростками, их неформальные отношения включали интимные фото, видео, поцелуи и прикосновения. Теперь за совращение школьников ее поместили в СИЗО, а следователи разбираются, сколько всего было потерпевших в этой истории уголовно наказуемой «дружбы».

6 апреля вступили в силу дополнения к закону «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», согласно которым лицам с непогашенной или неснятой судимостью за педофилию запретили посещать детские организации. Остается надеяться, что введение административного ограничения будет способствовать профилактике подобных преступлений.

Коварные голоса

Весной звучат громко не только поющие птицы, но и голоса в головах психически неустойчивых граждан. Они традиционно сообщают об агентах ЦРУ, НЛО, облучении лазерами, происках темных духов и демонах, притаившихся под кроватью. На однообразие историй жаловаться сотрудникам правоохранительных органов и психиатрам не приходится.

На фоне недавней трагедии в «Крокус сити холле» коварные голоса, судя по всему, переключились на освещение террористических угроз. На днях жертвой их нашептывания пала живущая в Москве 44-летняя гражданка Украины, которой таинственный голос поведал, где террористы хранят взрывчатку и что собираются с ней делать.

Теперь женщине предстоит пребывание в профильном медицинском учреждении, где врачи смогут купировать ее острый психоз.

Однако не всегда подобные истории заканчиваются только диалогами. Бригадам из психиатрической больницы и сотрудникам МВД нередко приходится ловить эксгибиционистов и прочих странных личностей на улицах городов, а также выезжать на буйства неадекватов в квартирах и общественных местах.

В начале апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил удар ножом в живот от местного жителя Александра Быданова. Причиной нападения называли некие «голоса в голове» Александра, которые приказали ему напасть на чиновника.

Правоохранителям, правда, придется проверить, не было ли у этого зова украинского акцента — зачастую именно кураторы оттуда заинтересованы в совершении легковерными или неадекватными россиянами преступлений.

Стоит помнить, что такие выдуманные или реальные «голоса» крайне небезобидны как для окружающих граждан, так и для тех, кто их слышит, ведь наказание за подобные деяния является очень и очень значительным.