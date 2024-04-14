В субботу, 13 апреля, губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что паводок, из-за которого многие поселки региона оказались затоплены, достиг пика, ситуация в областном центре — сложная.

РИА Новости/ Евгений Кузьмин

На прошлой неделе в сети широко распространилось видео жителя оренбургского микрорайона Посёлок имени Куйбышева. Стоя по колено в воде в своей собственной квартире, мужчина на сыграл на фортепиано пьесу итальянского композитора Витторио Монти «Чардаш», которая более полутора века является обязательным номером программы большинства европейских скрипачей и многих пианистов.

Под динамичную и страстную мелодию популярного венгерского танца неизвестный автор видео показал панораму полностью затопленной квартиры, хозяева которой постарались спасти хотя бы некоторые вещи, сложив их друг на друга, словно баррикады.

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Впервые за 80 лет

В Оренбургской, Курганской и Тюменской областях введен режим ЧС, все службы экстренного реагирования борются с катаклизмом.

Паводок и наводнение коснулись и соседних регионов Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал ситуацию критической. По его словам, эти паводки — крупнейший природный катаклизм за последние 80 лет.

По данным МЧС России, самой напряженной ситуация остается в Оренбурге: идет эвакуация местных жителей. Прибывший из Казани мобильный отряд спасателей занимается откачкой воды.

В регионе более 11 тысяч жилых домов остаются в зоне подтопления, по всей области эвакуированы более 13 тысяч жителей, многие из них находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

Не меньшую опасность для местных жителей представляют загрязнения и инфекции в воде: в Оренбургском районе началась вакцинация от гепатита А.

Несмотря на усилия спасателей, жители Оренбурга и ближайших населенных пунктов пишут в соцсетях, что многие улицы и микрорайоны остаются отрезанными от внешнего мира, а эвакуироваться им приходится собственными силами.

Жители Посёлка имени Куйбышева напуганы зловещим видом затопленного кладбища: они опасаются вспышки опасных заболеваний, если вода размоет могилы.

Курган под ударом

Тем временем ухудшается ситуация и в Кургане. По словам губернатора региона Вадима Шумкова, главную опасность представляет дамба, удерживающая воду из реки Тобол. Если она не выдержит напора, затопленной может оказаться и центральная часть города, и многие окраины.

В городе возводятся водоналивные дамбы, проводится превентивная эвакуация жителей. Похоже, здесь всерьез решили учиться на чужих ошибках. На помощь Кургану прибыли добровольцы-спасатели из Ханты-Мансийска.

В области прогнозируют пик наводнения сегодня. Вода в Тоболе прибывает, утром 14 апреля ее уровень зафиксирован на отметке около пяти метров.

«Земляки, уходите из подтапливаемых территорий. Берите с собой родственников, документы и ценные вещи и уходите. Если есть проблемы с размещением, вас ждут в ПВР», — написал в своем телеграм-канале Шумков.

Глава региона публикует видео, как он вместе с другими чиновниками побывал в зоне подтопления возле самых проблематичных участков дамбы.

Шумков подчеркивает: не все местные жители верят в опасность, многие отказываются эвакуироваться. Некоторых губернатору приходится уговаривать лично.

В сети появилось видео, на котором двое курганцев возражают: «А зачем выезжать? Воды-то мало!»

Замечание губернатора о том, что вода может подняться до девяти метров, мужчин не убедило: они вспоминают, как пережили большое наводнение в 1994 году, никуда не выезжая из города.

«Когда придёт вода, эвакуироваться может быть поздно, поскольку объем воды идёт большой, а сбросы пока не прекращаются», — призывает губернатор.

Из Кургана и соседних населенных пунктов появляется всё больше пугающих видео, напоминающих Орск неделей ранее. Буквально во всех соцсетях были опубликованы кадры деревянного моста, который смыло в селе Темляково и принесло течением к областному центру. Еще один понтонный мост сорвало течением в деревне Лаптева. Начата эвакуация жителей из микрорайона Нижняя Утятка.

По затопленным районам города и близлежащим селам плывут горы мусора, что тоже немало беспокоит жителей. Аналогичные кадры публикуют из Петропавловска и Петухово.

Идущие без конца дожди усложняют ситуацию, которая с каждым часом становится только хуже из-за быстрого течения, рассказала в беседе с ИА Регнум жительница Кургана Юлия Степанова.

«В пойме реки есть ЖК, из которых все уехали и самостоятельно вывезли всё имущество из своих квартир. Но многие люди надеются, что воды не будет так много. В детской областной больнице отложили все операции и госпитализации, так как она находится вблизи от Тобола.

На самом деле, очень страшно, я ни разу такого не видела. В последний раз такое было в 1994 году, тогда затопило один из районов города. Но тогда я была совсем маленькой, а сейчас всё вижу сама: мешки с песком на протяжении всей набережной, водонаполненная дамба, вой сирены, сообщения от МЧС.

Весь день следим за новостями. У многих дачи в подтопляемой зоне, так как весь левый берег — это дачные участки и частные жилые дома. И мы не исключение, в том году до нас огонь не дошел, остановился за три дома, в этом году вода точно дойдет. В общем, надеемся, что прогноз в 10-11 метров ошибочный», — поделилась она ожиданиями и опасениями.

О судьбе дачных участков в зоне подтопления пишут в комментариях и другие жители. Они боятся, что дачи, в отличие от городских домов, не попадут под программу компенсаций и восстановления.

Грызуны и ведьмы

Напомним, бедствие в Оренбургской области началось неделю назад, в 200-тысячном городе Орске, который всё еще затоплен, но постепенно возвращается к жизни. Уже 3200 домов и приусадебных участков освободились от воды, динамика падения ее уровня устойчивая. 15 апреля планируется начать полноценные работы по уборке и обеззараживанию территории.

Из-за рекордного сброса воды из Ириклинского водохранилища в Орске прорвало дамбу на реке Урал.

Дамба была построена 10 лет назад: сооружение, на котором произошел прорыв, не было гидротехническим. Эта насыпная дамба предназначалась для защиты автомобильной дороги от талой воды и для укрепления берега.

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По словам министра строительства РФ Ирека Файзуллина, к самому сооружению есть много вопросов. «Дамба в Орске, которую прорвало, не стоит 1 млрд рублей, она больше похожа на земляной вал», — сказал он.

Неосторожные слова директора компании, которая построила злосчастную дамбу, о том, что единственной причиной ее разрушения могли стать «подточившие дамбу грызуны», вызвали шквал негодования в соцсетях.

Впрочем, с этой версией не согласился и мэр Орска Василий Козупица, он подчеркнул, что единственная причина катастрофы — паводок, а губернатор области Паслер призвал не «искать ведьм» в этой истории.

Хаски и волонтеры

Там, где речь идет о большом человеческом горе, всегда есть место и огромному человеческому милосердию.

Ежедневно можно видеть истории и кадры спасения людей и животных в подтопленных населенных пунктах.

Уже несколько раз героем этих историй становился полицейский Руслан Алиев. Со своим коллегой Рифатом Темиргалиевым он накануне спас 93-летнюю пенсионерку на улицей Пермской оренбургского поселка Заречный.

Бабушка плохо себя чувствовала и не могла самостоятельно эвакуироваться, полицейские добрались до ее дома на моторной лодке, залезли через окно и вывезли пенсионерку в безопасное место, где поручили заботу о ней врачам скорой помощи.

Ранее Алиев уже становился героем репортажей после того, как спас с чердака гаража на улице Чистопольской двух испуганных собак, которые остались там совсем одни.

Еще неделю назад СМИ публиковали душераздирающие кадры из питомника «Оренбургские хаски» в Посёлке Ленина: 43 собаки и владелец питомника остались отрезанными от «большой земли».

Не понимающие, что происходит, но до смерти напуганные хаски выли и звали на помощь, и она пришла. Вызволяли собак и их ответственного хозяина всем миром — десятки волонтеров и спасателей. Все они сейчас в безопасности.

Те, кто не могут помочь руками, помогают деньгами. Например, средства и гуманитарную помощь собирают болельщики футбольного клуба «Оренбург». Второй день подряд перед матчами они объявляют сбор еды, воды, средств гигиены и других предметов первой необходимости.

Несмотря на то, что, по информации МЧС и властей региона, в Орске уровень воды уже спадает и коммунальные власти приступают к наведению порядка в городе, очевидно, что ущерб и потери местных жителей будут огромны.

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Широко известной стала история молодой семьи — Сурика и Виктории, которые своими руками недавно построили себе дом в Старом городе, в Орске. Ремонт подходил к концу, семья ожидала рождения ребенка, но их жилище оказалось практически полностью затопленным.

«По двору дрейфует стиралка, холодильник перевёрнут, а ламинат уплыл к соседям», — комментируют они ситуацию в своем доме, стараясь сохранять бодрое расположение духа.

Фундамент их дома размыт, мебель, техника и отделочные материалы — ничего не подлежит ремонту и восстановлению.

И таких семей в Оренбургской области много, им остается надеяться только на полную и всеобъемлющую поддержку со стороны властей.