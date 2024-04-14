Минувшая ночь ознаменовалась «самой масштабной атакой беспилотников в истории человечества» — так с легкой руки бывшего командующего армией США в Европе Марка Хертлинга средства массовой информации описывают полномасштабный удар Ирана по объектам на территории Израиля.

Иван Шилов ИА Регнум

По разным оценкам, Иран выпустил в сторону еврейского государства около 200 беспилотников «Шахед», 110 ракет наземного базирования и 36 крылатых ракет. Со ссылкой на Пентагон звучали даже фантастические цифры в 400-500 БПЛА.

Большинство летящих целей были перехвачены системой «Железный купол», а также американскими, британскими и иорданскими средствами ПВО, вовлеченными в помощь Израилю. В частности, в отражении атаки принимали участие самолеты ВВС Великобритании, базирующиеся на кипрской базе.

Целями Ирана были военные объекты израильской армии, расположенные и в центре страны, и на юге, в пустыне Негев. К удару по объектам на севере страны подключилась ливанская «Хезболла», выпустив неуправляемые ракеты. Израильские СМИ оценивают ущерб как «относительно небольшой». Говорится, в том числе, и о «незначительных повреждениях» на одной из военных баз.

В свою очередь представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) рисуют другую картину. По их словам, «КСИР атаковал важные военные цели террористической армии Израиля на оккупированных территориях, успешно взял их на прицел и уничтожил».

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В любом случае реальную оценку причиненного ущерба можно будет провести только спустя какое-то время. И даже после нее о настоящем масштабе разрушений широкая публика может не узнать никогда.

На многочисленных видео, распространяющихся в сети, видны и пролетающие над территорией сопредельных стран иранские ракеты, и работа «Купола», и взрывы на земле. Представители американского командования заявляют, что большинство целей были уничтожены вне воздушного пространства Израиля. Обломки как минимум одной ракеты упали на улицы иорданской столицы Аммана.

Улицы же иранских городов были полны ликующих людей, желавших отмщения за разрушение 1 апреля израильскими ракетами здания консульства Ирана в Дамаске. Тогда в результате нападения на находящееся под защитой особых законов дипломатическое учреждение погибли несколько иранских офицеров и генералов.

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После атаки, длившейся пять часов, стороны конфликта и крупные державы, включая Россию, принялись делать дипломатические заявления.

Израиль запросил экстренное заседание Совбеза ООН. Представитель этой страны Гилад Эрдан заявил, что Иран нарушил устав Организации, и обратился к Генеральному секретарю Антониу Гутерришу с просьбой об осуждении атаки. «Где ваш голос, где ваше осуждение? Проснитесь!» — написал он в соцсетях.

Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обещает «жесткий и четкий ответ». Сам премьер-министр одновременно с запуском иранских ракет и беспилотников выступил с обращением к нации, в котором заявил, что придерживается принципа: ударить по тому, кто нанесет удар по Израилю. Нетаньяху обещает «хладнокровную и решительную» защиту Израиля от любых посягательств.

Представитель КСИР заявил в эфире государственного телеканала о возможности более серьезного удара в том случае, если Израиль решит продолжать эскалацию.

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Руководство Корпуса, являющегося самым элитным подразделением иранской армии и своего рода «карающим мечом» Исламской Республики, подчеркнуло, что любое проявление агрессии и участие в нанесении ущерба Ирану из любой точки мира приведет к зеркальному ответу.

Также в КСИР недвусмысленно заявляют о том, что США в полной мере несут ответственность за действия своего союзника, и называют их «террористическим режимом».

В свою очередь постоянное представительство Ирана в ООН ссылается на 51-ю статью устава этой организации, которая допускает нападение в целях самообороны.

«Вопрос исчерпан. Но израильский режим может совершить еще одну ошибку, и тогда реакция Ирана будет гораздо более жесткой», — заявили в постпредстве. И одновременно предупредили США о том, что они должны «сохранять дистанцию», не вмешиваясь в конфликт.

EPA/ATEF SAFADI Иран наносит удары по Израилю

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи сразу после начала атаки заявил о наказании, которое понесет «злонамеренный сионистский режим».

Иранскую атаку уже успели осудить Великобритания и Франция, а германский канцлер Олаф Шольц напомнил миру, что его страна твердо поддерживает Израиль. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заговорил о «беспрецедентной эскалации».

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации в ООН Дмитрий Полянский назвал происходящее «потенциальным острейшим ближневосточным кризисом». «Если Израиль ответит, Иран ответит более мощным и решительным образом <…> Всё зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия», — добавил он.

По словам Полянского, на вечер 14 апреля намечено срочное заседание Совбеза, где будут обсуждаться последствия иранской атаки. В преддверии совещания и Иран, и Израиль уже подготовили письма с взаимными обвинениями в нарушении международного права.

На момент написания этого материала президент США Джо Байден, экстренно прервавший свои выходные, готовит обращение к нации. Ранее американские СМИ писали о том, что в его администрации царит сильное беспокойство из-за непредсказуемости Нетаньяху, который может нанести ответный удар, не считаясь с последствиями. При этом в качестве основных целей израильтян называются иранские ядерные объекты.