Москва, 21 мая, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении приняла поправки, направленные на помощь самозанятым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

«Остаток налогового вычета… не использованного в 2020 году, подлежит применению с 1 января 2021 года в размере, не превышающем остатка налогового вычета на 1 июня 2020 года. Для лица, которое впервые после 1 июня 2020 года встало на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход, остаток налогового вычета, не использованного в 2020 году, подлежит применению с 1 января 2021 года в размере, не превышающем 10 000 рублей», — говорится в тексте поправки.

Президент России Владимир Путин предложил в полном объеме вернуть самозанятым налог, уплаченный в 2019 году, а также предоставить им налоговый капитал.