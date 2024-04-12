11 апреля точными ударами с воздуха была выведена из эксплуатации Трипольская ТЭС, мощность которой составляла 1800 МВт. Она была одной из ключевых станций в энергосистеме, позволяя регулировать частоту и напряжение в энергосети киевского узла и обеспечивать теплом жилые дома и промышленные предприятия в Киеве и близлежащих городах. Прежде всего в Украинке, где теперь наступила ночь.

Иван Шилов ИА Регнум

До этого были выведены из строя Змиевская ТЭС и несколько ТЭЦ в Харьковской области, а также производители электроэнергии в других регионах Украины. Гидроузлы ждут, когда их постигнет судьба ДнепроГЭСа, а это значит, что в ближайшей перспективе останется только атомная генерация, традиционно дававшая половину электричества. Но сама она без маневренных мощностей не справится, и министр энергетики Украины Герман Галущенко вполне официально призвал население готовиться к блэкауту и покупать генераторы.

В общем-то, это единственный выход из сложившейся ситуации.

Компания ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, подсчитала, что на возобновление работы только своих ТЭС нужно 230 млн. долларов. (около 20 млрд. рублей). Но и то при условии, что можно демонтировать и привезти на Украину оборудование законсервированных ТЭС в странах Восточной Европы и Прибалтики.

По мнению аналитиков ДТЭК, из утраченных мощностей в 4500 МВт до следующей зимы удастся восстановить от силы 2000–2500 МВТ. Следовательно, в отопительный сезон дефицит будет минимум половину от требуемого. Евросоюз же вкладываться в восстановление не спешит. Как заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце,«есть регионы, где производство продолжается, а люди ходят на работу. И надо, например, помочь прифронтовым предприятиям перенести производство в глубину страны». Об инвестициях в энергетику в её рассуждении — ни слова.

Исходя из этого, украинское начальство и предлагает решение. Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус говорит прямо:

«Когда мы имеем 5–10 крупных электростанций, то они — цели, и их можно поражать. Когда у нас будут сотни мелких электростанций… обстреливать ракетами будет практически нереально или очень дорого».

В этом с ним согласен и руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, который предлагает построить сотни маленьких электростанций от 5 до 30 МВт мощности. «Они будут более стойкими против этих атак из-за своей рассредоточенности», — уверен чиновник. Но, как несложно понять, все это «припарки для мертвого». Сохранять управление такой энергосистемой просто невозможно, а стоимость любой продукции, произведенной на «генераторном» электричестве, взлетит до небес.

Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, смело критикующий власть из-за границы, так оценивает создавшуюся ситуацию:

«Россия и внутренние участники Украины будут соревноваться в достижении негативной цели: деградация и обрезание или сокращение и уменьшение энергосистемы».

В рамках указанного подхода, по мнению Корольчука, тариф на киловатт перевалит 40 центов (то есть около 38 рублей), а связь между пользователями генераторов пропадёт. На том хуторе, где хватает средств на оплату, электричество будет, а вокруг — как получится. Энергосистема, по сути, становится неуправляемой и просто перестаёт быть энергосистемой по определению. Зато на генераторы малой мощности проще выбить средства с коррупционной составляющей из бюджета, чем на ремонт ТЭС и тем более строительство новых ГЭС и АЭС.

В данной связи язвительный эксперт предполагает, что ответственным лицам пора обращаться за помощью в Нигерию, которую уже давно именуют «страна-генератор». «Укрэнерго», активисты и просто патриоты могут проводить круглые столы с нигерийцами, вместе изучать строение генератора, проводить мастер-классы, «как правильно завести генератор от шнурка», обсуждать выбор масла и бензина»,— пишет Корольчук.

Причем это совсем не шутка, поскольку бум покупок генераторов был еще во время предыдущего блэкаута, где часто соседи кооперировались между собой, приобретая аппарат для снабжения нескольких квартир. Таким способом прямо сейчас снабжаются магазины и аптеки в Харькове, где ежедневно происходят веерные отключения.

Все это заставляет играть новыми красками старый мэм, который крутил ещё совсем недавно, в 2014 году американский сенатор Джон Маккейн.

«У меня нет никаких иллюзий или тревог в отношении долгосрочных перспектив России. Современная Россия — это бензоколонка, пытающаяся выдать себя за страну», — говаривал покойник в пору активности. А вот поди ж ты! И средств поражения хватает, и вся энергетика в России без сбоев работает. И централизованная закупка генераторов там не требуется. Так что поводов рассуждать про «бензоколонку» нет, а вот сравнивать «европейскую Украину» с крупнейшей африканской страной — вполне.

А ведь всего лишь в прошлом году в Лондоне, на международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) украинские чиновники рассказывали всем, что их страна станет энергетическим хабом Европы. Предполагалось, что производство электричества вырастет в семь раз, добыча газа — в четыре раза, нефти — более чем в шесть раз. В энергетику должно было быть инвестировано более $400 млрд. А международные партнеры и доноры, согласно плану, должны были заинтересоваться и эти деньги предоставить.

Кстати, забавно, но авторы стратегии предлагали до 2035 года вывести из эксплуатации угольные теплоэлектростанции и заменить их ТЭЦ и ТЭС на природном газе и биометане. А заодно локализовать 90% производства малых модульных атомных реакторов и самостоятельно производить ядерное топливо.

Вместо этих радужных перспектив происходит важная часть «декоммунизации», которую её авторы постоянно оставляли за скобками. Можно переименовывать улицы и сносить памятники, оплевывать прошлое, рассказывая об оккупации, но при этом пользоваться всей советской инфраструктурой и, придя вечером домой, включать «советский» свет. Глаза он ярым патриотам почему-то не слепил, и это страшно удивляло всех разумных людей.

Таким образом, нанося ракетные удары, ВС РФ помогают украинскому политическому режиму закончить декоммунизацию и деколонизацию полноценно и всеобъемлюще. Ведь всё, что делало Украину индустриальной, космической и даже европейской державой, было построено в страшные годы советской власти и при участии России. А возвращение к керосиновой лампе и дровяной печи — это исконные народные традиции и соль украинской сельской культуры.

Но, как обычно, слов благодарности мы не дождемся.