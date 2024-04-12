Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву в отчаянии из-за ситуации на фронте и не просто просил, а требовал военной помощи и отчитывал коллег из ЕС, ведь деньги и оружие, чтобы продолжать войну. ему были нужны еще вчера.

Иван Шилов ИА Регнум

11 апреля целый ряд лидеров европейских стран собрался в Вильнюсе на саммите «Инициативы трёх морей». Это неформальное объединение, запущенное в 2016 году Варшавой, включает 13 государств ЕС, расположенных между Балтийским, Чёрным и Адриатическим морями: Польшу, Латвию, Литву, Эстонию, Чехию, Словакию, Словению, Румынию, Венгрию, Болгарию, Хорватию, Австрию, Грецию.

Целью объединения официально провозглашено развитие инфраструктуры Центральной и Восточной Европы, чтобы подтянуться до уровня Западной Европы.

Казалось бы, прекрасный экономический проект. Вот только в реальности он вовсе не экономический, а чистой воды геополитический, нетрудно догадаться, против кого он направлен.

Инициатива предусматривала, в частности, строительство широкой сети газопроводов с терминалами для СПГ на береговой линии Балтийского и Средиземного морей, а если связать эти два моря с Чёрным, то получится газопроводная система по вертикали с севера на юг, а не с востока на запад, как идут газопроводные нити, которыми пользуется Россия.

Зависимость Европы от дешёвых российских энергоресурсов особенно не давала покоя странам Балтии и Польше, и они всячески пытались этот вентиль перекрыть, но их попытки не увенчались успехом: даже после вывода из строя обеих веток «Северного потока» Европа, естественно, в гораздо меньших объемах, но продолжает закупать голубое топливо у России (за три месяца текущего года больше всех импорт наращивала Франция — на словах самый ярый сторонник Киева).

Прибыл в Вильнюс и Владимир Зеленский — президент Украины, присоединившейся к «Инициативе трёх морей» в 2022 году в качестве партнёра.

Но приехал он не для работы в рамках конкретно этого проекта, а преследуя собственные цели, которые обозначил в Telegram-канале по прилёте в Литву: «Главное сейчас — сделать всё для укрепления нашей ПВО, обеспечения насущных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки, чтобы мы могли преодолеть российский террор».

Из-за отсутствия западной военной помощи положение ВСУ становится всё сложнее буквально с каждым днём. Американский Конгресс уже полгода не может принять законопроект о продолжении финансирования, ЕС не обладает такими ресурсами, как Штаты, но в такой критический момент Украина будет рада всему, кто что подаст.

Простые просьбы уже давно не работают, поэтому украинские чиновники перешли к устрашениям и даже угрозам.

На полях саммита Зеленский рассказывал европейским коллегам, в частности президенту Литвы Гитанасу Неуседе и президенту Чехии, бывшему председателю военного комитета НАТО Петру Павелу, о последствиях ударов ВС РФ минувшей ночью — поражены объекты ТЭК и места дислокации ВСУ сразу в нескольких регионах — и тут же оглашал список потребностей Украины, прежде всего речь шла о системах ПВО.

«Если не будет помощи, то нам будет крайне сложно — мы будем терять наших людей, будем терять наших воинов… Вопрос не только в территориях, вопрос в людях. А территории для нас тоже важны», — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с президентами Польши и Литвы. При этом лидер киевского режима добавил, что, если не восстанавливать территориальную целостность, уважение к суверенитету будет утеряно, это приведёт к заморозке конфликта, против чего он категорически выступает.

Польский лидер Анджей Дуда пообещал обсудить со своим министром обороны возможность передачи Украине кое-каких запасов оставшихся ракет советских времён. Президент Румынии Клаус Йоханнис после встречи с Зеленским ограничился словами поддержки. С Латвией подписано двустороннее соглашение по безопасности, предусматривающее, если верить украинскому лидеру (текст документа не опубликован), что Рига будет ежегодно выделять на военную помощь Киеву 0,25% ВВП, принимает 10-летние обязательства по его поддержке в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях, а также поддержит вступление Украины в ЕС и НАТО.

Но, по сути, на сегодняшний день это тоже только слова, пусть и зафиксированные на бумаге. Правда, президент Латвии Эдгар Ринкевич вслед за украинским коллегой призвал дать Киеву больше средств ПВО, считая, что тот «имеет законное право» наносить удары по НПЗ, военным и энергетическим объектам России.

Но украинские власти хотели бы здесь и сейчас получить ЗРК Patriot.

Визави Зеленского пришлось даже оправдываться, почему не могут поставить эти системы Киеву: у Литвы всего одна такая установка, её развернули для тренировки на временной основе, объяснил Науседа, Польша же только начинает процесс их приобретения, в свою очередь отчитался Дуда.

Не хотите по-хорошему, будет, значит, по-плохому, видимо, решил Зеленский и перешёл к риторике пожёстче, а точнее, стал отчитывать европейских лидеров и диктовать им, что они должны делать.

«Критически важно для европейского единства подтверждение того, что Евросоюз не боится сам себя и что НАТО не боится своих собственных правил. Каждая демократическая нация в Европе, которая разделяет и защищает общие ценности Европы и евроатлантического пространства, заслуживает быть членом ЕС и НАТО, и это факт. Этот факт надо подтвердить реальными действиями. Июнь — время, когда будет правильно фактически начать переговоры о вступлении Украины в ЕС», — заявил президент Украины.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата, он ничего не гарантирует в плане присоединения к сообществу. Например, Турция пребывает в этом статусе уже 25 лет и до сих пор не вошла в состав ЕС.

«Путин хочет уничтожить нас, Украину, а позже — покорить всех соседей России. И у нашей жизни, безопасности нет альтернатив. Именно поэтому нет реальных альтернатив приглашению Украины в НАТО. Нужно приглашение в Альянс», — продолжил Зеленский.

Зато у Альянса альтернатива есть — не принимать Украину, по крайней мере, до окончания вооружённого конфликта и урегулирования территориальных споров, и, похоже, именно этот путь избрали в НАТО.

Кроме того, Зеленский с трибуны европейского мероприятия отчитал союзников Киева, заявив, что «реальность должна совпадать со словами», намекнув на отсутствие политической воли на Западе и промедление с оказанием помощи.

Положение Украины вызывает серьёзные опасения и в США, и в Европе, СМИ продолжают рассказывать о проблемах ВСУ на фронте.

Вот, например, агентство Bloomberg пишет: «Согласно западным чиновникам, осведомлённым о ситуации, острая нехватка боеприпасов и живой силы на 1200-километровом фронте и дыры в противовоздушной обороне свидетельствуют о том, что Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года конфликта» — предупреждая, что ближайшие месяцы для Украины станут тяжелейшим испытанием.

Можно упрекнуть Зеленского в том, что он совсем утратил субординацию, а его самомнение не знает границ, раз он так по-хамски разговаривает с европейскими политиками, но, господа, не вы ли его приручили и приучили к тому, что все инструменты для противостояния России будут предоставлены по первому требованию? Вот теперь расхлёбывайте последствия. А ВС РФ тем временем продолжают постепенно продвигаться на поле боя, опираясь на собственные силы, и достигают поставленных целей.

Зеленский в Вильнюсе явно был не главным героем, к которому приковано всё внимание, — он даже на общей фотографии стоял где-то там, с краю, а не по центру, как бывало раньше.

На совместной пресс-конференции Дуда выступил с пожеланием в адрес Зеленского:

«В следующем году конец моего президентства совпадет с окончанием председательства Польши. Но то, что я смогу принимать саммит «Инициативы трёх морей» в 2025 году в Польше, будет очень важно для меня лично. Я верю, Владимир, что Вы сможете прибыть в костюме как президент страны, которая больше не находится в состоянии войны, как президент страны, вернувшейся к стабильности, вернувшей мир и спокойствие. И это моё пожелание Вам от всего сердца. Нам очень нужен мир в этой части Европы, и я искренне верю, что он будет».

Однако далеко не факт, что конфликт закончится в следующем году, если украинские власти не снимут собственный запрет на любой диалог с Россией либо не будут вынуждены сдаться из-за неспособности ВСУ воевать дальше, и нет гарантии, что Зеленский в 2025-м вообще останется президентом страны — его полномочия истекают 20 мая нынешнего года, но остаться у власти без проведения выборов ему позволяет действующее военное положение в условиях продолжающихся боевых действий.