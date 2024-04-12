В Вашингтоне разразилась очередная шпионская драма. Уже несколько месяцев подряд Конгресс США не может провести рутинную процедуру — и продлить действие так называемого «раздела 702». Название у него скучное, бюрократическое и вроде как совсем невинное. Но скрывается за этим разделом титаническая работа американских спецслужб.

Иван Шилов ИА Регнум

На излёте президентства Джорджа Буша — младшего в 2008 году в Вашингтоне были внесены поправки в закон о надзоре за внешней разведкой. Тогда в него незаметно добавили этот самый «раздел 702».

Он позволяет офису директора национальной разведки, который курирует деятельность всех 17 спецслужб в США, а также генпрокурору разрешать проведение шпионажа за любыми интересующими их иностранцами.

Фактически «раздел 702» позволил сделать то, к чему очень давно стремились американские разведчики. Они получили право в обход суда и без специального ордера устраивать слежку за кем угодно.

Масштабы шпионской активности АНБ и других американских спецслужб сложно переоценить. Например, только в 2011 году они проанализировали 250 миллионов электронных данных — почтовой переписки, интернет-звонков, сообщений в соцсетях. Сейчас их счёт идёт на много миллиардов.

Именно благодаря «разделу 702» стала возможной слежка за европейскими лидерами — включая Ангелу Меркель, что вызвало большой скандал в 2015 году.

Здесь американцы никак себя не ограничивают — они одновременно шпионят и за своими оппонентами, и за союзниками. И за правящими силами, и за оппозицией. Ведь так можно иметь компромат сразу на всех — и затем в нужный момент выводить из игры одних политиков и передавать власть другим.

Активное использование «раздела 702» со стороны США вызывало недовольство в Европе.

В 2015 году Суд Евросоюза даже ограничил передачу данных европейских пользователей на территорию США, опасаясь того, что они тут же попадут в руки американских спецслужб. Впрочем, у АНБ наверняка имеется достаточно средств, чтобы следить за европейцами и внутри самого Евросоюза, который никак не защищён от проникновения разведчиков из США.

Однако сейчас баталии вокруг «раздела 702» вспыхнули и внутри самой Америки.

Всевластие и безнаказанность своих спецслужб, различные лазейки, которыми они пользуются, лишь бы продолжать за всеми шпионить, давно нервируют многих американцев.

Например, «раздел 702» изначально планировался как инструмент шпионажа за иностранцами. Но спецслужбы научились его применять и для слежки за населением США.

Во-первых, они очень вольно трактуют закон. И никак не ограничивают себя в шпионаже за американцами, которые имеют какие-то контакты с иностранцами.

globallookpress.com / H.-D. Falkenstein/http://imagebroker.com

Написал письмо другу в Британии или позвонил родственникам в Германии — это автоматически попадает в базу АНБ и анализируется. И неважно, что с одной стороны общается американец. Ведь если с другой ему отвечает иностранец, то это развязывает руки спецслужбам в деле слежки за ними обоими.

Для этого не нужны никакие судебные ордера или уголовные дела.

Причём такой дырой в законе пользовались не только спецслужбы, ориентированные на работу вовне. Но даже и ФБР, которое позволяло себе следить за тысячами американцев с «подозрительными» контактами с иностранцами.

Однако и это не всё.

Американское разведсообщество пошло ещё дальше в деле обхода собственных законов. Оно начало активно скупать данные американских пользователей интернета у иностранных «дата-брокеров».

Это компании, которые специализируются на продаже собранных данных интернет-юзеров. Их закупают в основном рекламные агентства. Но теперь на эту поляну зашли и спецслужбы США, которые таким образом получают право без суда и следствия получать ещё больше сведений о своих же согражданах.

Разоблачения такой активности американских разведчиков вызвали грандиозный скандал в США. Ведь они напрямую нарушают четвёртую поправку к американской конституции, которая гарантирует всем право на неприкосновенность личной жизни.

32 правозащитные организации выкатили открытое письмо к Конгрессу с требованием реформировать или попросту отменить «раздел 702», нарушающий конституцию США.

Причём с критикой раздутых полномочий спецслужб выступили деятели с противоположных флангов американской политики.

Среди них и правое крыло республиканцев, включающее сторонников Дональда Трампа. Они давно ведут свою борьбу со спецслужбами как средоточием «вашингтонского болота», которое Трамп так хочет осушить. К ним присоединилась и левая часть демократов, которая тоже не очень любит спецслужбы.

Их общими усилиями удалось пусть и временно, но заблокировать голосование в Конгрессе по продлению действия «раздела 702».

Законодатели требуют провести полноценную реформу работы спецслужб — и всерьёз ограничить их полномочия. Хотя бы в том, чтобы заставить разведчиков получать разрешение суда на слежку за американцами.

Баталии в Конгрессе уже сильно бьют по спецслужбам США, которые толком не знают, к чему придут законодатели.

Нынешний раскол Вашингтона, с дисфункцией политической системы, теперь сказывается на будущем разведсообщества. Под ударом и Пентагон с Белым домом, которые до сих пор не могут получить запрошенные украинские транши. Конгресс и их не согласует.

Правая фракция республиканцев-трампистов угрожает своему же спикеру Майку Джонсону вотумом недоверия, если тот выставит на голосование украинские транши или продлит действие «раздела 702».

У республиканцев нынче очень шаткое большинство в палате представителей — всего лишь 217 мест против 214 демократов. И голосов даже нескольких законодателей достаточно, чтобы блокировать принятие практически любых решений.

В этой связи кажется маловероятным и проведение полноценной реформы с ограничением полномочий спецслужб. Глубинное государство через своих ставленников в Конгрессе будет всячески пытаться блокировать любые такие намерения. Конечно, американские спецслужбы имеют возможность вести слежку за остальным миром на основе каких-нибудь других букв закона. Но уж очень «раздел 702» им облегчает жизнь.

Нынешние баталии вокруг активности спецслужб играют на руку Трампу.

Он обещает в случае своей победы на выборах провести уже собственную реформу разведсообщества. Трамп хочет уволить тысячи разведчиков, запятнавших себя скандалами со слежкой за американцами. В том числе и за самим Трампом в 2016 году. А в 2020-м они же всячески пытались ограничить обсуждение скандалов вокруг семейства Байденов.

Далеко не факт, что Трампу удастся переформатировать американские спецслужбы. Но он уж точно способен создать для них множество проблем. Так что нынешний раскол в Вашингтоне ещё может стать цветочками по сравнению с теми ягодками, которые будут ждать разведсообщество США после ноябрьских выборов.