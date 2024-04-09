Результаты местных выборов в Польше оказались довольно предсказуемыми: страна в очередной раз раскололась. Партию «Право и справедливость» (PiS) поддержало 34,27% поляков, а правящую «Гражданскую платформу» (КО) во главе с премьером Дональдом Туском — 30,59%. Однако несмотря на это партия Туска победила в большем количестве воеводств: за КО проголосовали в девяти регионах, а за PiS — в семи.

Иван Шилов ИА Регнум

За двумя главными соперниками следуют «Третий путь» — 14,3%, «Конфедерация» — 7,2% и «Новые левые» — 6,3%.

Явка избирателей составила 51,9%, что на три пункта ниже показателя, зафиксированного на последних местных выборах в 2018 году. Согласно опросу, проведённому в выборное воскресенье Ipsos, самая высокая посещаемость была в Мазовецком воеводстве (55,7%) на востоке страны, а самая низкая — в Силезском (47,8%) на юго-западе. Из крупных городов наибольшая активность избирателей была отмечена в Варшаве — 57%.

Помимо депутатов граждане также выбирали и мэров. Причем тех кандидатов, кто не сумел набрать необходимый минимум в 50% голосов ждёт второй тур. Именно он определит мэров Кракова, Вроцлава, Познани, Гдыни, Жешува, Кельца и Радома.

Правящая КО одержала победу в провинциальных парламентах Северо-западных воеводств: Померанском (43,8%), Западной Померании (38,9%), Куявско-Поморском (38,3%), Опольском (36,5%), Варминско-Мазурском (34,9%), Любушском (34,7%), Нижней Силезии (33,5%), Силезском (32,4%), Великопольском (32%) воеводствах.

В то же время PiS заняла первое место на Юго-Востоке страны: в Подкарпатском (52%), Люблинском (47,2%), Малопольском (43,9%), Подляшском (43,5%) Свентокшиском (42%) Лодзинском (37,6%) и Мазовецком (33,2%), воеводствах.

На выборах в парламент «счёт» по воеводствам был противоположный: тогда PiS взяли 9 регионов, а КО — только 7. На этот раз Туску удалось добиться успеха в северо-западном Куявско-Поморском и северном Варминско-Мазурском воеводствах. При этом демонстрируя разделение страны на запад и восток местные выборы воспроизводят хорошо известный феномен голосования поляков по прежним линиям разделов Речи Посполитой. Но если сравнивать поддержку в базовых регионах обоих партий, то можно сказать что у Права и Справедливости позиции несколько сильнее, чем у их основных противников из Гражданской платформы.

Для нынешней правящей коалиции голосование стало своего рода проверкой на результативность первых шагов во власти. И прошла эта проверка не слишком успешно: сторонников КО стало лишь немного больше тогда как PiS практически не потеряла поддержку с парламентских выборов. И это несмотря на беспрецедентное давление новых властей.

По этому поводу лидер «Права и справедливости» Ярослав Качиньский в ночь после выборов не скрывал удовлетворения таким результатом и заявлял в традициях писателя Марка Твена, что «слухи о смерти партии стоит считать преувеличенными».

Однако результаты голосования продемонстрировали и без того серьёзный раскол в польском обществе. Гражданское общество Польши исключительно раздроблено: если взглянуть на карту голосования можно увидеть чёткую взаимосвязь.

За PiS в основном голосовали на востоке страны и в мелких городах и сёлах, в то время как КО поддержали в западной части и в крупных городских центрах.

При этом эксперты говорят, что отказались от участия в выборах в первую очередь жители западной Польши, более склонные голосовать за партию Туска, и молодые избиратели. Явка поляков младше 30 лет на парламентских выборах составила 71%, тогда как 7 апреля на участки пришли лишь 39% молодых людей.

Некоторые аналитики даже утверждают, что это может быть местью Туску со стороны молодых женщин: дескать их так демотивировало промедление его кабмина с продвижением более либерального законодательства об абортах, что они не имели мотивации голосовать.

А борьба велась действительно за каждого избирателя.

Вот простой пример: в городе Тшебница исход выборов решил один голос. Нынешний мэр выиграл выборы в первом туре получив в общей сложности на один голос больше, чем его оппоненты. За Марека Длугозиму проголосовали 5077, а за его оппонентов — 5076 горожан. Таким образом градоначальник получил необходимые 50%, но лишь чудом.

Однако в любом случае, у КО достаточно побед.

Вполне ожидаемо партия оставила за собой столицу Польшу — на выборах мэры Варшавы победил действующий градоначальник 52-летний Рафал Тшасковский. Он также является одним из главных кандидатов на выдвижение в президенты от нынешней партии власти в следующем году.

Также кандидаты от КО займут места градоначальников в Белостоке, Быдгощи, Гданьске, Лодзи, Плоцке. Однако в некоторых городах для победы представителям правящей коалиции не хватало буквально 1%.

В целом же выборы прошли спокойно, без особых демонстраций, но не обошлось и без курьёзов.

Например, выяснилось, что в Люблинском воеводстве мужчина накануне голосования попросил своему знакомую проголосовать за его партнёра, баллотирующегося в муниципальный совет. Взамен он предложил ей четыре банки пива и шоколадку. «Просителя» задержали и арестовали.

Кроме того, нескольких членов избирательных комиссий пришлось отстранить от работы из-за того, что они явились на участки пьяными.

Самым большим неудачником голосования, пожалуй, стали даже не «Новые левые», которые значительно потеряли в поддержке, а действующий глава гмины Вильковицы Силезского воеводства Януш Земанек, который, будучи единственным кандидатом, не смог получить необходимой поддержки для переизбрания.

После подсчётов 100% бюллетеней выяснилось, что за Земанека проголосовали 2043 избирателя, или 39,7% пришедших на участки, а 3095 голосов отдали против него. При этом по условиям для победы на выборах кандидат должен получить минимум 50% голосов, даже если он единственный в списке. В противоположном случае главу общины избирает путём тайного голосования абсолютное большинство от уставного состава органа самоуправления.

Учитывая, что все 15 мандатов в совете гмины Вильковицы получили члены комитета, который представляет Земанек, тут проблем возникнуть не должно, но кто знает.

Стоит отметить, что вскоре полякам опять нужно будет выбирать: вместе с гражданами других 26 стран Евросоюза им предстоит избрать депутатов Европарламента.

Вероятно, результаты местных выборов повлияют на партии перед европейскими выборами: вполне возможно, что КО обсудит объединение с «Новыми левыми». В то же время у PiS особенных вариантов для сотрудничества нет, но на аналитики уже утверждают, что Качиньскому всё равно, с кем выстраивать отношения, лишь бы добыть власть.

С особенным отвращением провластные комментаторы отмечают, что PiS может сотрудничать даже «с антиевропейской и антиукраинской группировкой, в которую также входят люди с пропутинскими, фашистскими и антисемитскими взглядами». Под всеми этими грозными определениями имеется в виду ультраправая партия «Конфедерация».

Результаты муниципальных выборов в Польше явно свидетельствуют о том, что уже который год общество в стране остаётся неудовлетворённым правящей верхушкой. Очевидно, что нынешние власти могут опираться на аргумент о том, что они только начали «перестраивать» сложившуюся систему и успехи ещё впереди. Однако если бы люди им верили — это ожидаемо отразилось бы на результатах.

В свою очередь, PiS может использовать этот факт в свою пользу: поддержка их партии относительно стабильна, а успех нынешней коалиции не столь серьёзен. Тем более, если вспомнить прошедшие в октябре парламентские выборы: тогда КО тоже осталась на втором месте и пришла ко власти, по сути, в следствие некоторых хитросплетений законодательства. А значит если Качиньский борьбу продолжит, то вполне может одержать победу.

И в то же время из этого можно сделать неутешительный для польских элит вывод: из года в год голосовать идёт всё меньше молодёжи, остаются те, кто пользуется правом голоса не впервые и, вероятно, из года в год выбирают политиков по той же схеме.

Всё это свидетельствует о довольно глубоком кризисе в польском обществе, которое испытывает сомнения в эффективности сложившейся политической системы. Очевидно, что нынешние схемы не работают и не приносят удовлетворения избирателям (о чём говорят и проценты явки), что может стать причиной очередных социальных волнений.