Российские войска наступают на нескольких участках фронта в зоне проведения СВО. Бои продолжаются в районе Марьинки, Авдеевки, в Харьковской и Запорожской областях.

Иван Шилов ИА Регнум

Одним из самых напряжённых участков фронта стал район Часова Яра. О боях на окраине города одним из первых сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. По его информации, Часов Яр серьёзно укрепили и заминировали подразделения ВСУ, которые раньше воевали в районе Бахмута — Соледара.

«От наших позиций до самого города Часов Яр остаётся около полукилометра. Скажем так, мы уже в пригороде», — сообщил Гагин.

Информацию о тяжёлых боях в городе подтверждают и украинские источники. Накануне главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в этом районе остаётся «напряжённой».

«Особенно сложная ситуация сложилась на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях», — заявил Сырский.

Он добавил, что ситуация в Часовом Яре находится под контролем ВСУ, а все атаки якобы успешно отражены. По неподтверждённым данным, потеря города может стоить Сырскому поста главкома, поэтому на бахмутском направлении стоит ждать тяжёлых боёв.

Тем более что украинское командование планирует использовать рельеф местности в своих целях.

ВСУ перебрасывают резервы

Город Часов Яр разделён на две неравные половины каналом Северский Донец — Донбасс (он же — Северский канал). На левом берегу расположен микрорайон Канал, на правом — исторический центр города, плотная жилая застройка, промышленные предприятия и железнодорожный узел.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Исходя из географического положения города, командование ВСУ ставит перед войсками две задачи. Во-первых, по возможности долго удерживать район Канал, связывая российские войска. Во-вторых, создать оборонительные рубежи на левом берегу, используя водные преграды и промзону.

В то же время подобная тактика неоднократно подводила украинские войска, рассказывает ИА Регнум источник в российской армии, находящийся на Артёмовском участке фронта.

«Аналогично они пытались оборонять Бахмут, который тоже разделён рекой на две части. Отступили из Забахмутовки на правый берег, думая создать оборонительный рубеж. Как мы теперь знаем, не вышло. Но то, что они не учатся на ошибках, — не наша проблема», — отмечает источник.

По словам собеседника ИА Регнум, командование ВСУ боится серьёзных имиджевых потерь, связанных со сдачей города. Поэтому в последние дни и перебрасывает подкрепления с других участков фронта, в частности — из района Купянска.

Фиксируется прибытие в город частей, использующих бронетехнику шведского производства: танков Strv 122 (шведская вариация танка Leopard 2) и БМП CV90. Попутно оборудуются узлы обороны в цехах промышленных предприятий, в первую очередь — Часовоярского огнеупорного комбината.

Также сообщается о переброске подразделений с запорожского и авдеевского направлений, в частности — сил 3-й механизированной бригады, созданной на базе «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Шаг за шагом

Источники с мест отмечают, что российской армии для перехода к форсированию водных преград и штурму основной части Часова Яра нужно решить несколько задач.

Первым подготовительным этапом стало взятие штурмом населённого пункта Ивановское. Оно расположено юго-восточнее города, там находится доминирующая в регионе высота — гора Баба. Занятие высоты позволяет корректировать артиллерийский огонь по целям как непосредственно в городе, так и по маршрутам снабжения ВСУ.

Для перехода к штурму города также нужно взять под контроль прилежащие к Часовому Яру населённые пункты, находящиеся на левом берегу Северского канала, — Богдановку и Калиновку. По неподтверждённым сообщениям с мест, российским войскам удалось продвинуться и на этом направлении.

По мере зачистки левобережья подразделения украинской армии, дислоцированные на территории микрорайона Канал, будут вынуждены отступить на правый берег. После чего может начаться непосредственное форсирование водной преграды.

«Чего нельзя допустить — чтобы наши коммуникации стали целью их артиллерии, дронов. Над этим сейчас ведётся основная работа. Выявляются огневые точки, подавляются. В целом не даём им грамотно организовать оборону», — поясняет источник ИА Регнум.

Выход на оперативный простор

Несмотря на бодрые рапорты командования ВСУ, что «все атаки отражены», в Киеве готовятся к оставлению Часова Яра. Об этом свидетельствует, в частности, решение о принудительной эвакуации населения из населённого пункта Константиновка, расположенного в девяти километрах от города.

Также сообщается о начале эвакуации административных зданий и учреждений из города Дружковки — в 15 километрах северо-западнее Часова Яра. Фактически оба города из глубокого тыла превращаются в оперативный, с перспективой в обозримом будущем оказаться на линии фронта.

Для ВСУ потеря Часова Яра и переход российских войск через Северский канал станут серьёзной проблемой — ВС РФ смогут выйти на оперативный простор.

На расстоянии от канала до линии Дружковка — Константиновка де-факто не остаётся ни одного крупного населённого пункта, который можно было бы превратить в мощный узел обороны.

«Каких-то мегалиний обороны, новых рубежей тут не наблюдается. Сложно это связать с чем-то конкретным, но думается, они опасаются стягивать строительную технику так близко к линии фронта», — говорит источник ИА Регнум.

В то же время, считает он, за «Часик» (Часов Яр) ВСУ будут цепляться по возможности долго — как за Бахмут или Авдеевку.

У Украины — проблема с Нью-Йорком

Ещё одна проблема, с которой ВСУ неизбежно столкнутся с потерей Часова Яра, — угроза окружения частей, находящихся в районе Торецк — Новгородское (Нью-Йорк) севернее Горловки.

По сути, это единственный участок фронта, который остался неизменным с начала специальной военной операции. Однако освобождение Часова Яра позволит создать угрозу окружения украинской группировки с севера — и вынудить её отступить.

После этого ВСУ будут отброшены от Донецкой агломерации на расстояние, которое не позволяет вести обстрелы центральных районов ДНР и планировать (даже в теории) контрнаступления в районе. А значит, Киеву придётся смириться, что эти регионы потеряны окончательно.