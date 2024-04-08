Когда вечером 5 апреля к посольству Мексики в Кито начали стягивать военную технику, наблюдателям, конечно, пришло в голову, что готовится что-то, как минимум, интересное. Но предположить, что президент Даниэль Нобоа рискнет отдать приказ о штурме иностранного представительства, было как-то неудобно. Все же 2024 год на дворе.

Иван Шилов ИА Регнум

Хотя, если смотреть на вещи более объективно, к 2024 году бытовая наивность давно не в тренде, как и международное право.

В итоге все наблюдали, как эквадорские силовики в черной форме мелькают зловещей тенью на фоне посольской ограды — и временный поверенный в делах Мексики Роберто Кансеко катается по земле, пытаясь помешать одному из них. Одновременно с этим в социальных сетях и новостных каналах все наперебой цитировали статью 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Ту самую, что провозглашает помещения иностранного представительства неприкосновенными.

Дело Гласа

Можно было бы ожидать, что у столь экстраординарных действий эквадорской стороны была соответствующая причина.

Главной целью выступал арест и заключение под стражу Хорхе Гласа — вице-президента Эквадора с 2013 по 2017 год, при правительстве президента Рафаэля Корреа. Свой пост он потерял после предъявления обвинений в получении взяток от бразильского концерна Odebreht и передаче ему госконтрактов на строительство объектов в Амазонии.

К слову, «дело Odebreht», инициированное в свое время Министерством юстиции США в сотрудничестве с правоохранительными органами Бразилии и Швейцарии, стало «крупнейшей антикоррупционной операцией в истории», позволило установить выдачу взяток на сумму 778 миллионов долларов и найти виновников среди политиков и бизнесменов 12 стран.

Выяснение всех обстоятельств, привлечение к ответственности и поиски виновных по данному делу продолжаются по сей день.

Что касается Хорхе Гласа, то он уже был дважды осужден по коррупционным эпизодам и провел более четырех лет в заключении до 2022 года, когда получил новые обвинения в нецелевом использовании средств, собранных на ликвидацию последствий землетрясения в одной из провинций.

В декабре 2023 года адвокаты Гласа подали апелляцию, требуя освободить бывшего вице-президента из тюрьмы, так как его жизнь может быть в опасности. Однако в удовлетворении требований было отказано, а Глас скрылся в посольстве Мексики в Кито, попросив политического убежища.

Zuma/TASS Хорхе Глас

Власти Мексики рассматривали его просьбу несколько месяцев и дали свой положительный ответ 5 апреля 2024 года. После того как власти Эквадора объявили мексиканского посла Ракель Серур Смеке персоной нон грата и предписали ей покинуть страну в ближайшее время.

Эквадорская сторона еще в начале марта направляла официальному Мехико просьбу войти в посольство и арестовать Гласа, на что получала отказ. После объявления о высылке посла спрашивать никто не стал.

Банановый прецедент

Действия правительства Даниэля Нобоа немедленно вызвали возмущение в регионе. И у так называемых «левых» стран, поддержавших Мексику Венесуэлы, Колумбии, Кубы, Бразилии, Боливии, Никарагуа и Чили, и у «правых» — Аргентины, Перу, Парагвая и Уругвая.

Власти Гондураса и вовсе инициировали экстренное заседание Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) для обсуждения этой ситуации.

В данном случае такое единство не слишком удивляет, уж слишком скандальную выходку позволил себе молодой лидер Даниэль Нобоа, обогнав, по словам отдельных экспертов, в своем сумасбродстве даже латиноамериканских диктаторов прошлого.

И если кто из лидеров проамериканских стран региона в принципе понимает намерение посадить чиновника из команды политиков-конкурентов (а сподвижники Корреа, среди которых бывший кандидат в президенты и главная конкурентка Нобоа — Луиза Гонсалес — все еще имеют определенный политический вес), то вот открытый штурм иностранного посольства, во время которого досталось и дипломатам, уже нет.

Понимания действия Нобоа не получили и в самом Эквадоре — политические активисты и оппозиция во главе все с той же Луизой Гонсалес и Рафаэлем Корреа немедленно стали использовать ситуацию в своих целях.

Экс-президент Корреа извинился за случившееся перед Мексикой, а Гонсалес заявила, что Нобоа ввергает страну в международный скандал по личной инициативе и по-хорошему должен подвергнуться импичменту. Также соратники Хорхе Гласа потребовали сообщить им о состоянии чиновника, перенаправленного под усиленной охраной в одну из тюрем Гуаякиля и по виду явно избитого.

Были и те, кто выражался менее агрессивно по отношению к действующей власти Эквадора, но все равно были серьезно обеспокоены возможными последствиями разрыва дипломатических отношений с Мексикой.

Припоминали, в частности, другие международные скандалы, спровоцированные Нобоа.

Например, приостановку поставок бананов и цветов в Россию после публичного намерения передать российскую и советскую военную технику США для последующей передачи Украине.

Нынешняя ситуация выглядит серьезнее: разрыв дипломатических отношений подразумевает прекращение экономических контактов, поставок и аннулирование всех прежних договоренностей. Сумму потенциальных финансовых потерь для бизнеса представить пока сложновато, как и возможные «меры солидарности с Мексикой» со стороны других стран Южной Америки.

Отдельные активисты даже выразили беспокойство, что сложившаяся ситуация даст повод президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору объявить Эквадору войну. Тот пока грозит официальному Кито обращением в Международный суд ООН.

В защиту суверенитета

В МИД Эквадора утверждают, что действия, повлекшие за собой штурм иностранного посольства, были оправданы защитой суверенитета.

Мексика, видите ли, не имела права предоставлять убежище преступнику, сама нарушила тем самым Венскую конвенцию и вмешалась во внутренние дела другого государства. Да и вообще дипломатический иммунитет и привилегии в данном случае работали «против верховенства закона», ведь они «создавали риск бегства осужденного».

IMAGO/ROLANDO ENRIQUEZ/Global Look Press Полиция Эквадора готовится к штурму

Аргументация смотрится слабоватой — видимо, в МИД Эквадора это тоже осознавали, потому что в момент оглашения заявления стянули к зданию бронетехнику.

Вопрос о законности предоставления убежища тому или иному лицу действительно чрезвычайно сложен и чаще всего в каждом случае страна принимает решение индивидуально, в зависимости от политической погоды за окном.

Например, аналогичный аргумент про недопустимость укрывательства в посольстве преступника уже был использован Великобританией против самого Эквадора в деле об укрывательстве Джулиана Ассанжа в представительстве этой страны в Лондоне. Аргумент не сработал.

И даже если бы он сработал, права вторгаться на территорию чужого государства (именно такой статус у диппредставительства) это не дает.

Реакция США на случившееся пока достаточно осторожная — в Госдепартаменте осудили «любые нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях», но публично клеймить гражданина США Даниэля Нобоа или выступать с особенной поддержкой Мексики пока не стали.

В латиноамериканском регионе Вашингтон вообще действует достаточно сдержанно и по большей части кулуарно, если речь не идет, конечно, о привычной группе «изгоев» в лице Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Так что не исключено, что объяснения у Нобоа были все же запрошены.

Хотите как в Эквадоре?

Высказываются и версии о том, что вся ситуация спровоцирована личной вспышкой Нобоа, который не стерпел слов президента Мексики во время пресс-конференции.

На ней Обрадор припомнил убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, сравнил эту ситуацию с ростом насилия в самой Мексике, где началась предвыборная кампания и обострилась криминогенная обстановка.

По словам мексиканского президента, подобные случаи приводят к «напряженной атмосфере насилия» и предположил, что в свое время эквадорские коррумпированные СМИ подвергли травле кандидатку в президенты Луизу Гонсалес, лишив ее шансов на победу. В связи с этим владельцы медиа должны понимать свою ответственность в такие непростые времена.

Проводя такие аналогии, Обрадор обращался по большей части к руководителям некоторых медиа Мексики, которые регулярно публикуют материалы о нем, причем крайне нелицеприятного характера. В Эквадоре же сочли высказывания Обрадора намеками на то, что Нобоа связан с убийцами Вильявисенсио и потребовали высылки посла из страны.

Пока, если судить по возможным последствиям для самого Эквадора, ситуация действительно походит на результат опрометчивого решения. Даже с примесью личной неприязни и желания самоутвердиться — к слову, не самый невозможный вариант, который и ранее мелькал в мировой истории.

Не исключено, что действия Нобоа преследовали какую-то грамотную и политически дальновидную цель, но пока непонятно, какую.

Так или иначе, в течение следующей недели станет понятен примерный масштаб последствий данной выходки как для Эквадора, так и для репутации самого Нобоа.