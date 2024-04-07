Шведское государство пока что расписывается в своём бессилии перед лицом этнических преступных сообществ, навлекая на себя со стороны простых граждан обвинения в импотенции.

Aftonbladet/Global Look Press

Правительство страны пытается побороть эту болезнь, предоставив полиции дополнительные полномочия. Однако принимаемых мер явно недостаточно. Преступность, словно проказа, столь глубоко внедрилась в организм государства, что нужны какие-то более радикальные действия для того, чтобы обуздать многочисленных злодеев.

Преступный прейскурант

В прошлом году в Швеции было зафиксировано более 1,5 млн разных преступлений — на 4% больше, чем в 2022-м. По данным полиции, 363 зарегистрированные в 2023 г. перестрелки привели к 53 смертельным случаям. Для страны, население которой не дотягивает и до 11 млн человек, это много.

По словам шведского министра юстиции Гуннара Стрёммера, организованные преступные группировки по всей стране насчитывают в общей сложности 30 000 членов. В целом же с преступным сообществом так или иначе связаны 62 000 человек.

Для сравнения: во всей шведской полиции занято 22 тыс. сотрудников, включая чиновников и сопутствующий персонал. Впрочем, есть мнение, что и эта цифра завышена почти вдвое. По некоторым оценкам, реальный штат шведской полиции, если не брать в учёт различные «мёртвые души», составляет примерно 11 тыс. человек.

Питательная среда для преступных сообществ — люди без определённых занятий. Сейчас в Швеции около 467 тысяч безработных. Проблема усугубляется тем, что зачастую у многих из мигрантов, прибывших из беднейших стран Африки и Ближнего Востока, нет других вариантов карьеры, кроме преступной. Характерно, что в последнее время статистики констатируют рост безработицы среди тех жителей Швеции, кто родился за её пределами.

В то же время в стране насчитывается около 150 тысяч вакантных рабочих мест, на которые работодатели не могут найти компетентного персонала. Однако многие местные безработные не знают шведского языка и даже не имеют начального школьного образования. Куда им идти, если они не желают сидеть на пособиях?

Недавно британский новостной канал Sky News выпустил большой репортаж, посвященный шведской организованной преступности. Британский репортёр пообщался на автостоянке в пригороде Уппсалы с молодым «тожешведом» по имени Адам, влившимся в преступный мир в возрасте девяти лет.

Тот откровенно рассказал журналисту, сколько денег в Швеции можно «поднять», выполняя заказы на убийство или увечье. «Если вы подстрелите кого-нибудь в ногу, то получите 50 000 крон (450 000 рублей — прим. ред.). Раньше за убийство предлагали миллион крон (примерно 9 млн рублей), но сейчас цены сильно упали — очень много желающих подзаработать таким образом.

Сам я не беспокоюсь о своей безопасности, потому что уничтожил почти всех своих врагов. Я уже совершил много преступлений и несколько раз сидел в тюрьме. Видел в жизни много дерьма. Я видел, как людей убивали. Я видел, как они умирали, получали увечья, как их матери плакали в отчаянии».

Адам сообщил, что за последнее время «заработал» около двух «кроликов» (около 2 млн крон). Он признает, что его работа связана с рисками — недавно ему с сообщниками пришлось расправиться с членами конкурирующей банды, вторгшейся на их территорию. Он смирился с тем, что проживет всю жизнь и умрет преступником.

В полиции британскому репортёру рассказали, что на руках у преступников находится огромное количество оружия — от древних револьверов или автоматов времен второй мировой войны до самых современных образцов. Значительная часть этого арсенала поступила из государств бывшей Югославии, где коррумпированные чиновники с готовностью продавали оружие на «чёрном рынке».

Высокопоставленный сотрудник шведской полиции Яле Поляревиус показал британцу размещенное в социальных сетях объявление о «работе»: предлагается за относительно небольшую сумму в 60 000 крон (около полумиллиона рублей) пойти в определённое место и убить определенного человека в кепке Gucci (традиционный предмет одежды для членов банд в Швеции).

Полицейские спецпроверки

По словам Поляревиуса в последнее время конкурирующие банды отказались от «кодекса чести», ограничивающего кровопролитие. Уже никого не удивляют убийства членов семей бандитов — родителей, братьев и сестер. Большие банды, которые доминировали в своих районах (такие как «Фокстрот» в Уппсале или «Шоттаз» в пригороде Стокгольма Ринкеби), сильно пострадали от кровопролитных разборок и теперь активно вербуют новых членов.

В свою очередь, начальник полиции Уппсалы Даниэль Ларссон рассказывает, что на его подотчетной территории развелось много «взрывников», орудующих ручными гранатами (при покупке на Балканах штурмовых винтовок гранаты часто идут в качестве бесплатного «бонуса»), украденным со строительных площадок динамитом или самодельными бомбами.

«Подложить куда-нибудь взрывчатку, а затем покинуть это место — достаточно легко. Напрямую застрелить человека труднее. Так что, может быть в некотором смысле это облегчает вовлечение молодежи в такой тип преступлений», — говорит Ларссон.

Сидя за рулем полицейского фургона, он самолично отвёз британскую съемочную группу в недавно построенный жилой район Фуллерро, пригород Уппсалы. Здесь в сентябре прошлого года раздавшийся в одном из домов взрыв убил двадцатилетнюю женщину.

«Все были напуганы и плакали. Мишенью преступников были родственники Рава Маджида (сам он ранее бежал из Швеции в Турцию — прим. ред.), лидера банды, втянутого в смертельную вражду с бывшим сообщником, ставшим соперником», — говорит Ларссон.

В январе 2024 года нынешнее правоцентристское правительство Швеции разработало новый законопроект, в соответствии с которым затруднится выдача гражданства преступникам.

Вопрос о гражданстве для осуждённых или подозреваемых преступников вышел на первый план после разбора дела семнадцатилетнего подростка.

Выяснилось, что он стал гражданином Швеции всего через три дня после того, как был выдан ордер на его арест за убийство в марте 2022 г. в спортзале Delta Gym в Стокгольме регионального политика Фредрика Андерссона,

В настоящее время не существует никаких требований к законопослушности для тех, кто становится гражданином Швеции. Но наконец-то власти «раскачались» на то, чтобы поменять эту нелепую ситуацию. Поправки к законодательству должны вступить в силу 1 октября.

А 1 февраля в Швеции вступил в силу новый закон, по которому полиция может запретить преступникам находиться в определённых районах. В пригороде Стокгольма Рогсвед полиции удалось таким образом выдворить из района наркоторговцев. И это, по словам местных жителей, сразу дало положительный результат.

Рассказывает местный житель, занимающийся предпринимательством: «Они творили здесь, что хотели, продавали наркотики на глазах у детей. В торговом центре стало опасно, и мы потеряли клиентов. Теперь клиенты возвращаются, и все в округе только и говорят о новом законе. Теперь на сто процентов спокойнее».

Правда, в полиции призывают местных жителей пока не слишком-то радоваться. «Возможно, торговля наркотиками и криминал переместились в другое место. Но в краткосрочной перспективе эффект очень положительный», — сказал работник местного полицейского участка Андреас Лундберг. И действительно, в окрестностях соседних станций метро Хёгдален и Бандхоген наркоторговля и прочие виды преступности продолжают процветать.

Также правительство Швеции с 28 марта ввело в стране специальные «зоны безопасности», где полиция может работать более свободно.

По словам министра юстиции Гуннара Стрёммера, это означает, что в определённых зонах полиции предоставлены расширенные полномочия по обыску и досмотру автомобилей и граждан на наличие оружия, но в течение ограниченного периода времени и при соблюдении определённых условий.

Впрочем, министр оговаривается, что задерживать и обыскивать людей только по этническому признаку в этих зонах запрещено. Но полицейские могут сколько угодно проверять лиц, показавшихся им подозрительными из-за их внешнего вида, даже подростков.

Трагикомическая история невыдворения

Тем не менее, в сторону полиции и судов сплошь и рядом летят обвинения в бесхребетности и трусости. Особенным стыдом для шведских властей стала ситуация со скандально известным выходцем из Ирака Салваном Момикой.

В течение 2023 года он бесконтрольно жег в Стокгольме один Коран за другим, насмерть посорив Швецию со всем мусульманским миром. Полицейская охрана Момики обошлась стране в 5 млн крон. Такая рьяная защита кощунника, рассорившая Стокгольм с Турцией, даже вызвала отсрочку по вступлению Швеции в НАТО.

Но лишь в прошлом октябре шведское государство набралось духу и решилось депортировать Момику по всей совокупности его «подвигов». Но встал вопрос о том, куда именно его отправить.

В родной Ирак, по мнению шведских чиновников, нельзя — там, дескать, Момике «грозят пытки и бесчеловечное обращение». Поэтому ему выдали временный вид на жительство сроком на несколько месяцев.

Момика придумал новый способ «троллить» мусульманскую общественность — объявил, что поддерживает Израиль и прилюдно сжег флаг Палестины. В феврале в шведском миграционном суде ещё раз подтвердили, что хотели бы его депортировать и запретить въезд сроком на пять лет. Речь не шла о том, что его выдворят прямо сейчас, однако Момика спешно засобирался в Норвегию.

Вскоре разнеслись слухи о том, что в Норвегии его убили. Однако в начале апреля стало известно о том, что осквернитель жив-здоров и скоро будет депортирован из Норвегии обратно в Швецию.

Оказалось, что во время регистрации заявления о предоставлении убежища он заявил, что норвежские власти поспособствуют, мол, его смерти, если вернут в Швецию. Однако тамошние органы безопасности пришли к выводу, что сам Салван Момики своим присутствием угрожает Норвегии.

Срок действия разрешения Момике на временное проживание в Швеции истекает в середине апреля. Затем он должен подать заявление на получение нового разрешения, а шведское Миграционное агентство должно повторно рассмотреть вопрос о том, может ли он быть депортирован на родину.

По мнению специалистов, эта процедура может повторяться бесконечно до тех пор, пока агентство не решит, что Ирак, наконец, стал достаточно безопасен, чтобы выставить туда Салвана Момику.

Таким образом человек, продолжающий ссорить Стокгольм с мировым исламом, открыто насмехается над шведским государством, пользуясь его «багами».