«Арчи. Говорят, что вывезли на сушу. Собаку ищут. Пожалуйста, наберите, если увидите его». «Найден котенок, чуть не попал под машину. Район СОШ 52». «Пожалуйста, помогите, в Старом городе, в конце Советской, затопило дом наш, не успели вывезти животных. Кто найдет их, умоляю, возьмите их и сообщите мне, я заберу их, приеду. Собаку зовут Ника, кота Персик».

Егор Алеев/ТАСС

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Домашние животные — одни из самых беззащитных созданий перед лицом стихийных бедствий и природных катаклизмов. Но всегда находятся те, кто в тяжелый момент приходит им на помощь.

Одними из первых откликнулись донбасские зоозащитники из проекта помощи животным на линии фронта. Руководитель проекта Евгения Михайлова рассказала ИА Регнум о том, что утром 7 апреля команда добровольцев из зоны специальной военной операции выдвинулась в Орск.

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Точка сбора — Саратов, там встречаются все члены спасательной команды. Утром 8 апреля — старт в Оренбургскую область. «В нашей команде четыре водителя, есть профессиональный оператор дронов с оборудованием. С собой везем плоскодонную лодку. В принципе, работа такая же, как в Херсонской области, только не обстреливают и мины не сбрасывают», — рассказывает Евгения.

В колонне находится автомобиль, везущий лодку, и отдельный «котомобиль». Это длиннобазный цельнометаллический легкий грузовик, где есть обогрев, вентиляция и кондиционирование. В нём могут ночевать люди, а при спасении животных монтируются клетки — таким образом можно разместить до 80 кошек.

Твердо и ни на секунду не задержавшись с ответом, Евгения говорит, что она с командой останется в зоне бедствия столько, сколько потребуется — спасение животных будет проводиться до тех пор, пока есть кого спасать.

«Мы необязательно ограничимся только Орском, там по всему побережью реки Урал есть большие сложности. Будем выезжать туда, где «вода позволяет» с нашими средствами заходить и помогать. И в первую очередь будем работать там, где есть животные, — это приюты, семьи с большим числом питомцев. Будем разыскивать оставленных животных там, откуда их еще можно вытащить», — говорит она.

Команда Евгении имеет технические средства для отслеживания попавших в беду питомцев. Среди прочего оборудования спасатели везут тепловизор, способный на расстоянии 500 метров отреагировать даже на голубя.

«Мы очень хорошо подготовлены и имеем огромный опыт, поэтому и едем сейчас за две тысячи километров. Мы понимаем, что сможем помочь», — рассказывает ИА Регнум Евгения.

Попавших в беду животных будет очень много. Люди массово по привычке ко всем предупреждениям о стихийных бедствиях относятся легкомысленно, полагая, что уж их-то эта участь минут и беда пройдет стороной. Затем приходит шум, вода, всеобщая суетливость и лихорадочные сборы. Животные не меньше людей подвержены стрессу, они прячутся, вырываются из рук, забиваются в углы, выпрыгивают от страха из лодок, залезают на крыши уже подтопленных зданий…

«Ситуации, когда человек спокойно сел в лодку со спокойным животным на руках, конечно, встречаются, но это редкость. Как правило, у хозяев не получается вытащить своего питомца. Мы в Херсонской области видели плавающих собак: идет наша лодка, а мимо течением несет собаку. Один из котов оказался в воде, запрыгнул в плывущий тазик и несся по течению больше двух километров. Мы его спасли и через соцсети нашли хозяев», — делится Евгения своим опытом.

В своей ежедневной работе по спасению животных в зоне СВО Евгения и ее команда специализируются в первую очередь на кошках. С собаками, говорит Евгения, ситуация проще — они идут за людьми во время эвакуации, прибиваются к военным. Их вывозят в случае ранения, также особое внимание обращают на совсем маленьких, которые просто не выживут без помощи. А вот кошек из районов боевых действий — вокруг Авдеевки, Артёмовска — вывозят всех, кого могут взять. «Делать им там нечего», — говорит Евгения.

Разговор заходит о сельскохозяйственных животных. «Корова плавать может, — рассказывает об их повадках Евгения. — Свинья не поплывет, она утонет на месте. Коза заберется на возвышенность». Спасение таких крупных животных — дело трудное даже для профессиональных и хорошо экипированных волонтеров. Свинья, например, если ее взять в лодку, непременно ее опрокинет. Она, по меткому выражению нашей собеседницы, «убьет даже катер». Но если возникнет техническая возможность, Евгения готова спасать всех.

Приют накопил огромный опыт за 30 лет своего существования плюс ежедневный опыт спасения животных в зоне СВО с марта 2022 года. У команды есть даже бронеавтомобиль, на котором спасатели выезжают на передовую, есть свой РЭБ, который «давит» FPV-дроны противника, есть своя радиосвязь. «Танка только нет. Но туда и кошки с собаками не помещаются», — говорит Евгения. И не очень понятно, шутит она про танк или, и правда, взяла бы его без раздумий, если бы туда поместились зверьки.

При организации операции спасения в Оренбургской области команда Евгении планирует разыскать максимально возможное число хозяев животных. Тех кошек и собак, которые останутся одинокими, будут пытаться размещать в местных передержках. «Если совсем не получится, будем искать приюты в соседних городах, чтобы временно их разместить», — говорит наша собеседница.

Те же животные, для которых места не найдется, брошены не будут — они поедут с командой в Донецк. Там у приюта четырехэтажный дом, в котором всем хватит места.