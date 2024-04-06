Вечером 5 апреля в 200-тысячном городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. Это произошло из-за рекордного сброса воды из Ириклинского водохранилища.

Егор Алеев/ТАСС

По состоянию на утро субботы 711 жителей эвакуированы, подтоплено более 600 домов. Ситуацию осложняет паводок, пик которого случился накануне ЧП.

Прорыв произошел на дамбе, которую построили на реке Урал десять лет назад. К этому привели сильные паводки и последовавший за ними разлив реки. Так, уровень воды в Урале на момент происшествия составлял 9,27 м — на 2 метра выше опасного уровня.

Сооружение, на котором произошел прорыв, не было гидротехническим. Эта насыпная дамба предназначалась для защиты автомобильной дороги от талой воды и для укрепления берега.

В ходе очередного, самого масштабного за это десятилетие сброса воды сооружение не выдержало нагрузки, дамбу прорвало в двух местах. Всего за несколько часов на ряде участков вода поднялась на 4 м.

«Ситуация неординарная и очень сложная. В связи с резким повышение уровнем воды, поступающей с верховья Урала, дамба не выдержала нагрузки <…> Произошло нарушение тела дамбы в районе поселка Строителей», — рассказал мэр Орска Василий Козупица.

В настоящее время силами МЧС идет устранение повреждений дамбы, на место ЧП были направлены более 400 спасателей, а также специальная техника, в том числе 33 самосвала с засыпным материалом. По словам мэра Орска, в одном из мест прорыва течение удалось приостановить, идет дренаж и укрепление объекта.

Появившиеся сообщения о полном разрушении дамбы подтверждения не получили.

Без света и воды

Весенние паводки на Урале происходят регулярно, поэтому и в этот раз местные жители были загодя предупреждены о риске подтопления, многие успели эвакуироваться заранее. Тем не менее неожиданный прорыв дамбы создал угрозу двум из трех районов Орска — Советскому и Ленинскому.

Первым на пути хлынувших потоков воды оказался левобережный микрорайон Старый город. Он застроен преимущественно небольшими домами постройки 30-х г. г. прошлого века, а также современными коттеджами.

Согласно заявлениям властей, весь этот поселок может оказаться в зоне затопления, и всем, кто еще не успел эвакуироваться, необходимо срочно это сделать. Передвигаться в этих местах самостоятельно без специальной техники уже практически невозможно.

«Уже половина Старого города подтоплена, практически до улицы Орджоникидзе, может быть, [вода] и дальше пошла. [Улица] Краснознаменная закрыта для движения, потому что через нее идет вода. <…> Существует риск изоляции Старого города от Нового», — заявил Козупица, добавив, что, по всем признакам, оказавшийся в зоне бедствия микрорайон «пострадает очень сильно».

К настоящему моменту известно, что подтоплены 600 домов на девяти улицах. Подтоплен и ряд электросетевых объектов, из-за этого специалистам пришлось их отключить. По словам представителей администрации Орска, подача электроэнергии в районы, не попавшие под затопление, осуществляется по нормальным схемам

Жителей пострадавших мест просят обесточить дома и не приближаться к оборванным электрическим проводам.

В городе также наблюдаются проблемы с водоснабжением домов — это вынужденная мера. Подача воды в трубы была снижена на треть для сохранения оборудования, которое оказалось подтопленным. Параллельно с этим Роспотребнадзор ведет мониторинг качества воды, превышения установленных гигиенических нормативов не выявлено.

Эвакуированы сотни людей

По данным властей, всего были эвакуированы 711 человек, из них 210 детей. СМИ также сообщают, что при патрулировании Старого города были найдены тела двух пожилых мужчин в их домах. В правительстве региона эту информацию подтвердили, однако также заявили, что воды в этих домах не было.

В Орске для эвакуированных местных жителей в школах развернуты пункты временного размещения (ПВР). Всего они способны вместить до 6,5 тыс. человек. К настоящему моменту в них размещены 235 человек, из них 73 ребенка.

ПВР обеспечены всем необходимым, там есть запасы воды, продуктов и медикаментов. Также в этих пунктах работают психологи.

Всего по Оренбургской области в зоне затопления оказались 4258 домов и почти 11 тысяч жителей. Эвакуированы более 4 тыс. человек. Их также разместили в ПВР.

После ликвидации ЧП и его последствий, исходя из опыта масштабных паводков прошлых лет в разных регионах России, местным жителям по необходимости будут выделять сертификаты на новое жилье, предстоит оценка нанесенного ущерба и выплата компенсаций от государства. Кроме того, отдельно будет решаться вопрос восстановления утерянных в ходе бедствия документов.

Сейчас же основные усилия сосредоточены на эвакуации населения, к этому привлечены и добровольцы, сейчас идет дополнительный набор.

Помощь населению оказывают и сотрудники органов внутренних дел. В сети ранее было опубликовано видео, как двое полицейских выносят из затопленного дома инвалида, который не мог передвигаться самостоятельно. Помощь в эвакуации была оказана также его матери, спасены и домашние животные.

Тем временем масштабные паводки охватывают и соседнюю с Оренбургской областью территорию Казахстана. Наиболее тяжелая ситуация складывается в городе Кульсары Атырауской области. Там затопило более 2,5 тыс. жилых домов и административных зданий, эвакуированы свыше 4 тыс. человек.