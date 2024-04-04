Финляндию потрясло жестокое убийство в школе города Вантаа, где подросток расстрелял из пистолета троих одноклассников. Трагедия подобного рода для страны далеко не первая: в недалеком прошлом в Суоми имели место и другие школьные расстрелы, ещё более жестокие.

Иван Шилов ИА Регнум

Подобные экстраординарные преступления являются прямым следствием общего роста уровня молодежного насилия. По стране бродят банды злобных подростков, которые не останавливаются и перед убийствами.

Отомстил за травлю

2 апреля Финляндию потрясло трагическое известие, пришедшее из города Вантаа, находящегося на юге страны. Рано утром в здании тамошней начальной школы «Виертола» произошла стрельба: один убит, двое тяжело ранены. Как подозреваемый, так и жертвы — 12-летние ученики шестого класса.

Полиция задержала убийцу в районе Хельсинки Силтамяки и обнаружила огнестрельное оружие, принадлежавшее его родственнику. Как сообщили позже, погибший — мальчик, обе пострадавшие, находящиеся сейчас в больнице — девочки, одна из них имеет гражданство Косова. Все участники трагического инцидента учились в одном классе.

Финская пресса приводит неофициальную информацию, что мотив преступления напрямую связан с травлей, которой подвергали в школе подростка, взявшегося с отчаяния за оружие.

Полицейский комиссар по уголовным делам Киммо Хювяринен, бравируя, рассказал на пресс-конференции, что для задержания подростка они провели «крупномасштабную операцию», в которой принимали участие пять глав следственных групп.

Официальных обвинений убийце предъявлять не станут — преступник в силу своего возраста под уголовную ответственность (она в Финляндии наступает с 15 лет) не попадает. Его передадут в руки социальной службы.

Было высказано предположение, что случившаяся трагедия может вызвать обсуждение вопроса о снижении возраста уголовной ответственности. Однако многие финские специалисты поспешили заявить, что необходимо учитывать права и чувства несовершеннолетнего убийцы.

«Необходимо комплексно оценивать психическое и физическое состояние здоровья ребенка и в соответствии с этим выбирать подходящее место размещения», — говорит омбудсмен Элина Пеккаринен. По ее словам, «важно помнить, что подозреваемый — еще маленький ребенок».

Свои соболезнования пострадавшим высказала вся финская верхушка. 3 апреля на территории Финляндии объявили днём траура, по всей стране приспустили флаги.

Вообще, тема школьных расстрелов для общества Суоми очень чувствительная. В 2000-м знаменитая финская рок-группа Nightwish выпустила песню The Kinslayer, посвященную случившейся годом раньше трагедии массового убийства в школе «Колумбайн» (это название стало также и названием запрещённого террористического движения) американского штата Колорадо. Но музыканты и не подозревали, что в скором будущем эта тема станет актуальной и для Финляндии.

Поклонник снайпера

Нынешняя стрельба в финском учебном заведении не первая — аналогичные ЧП имели место 17 и 16 лет назад. Так, 7 сентября 2007 года 18-летний школьник Пекка-Эрик Аувинен в школе городка Йокела застрелил шестерых учеников, медсестру и директора этого учебного заведения, ещё 12 ранил, а потом покончил с собой.

Аувинен увлекался человеконенавистническими идеями и в конце концов решил воплотить их на практике. За день до расстрела школы будущий убийца разместил в YouTube видеоролик, в котором предупредил о своем намерении, но полиция не успела предпринять никаких мер.

Трагедия в Йокела заставила полицию встрепенуться — в ноябре стражи порядка задержали двух других школьников, намеревавшихся повторить преступление Аувинена.

Но потом полиция впала в прежнее оцепенение и очередную трагедию предотвратить уже не смогла. 23 сентября 2008 года 22-летний учащийся кулинарного отделения колледжа города Каухайоки, недавний военнослужащий Матти Юхани Саари открыл огонь в своем учебном заведении и раскидал самодельные коктейли Молотова.

Он убил девять студентов и одного преподавателя, а потом покончил с собой. Позже полиция установила, что Саари (как, кстати, и Аувинен) подвергался издевательствам в школе и решил за это отомстить всему человеческому роду.

Своё преступление Саари планировал в течение пяти лет и активно готовился к нему в течение 18 месяцев — приобретал оружие, улучшал свои навыки стрельбы. Причем трагедию, опять же, можно было предотвратить — Саари разместил в YouTube несколько видеороликов, в которых достаточно прозрачно говорил о своих намерениях.

Ролики привлекли внимание полиции, но там почему-то сочли, что Саари не представляет опасности, и даже не отобрали у него лицензию на право владеть оружием.

Прошло несколько лет — и 18-летний Ээро Самули Хилтунен, лежа на крыше ресторана в центре города Хювинкяа, открыл огонь по прохожим из охотничьей винтовки 38-го калибра. Прежде чем его обезвредила полиция, он застрелил двоих и ранил семерых.

На следствии Хилтунен рассказал, что является поклонником снайпера Симо Хяюхя, участника советско-финской войны 1939–1940 годов, а также придерживается праворадикальных идей. Его признали вменяемым и приговорили к пожизненному заключению с правом подачи через 10 лет прошения об УДО.

Со временем контроль над ним ослаб, и вечером 15 октября 2020 года уже 27-летний Ээро Хилтунен сумел совершить побег из исправительного учреждения. Но уже на следующий день его задержали на железнодорожном вокзале и препроводили назад в тюрьму.

Финская молодёжь звереет

Если рассматривать события в ещё более широком контексте, то нельзя не отметить, что трагедии массовых расстрелов, совершенных юными финнами, могут быть напрямую связаны с возрастающим уровнем подросткового насилия в стране.

В последние годы в финской прессе косяком пошли публикации о бандах агрессивных подростков, бродящих по Хельсинки и другим городам. Специалисты из службы защиты детей признают, что несовершеннолетние все чаще ведут себя агрессивно. Также в службе защиты детей Хельсинки отмечают, что подростки чаще, чем раньше, употребляют алкоголь и наркотики.

По сообщению газеты Helsingin Sanomat, в финской столице сотни подростков «с легкостью применяют насилие, например при попытках ограбления». Возраст юных правонарушителей составляет от 13 до 20 лет.

На вопрос об их этническом происхождении в полиции стыдливо отвечают, что «большинство иностранного происхождения». Это и неудивительно — в последние годы в Финляндии осело множество выходцев с Ближнего Востока.

Можно привести конкретные примеры громких подростковых преступлений.

Так, в конце 2020-го финскую общественность потрясло жестокое убийство, произошедшее в столичном районе Коскела. Этот район расположен не так далеко от центра Хельсинки, но в то же время он отличается от соседних.

Средний доход жителей «малоэтажных» Кяпюля, Веряямяки и Арабиа заметно выше, чем заработок обитателей «многоэтажного» Коскела, входящего в десятку самых бедных районов столичного региона. И вот там четверо подвыпивших 16-летних парней решили «повеселиться».

Встретив приятеля, они напоили его спиртным, а после в течение нескольких часов били ладонями в лицо, головой об землю, пинали и избивали кулаками, локтями и металлическими трубами. Издевательства снимали на видео.

Жертву таскали по разным местам, а затем перенесли в парк, где стали закидывать полумертвого юношу пивными банками, мочиться на него и прыгать на нем.

Под конец жертву раздели и бросили — еще живым, но без сознания. Тело умершего парня было найдено спустя три дня. После того как убийц поймали, суд дал им длительные сроки тюремного заключения.

Почти одновременно с трагедией в Коскеле произошло убийство в столичном районе Валлила — трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет нанесли смертельные ножевые ранения 19-летнему юноше.

Один из убийц за месяц до того совершил похожее преступление в регионе Тампере — нанес удар ножом мужчине, которого собирался ограбить, пытаясь добыть денег на бензин.

А осенью 2021 года в Хельсинки и его окрестностях молодежные банды активизировались с новой силой. «В столичном регионе с десяток уличных банд общей численностью около ста человек. Это, главным образом, мужчины примерно 20-летнего возраста. Но есть и несовершеннолетние», — сообщал начальник полицейского отдела по борьбе с оргпреступностью Маркку Хейникари.

По его словам, помимо привязки к определенным улицам, членов банд объединяют приверженность к уличному стилю roadman (капюшоны, дутые куртки и холодное оружие) и любовь к гангста-рэпу. Тексты рэп-композиций романтизируют преступный образ жизни и оскорбляют противоборствующие группировки.

11 ноября 2022 года в городе Вантаа злоумышленники напали на девушку-почтальона, разносившую газеты. 19-летний юноша, который ее избивал, был задержан. Под конец того года газета Helsingin Sanomat посвятила росту молодежной преступности большую статью.

Комиссар по уголовным делам Марко Форсса сообщил, что рост числа грабежей в Хельсинки касается в первую очередь именно несовершеннолетних. По его данным, юные преступники часто действуют группами.

В молодежной среде Суоми «табу» на преступления снято давно. Финские подростки хорошо знают об убийствах, избиениях и ограблениях, совершаемых их сверстниками. И эти примеры побуждают некоторых самим взять в руки оружие.