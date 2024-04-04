Согласно опубликованным 2 апреля данным, в феврале нынешнего года реальный ВВП Грузии вырос на небывалые 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Иван Шилов ИА Регнум

ВВП растёт и в среднем по году. За январь–февраль рост составил 7,7%. При этом наибольшее увеличение отмечено не в традиционных для Грузии в последние годы сельском хозяйстве (прежде всего виноделии) и туризме, а в обрабатывающей промышленности, научно-технической сфере, информационно-коммуникационных технологиях, строительстве и транспорте.

Как ни удивительно, но связано это во многом с Россией.

Неудачная попытка

Последние 30 лет показали, когда излишние эмоции и популистское политиканство, перемешанное с национализмом, берут верх над экономическим прагматизмом и взвешенным государственным подходом, это к добру не приводит.

В фундаментальной работе Института экономики РАН под названием «Социально-экономическое развитие постсоветских стран. Итоги двадцатилетия», вышедшей в 2012 году, развернуто представлена печальная картина социально-экономического крушения первой грузинской мечты.

В 1992 году президент страны Звиад Гамсахурдия ввел запрет на торговлю с Россией, что нанесло мощнейший удар по довольно развитой промышленности и сельскому хозяйству. Объем промышленного производства сократился на 43%, а ВВП страны — почти на 45%. Началась массовая миграция населения, преимущественно в Россию.

В результате Грузия потеряла больше людей в относительном выражении (20%), чем любая другая республика бывшего СССР. Причем покидали её именно грузины. По некоторым оценкам, в первый период независимости (1991–1996 годы) страну оставили 1,1–1,3 млн человек.

Новый импульс по сути всё той же звиадистской грузинской мечте с активной помощью Запада попытался придать русофоб Михаил Саакашвили, правивший в Грузии с 2004 по 2013 год. Но ему, как и Виктору Ющенко на Украине, это не удалось.

Всё в той же работе российских экономистов РАН читаем: если, несмотря на все кризисные моменты, в 1996 году в сельском хозяйстве и промышленности Грузии все еще создавалось 55,3% ВВП, то в 2010-м этот показатель сократился до 25,3%.

Дальше — больше. Согласно данным, озвученным в 2012 году вице-президентом Всемирного конгресса народов Грузии, доктором экономических наук, профессором Владимиром Хомерики, совокупный долг страны приблизился к 12 млрд долларов, что составило почти три бюджета Грузии. Безработица в стране достигла 60% и более.

Победа реализма

В 2012 году, ещё при Саакашвили, на парламентских выборах побеждает партия «Грузинская мечта» во главе с самым богатым человеком страны Бидзиной Иванишвили, которая берёт курс на налаживание отношений с Россией.

Уже в декабре 2012 года запускается формат пражских переговоров. Спецпредставителем по урегулированию отношений с Россией становится экс-посол Грузии в России Зураб Абашидзе, который занимал эту должность вплоть до марта нынешнего года.

Результатом переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году. Торговые отношения между Грузией и Россией пошли в гору. Это оживило прежде всего сельское хозяйство. Россия начала в больших объемах и на очень приличные суммы закупать у Грузии вино и виноматериалы, минеральную воду, фрукты, табак, сыры и многое другое.

Далее пошло промышленное сырье, что начало постепенно оживлять грузинскую промышленность, которая лежала на боку. Американцы, несмотря на все пышные словеса, практически ничего у Грузии не покупали.

Результаты политики поворота к новой грузинской мечте не заставили себя долго ждать. Согласно опросам Caucasus Research Resource Centers (CRRC) по заказу National Democratic Institute (NDI), если в августе 2013 года только 11% грузин симпатизировали Евразийскому союзу, то в августе 2014-го этот показатель вырос до 20%, в апреле 2015-го — уже до 31%.

Сегодня партия «Грузинская мечта» по-прежнему у власти. За 12 лет своего правления ей удалось увеличить ВВП страны почти в три раза. И немалая заслуга в этом — выбор вектора сотрудничества с Россией. Вектора прагматичного и взвешенного.

Цифры наглядно демонстрируют успешность выбранной стратегии. За январь–февраль нынешнего года тройка крупнейших внешнеторговых партнеров Грузии выглядела следующим образом: Турция с оборотом в 472 млн долларов, Россия с 411 млн долларов и Китай — 228 млн.

Очень любопытно в структуре торгового сотрудничества выглядят товарные группы. Первое место как среди экспорта (с 263 млн долларов), так и среди импорта (с показателем 258 млн долларов) заняли легковые автомобили. Разница между импортом и экспортом составляет всего 5 млн долларов.

Очевидно, легковые авто на эту сумму были закуплены для внутреннего пользования, а остальные в обход санкций ушли в Россию.

Второе место по экспорту занимают виноградные вина, а по импорту — нефть и нефтепродукты. Куда идёт львиная доля грузинских вин (в прошлом году импорт вина в Россию из Грузии вырос на 63% год к году) и откуда в Грузию идут нефть и нефтепродукты, тоже понятно.

Россия входит в первую пятёрку и по инвестиционной активности. Общий объем российских частных инвестиций в грузинскую экономику по итогам 2023 года составил 88 млн долларов.

Мало того, если в прошлом году наблюдался общий спад динамики инвестактивности (снижение составило 24%), то прямые иностранные инвестиции в грузинскую экономику из России уменьшились лишь на 19%.

По данным Национальной службы статистики Грузии, в первую пятерку крупнейших российских инвесторов 2023 года вошли предприятия, работающие в сфере гостиничного бизнеса и девелоперской деятельности, IT-технологий, здравоохранения и строительства.

Источники роста

Отдельно следует остановиться на ситуации, связанной с проведением СВО. Как известно, с её началом мы стали невольными донорами Грузии как по части объектов налогообложения, так и по части рабочей силы, в основном специалистов из высокотехнологичных отраслей.

После того как в 2022 году Запад ввел против России экономические рестрикции и стал увеличивать санкционное давление, нашу страну покинуло значительное число иностранных компаний. Довольно внушительная часть из них «прописалась» в Грузии.

В ряде случаев это была просто перерегистрация юридического адреса и перенос банковского обслуживания, а люди как работали, так и продолжили это делать в России. Налоги и всё остальное, правда, пошли уже на благо Грузии. Но таковых компаний всё же меньшинство. Большинство, что называется, натурально переехало в Грузию.

Россияне активно открывали в Сакартвело собственное дело. Грузия с большим отрывом лидирует среди стран, где граждане России начали новый бизнес в 2023 году. С января по декабрь они зарегистрировали там 13 тысяч грузинских юридических лиц. Для сравнения, с января 1995 по февраль 2022 года россиянами было основано в Грузии всего лишь 7788 компаний.

На втором месте с большим отрывом оказался Казахстан, где за год россияне создали 6100 компаний, третье место поделили между собой Армения и Черногория. В этих странах были зарегистрированы по 3400 юрлиц с российскими собственниками.

Вот и солидный источник экономического роста, который регистрируется в Грузии в первом квартале нынешнего года. Сохранится ли он в среднесрочной перспективе, сказать сейчас не берется никто, прогнозы самые разные.

Всё будет зависеть от исхода СВО и развития отношений России с Западом. Пойдут они по пути дальнейшей эскалации или поиска диалога, пока непонятно. Критическая точка в одну или другую сторону, очевидно, пока не пройдена.

С Россией и Китаем

Но в Грузии, несмотря на значительную неопределённость, тем не менее пытаются выстроить своё видение будущего страны. Для всех уже очевидно, что мир ждет переформатирование по многополярному сценарию — и оно уже идёт. Формируются полюсы силы, и такие страны, как Грузия, пытаются найти баланс между этими полюсами. Это первый момент, геополитический.

Второй, не менее важный — геоэкономический. В этом направлении Грузия взяла курс на позиционирование себя в качестве страны-транзитёра, одного из важнейших звеньев глобальных логистических путей между Китаем, Россией и Европой.

И кадровые перестановки нынешнего года — яркое тому свидетельство. В них четко прослеживается и геополитика, и геоэкономика.

Так, накануне рокировки премьера страны, когда в феврале нынешнего года Ираклия Гарибашвили поменяли на Ираклия Кобахидзе, парламентская делегация Грузии была в Китае, где её принимали на самом высоком уровне.

Возглавлял делегацию не кто иной, как лидер правящей партии и депутат парламента Кобахидзе. В составе делегации был также вице-спикер парламента Ираклий Чиковани, который по возвращении был назначен министром обороны и вице-премьером.

Есть ли какая-то связь этой поездки с последовавшими за ней отставками и назначениями, сказать сложно. Но то, что эти люди ездили в Пекин не зря, совершенно очевидно. Грузия ищет в Китае в определённой степени гаранта стабильности и противовес Западу, предвидя увеличение роли Глобального юга, прежде всего в экономике.

Следующим и наиболее важным для нас шагом нового премьера стала замена представителя по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе на Георгия Каджая.

До последнего времени он занимал пост чрезвычайного и полномочного посланника и должность главы секции интересов Грузии при посольстве Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации.

Но что самое интересное, до недавних пор Каджая был занят в сфере транспортной логистики и участвовал в основании компании «Поти Транс Терминал».

Его супруга Тамрико Дудуния является российской певицей и победительницей Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда — 2019», организованного телеканалом российского минобороны «Звезда».

Таким образом, мечта Грузии о будущем всё отчётливее проступает в сочетании с российскими и китайскими интересами.