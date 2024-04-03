США разделила Пасха раздора. Администрация Джо Байдена не смогла упустить момент, чтобы не оскорбить большинство американцев и не поставить на уши всю страну.

Иван Шилов ИА Регнум

Белый дом удумал на официальном уровне признать 31 марта «днём видимости трансгендеров», которых в этот день предлагается чествовать и поддерживать. Только в 2024 году это выпало на день празднования католической Пасхи.

У кого-то из политтехнологов Демпартии родилась «гениальная» идея совместить Пасху и «день празднования трансгендерности». В Белом доме вместе с пасхальными декорациями даже развесили специфические сине-розово-белые флаги, которые считаются символом трансгендеров.

Ну а Байден призвал американцев принять «достижения» трансгендеров в деле построения новой либеральной Америки и пообещал всегда поддерживать тех, кто попытался поменять свой пол или «самоидентифицироваться» иным образом.

Не было никакой неожиданности в том, что это сходу вызвало грандиозный скандал в американском обществе. Республиканцы бросились обвинять Байдена в богохульстве и объявлении войны христианству.

Дело запахло жареным, поэтому Белому дому пришлось спешно оправдываться. Там постарались объяснить произошедшее случайным совпадением: мол, Пасха каждый год выпадает на разную дату.

Впрочем, нынешний эпизод — лишь часть планомерной кампании демократов по дехристианизации Америки. Взять хотя бы последние речи Байдена в честь Пасхи, где он даже не упоминает ни Бога, ни воскресение Христа. Создаётся впечатление, что речь идёт просто об абстрактном светском празднике, не имеющем никакого отношения к христианству.

Белый дом традиционно в канун Пасхи устраивает конкурс раскрашенных яиц, которые получает от детей военнослужащих США. Теперь от них специально потребовали не рисовать на яйцах ничего «сильно религиозного». А то мало ли — представители других конфессий ещё обидятся.

Есть и гораздо более резонансные примеры нападок на христиан.

В 2023 году вспыхнул большой скандал, когда в Сеть утекла одна из методичек ФБР по борьбе с экстремистами. Среди экстремистских групп там упоминались католические приходы со священниками консервативных взглядов. За ними американские федералы специально устанавливали слежку.

А Минюст США при Байдене рассматривал консервативных католиков как чуть ли не одну из главных угроз для американской демократии.

Происходит это потому, что религиозные правые пытаются активно оппонировать нынешней либеральной перестройке Америки, которую ведут демократы. Они выступают против ЛГБТ*-повестки, навязывания «радужной» идеологии и «трансгендерности».

Поэтому и становятся классовым врагом для Демпартии — да так, что на них уже оказывается давление со стороны правоохранительной системы, которая была сильно политизирована в эпоху Байдена. Это мало чем отличается от многочисленных попыток посадить Дональда Трампа только за то, что он идёт на выборы против Байдена.

При этом сам Байден любит подчёркивать тот факт, что он является католиком и периодически посещает службы в храме. Впрочем, католические кардиналы в США уже давно его критикуют, именуя «католиком только по названию».

Есть и ещё один популярный в Америке термин — «ресторанный католик», который точно описывает мировоззрение Байдена. Для него это лишь формальность и дань традиции, не более того.

И Байден далеко не один такой.

За последние 50 лет христианство в США оказалось в ситуации настоящего кризиса на фоне бесконечной ЛГБТ*-революции. Доля американцев, относящих себя к христианам, будь то протестанты или католики, упала за это время с 90% до 60%.

Выросла доля мусульман, которые активно приезжают в США. Но особенно быстро растёт число атеистов. Полвека назад быть в Америке неверующим считалось неприличным, а сейчас их доля достигает уже трети населения.

Но даже среди христиан очень многие относятся к своей вере формально — примерно как Байден. В 2021 году впервые меньше половины американцев смогли отнести себя к какому-то конкретному церковному или религиозному сообществу. И лишь 29% американцев регулярно посещают храмы.

На таком положении дел сказывается множество факторов. Это и антихристианская повестка, которую продвигают либеральные элиты США, и очевидный мировоззренческий кризис, в котором оказались многие популярные в Америке протестантские конфессии.

Они сами ушли очень далеко от христианских догм, приняв «радужную» идеологию со всеми вытекающими. И даже на фоне нынешнего пасхального скандала некоторые либеральные церкви стали вовсю отмечать именно «день трансгендеров» вместо воскресения Христа.

Последствия же дехристианизации Америки можно наблюдать во всех сферах жизни. Уровень преступности в последние годы зашкаливает, резко выросло число самых разных сект и сатанинских кружков. В отсутствие религии многие ударились в веру в пришельцев и НЛО.

Квазирелигиозный характер приняла и слепая вера в науку, когда любое заявление представителей учёного сообщества воспринимается как истина в последней инстанции.

Стремительно усугубляется и раскол американского общества, которое ранее скреплялось христианством, а теперь погрязло в бесконечных культурных войнах вокруг «радуги».

Консервативная и религиозная часть американского общества старается давать этому отпор, но зачастую безуспешно. Многие из верующих уходят во внутреннюю эмиграцию, дожидаясь коллапса проекта либеральной Америки, чтобы на его руинах возрождать традиционные ценности.

К их голосам в том числе и апеллирует Трамп. Сам он — с несколькими браками и разводами — точно не ведёт христианский образ жизни. Но это не мешает ему призывать защищать христианские ценности.

В 2016 году Трамп обещал снова вернуть поздравление «Счастливого Рождества» в американскую жизнь, которое сейчас из-за политкорректности заменяется на «Счастливых праздников».

В рамках нынешней выборной кампании Трамп обещает остановить войну с христианством, которую ведут демократы. И даже сделать день голосования 5 ноября «днём чествования христиан», если он победит на выборах.

Такая повестка находит отклик у немалой части общества. Скажем, среди испаноязычных, которые в массе своей являются католиками, уровень поддержки Трампа достиг 46% против 40% у Байдена. Хотя эта категория избирателей всегда традиционно поддерживала демократов.

В предвыборной программе Трампа предлагается и большая образовательная реформа с изъятием антихристианской и «радужной» пропаганды из учебного курса муниципальных школ и публичных колледжей.

Впрочем, это наверняка встретит очень ожесточённое сопротивление либеральных элит Америки. Так что раскол США в любом случае будет только усиливаться, ставя страну на грань настоящего религиозно-культурного конфликта.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.