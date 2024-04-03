На днях в Сети распространилось видео от так называемого Польского добровольческого корпуса (Polski Korpus Ochotniczy, ПДК). В ролике боевики утверждают, будто участвуют в совместных с Русским добровольческим корпусом (РДК, запрещенная в России террористическая организация) атаках на границу РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Происходит это, по их словам, с «первого дня создания Польского корпуса». Внезапное появление в СМИ после полугодичного перерыва боевики объяснили тем, что хотят подчеркнуть «единство в борьбе». Борьба у них, понятное дело, за то, чтобы перенести боевые действия на территорию России.

Не то чтобы наёмники открыли кому-то тайну: давно известно, что и ПДК, и РДК являются частями единой сети диверсионно-разведывательных групп. Разделение у них весьма условное, которое должно создать ощущение их массовости, хотя на деле один человек вполне может состоять в нескольких организациях.

Формально ПДК представляет собой подразделение, формирующееся с февраля 2023 года из добровольцев-поляков, которые воюют на стороне Украины. На деле же корпус — очередное порождение пропагандистской машины противника, которая «выпускает» подобные объединения и сепаратистские организации как под копирку.

Создание таких «отрядов» отработали ещё на белорусских наёмниках, создав целую схему по освещению их деятельности и пропаганде их образов в медиасреде. Учитывая, сколь обширна у противника сеть распространения, дело это несложное.

Однако в Польше появление в информпространстве ПДК не произвело такого же шума, как в прошлые разы. Тому есть довольно простое объяснение: сейчас польские власти слишком отвлечены на внутренние проблемы, особенно на местные выборы, первый тур которых пройдёт уже 7 апреля.

Кадр из видео ПДК на границе с Белгородской областью

Сейчас Варшава пытается отдаляться от непосредственного участия в конфликте на Украине, несмотря на то что западные партнёры активно создают для поляков условия, в которых, вероятнее всего, Войску Польскому придётся официально прийти на украинскую территорию.

Собственно, буквально пару лет назад в правительстве Польши не только не отрицали присутствие своих военных на Украине, но и совершенно серьёзно планировали легализовать наёмничество.

Публично польские власти отрицали какое-либо присутствие своих военнослужащих на Украине с 2014 года. Риторика с тех пор особо не менялась, официальной позицией всегда была следующая: «Тема польских наёмников — это неотъемлемая часть дезинформационной деятельности, сопровождающей эскалацию напряжённости на российско-украинской границе».

Тогда это было вполне логичным: ведь признать, что инструкторы с характерным акцентом массово присутствуют на Украине — значит, заговорить об этом на государственном уровне. А это уже считается непосредственным участием в боевых действиях на территории другой страны.

В связи с этим, когда появлялись сообщения о польских военнослужащих на Украине, выяснялось, что на родине они числятся, например, в отпуске, а уж где они его проводят — дело личное.

Оно и понятно: польское законодательство чётко классифицирует службу в иностранных военных формированиях без согласия соответствующих властей как преступление (статья 141 Уголовного кодекса), которое карается сроком до пяти лет.

Однако в декабре 2022 года в нижнюю палату польского парламента внесли проект постановления, в котором предлагалось снять уголовную ответственность с поляков, служащих в ВСУ с февраля 2014 года без соответствующего разрешения.

При этом законопроект был подписан депутатами от нескольких партий, в том числе и от правящей «Право и справедливость» (PiS), и от основной оппозиционной «Гражданской платформы» (КО). То есть единство по этому вопросу явно было.

Согласно документу, призыв в ВСУ граждан Польши или проживающих в республике иностранцев также не считался преступлением. Там содержался и пункт о других воинских формированиях, подчинённых органам власти Украины и признанных Польшей легитимными. То есть тот же полк нацгвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) вполне под это определение подходил.

Однако в итоге легализация наёмничества была отложена в долгий ящик, вероятно, ввиду перехода польского руководства к другой стратегии. Это, правда, никак не повлияло на участие польских боевиков в военных действиях на Украине.

Точное число наёмников из Польши по-прежнему неизвестно. По последним данным Министерства обороны России, с 24 февраля 2022 года общее количество иностранных боевиков, прибывших на Украину, составило 13 387. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 из них.

В ведомстве отметили, что Польша является лидером по отправке наёмников. За Украину, согласно представленной информации, воевали 2960 граждан этой страны, из которых были убиты 1497. Из Грузии на Украину прибыли 1042 боевика, из США — 1113. Другие источники сообщали, что по состоянию на август 2023 года были ликвидированы не менее 10 тыс. польских наёмников в составе ВСУ.

Точных данных, конечно, нет, но отрицать массовость участия военных из Польши нельзя. Кроме того, Варшава участвует в конфликте на Украине и с помощью белорусских наёмников. Их она массово тренирует на своей территории, частично сама и снабжает, а также доставляет в зону боевых действий.

Что касается ПДК, то нет никаких данных ни о численности этого формирования, ни о его укомплектованности, ни другой точной информации. Правда, некоторые источники указывают, что польский отряд добровольцев подчиняется непосредственно министерству иностранных дел Украины.

Зато понятно, что мифология вокруг боевиков была явно подготовлена заранее. И это как раз сигнализирует о том, что оформлен корпус был вне Украины.

Современный механизм подачи информации о наёмнических отрядах включает в себя формирование вокруг них неких мифов, пантеона героев, общая черта которых — противостояние России в том или ином виде в разное время. В итоге это всё превращается в культ, цель которого — запрограммированный конфликт с РФ и даже с теми, кто поддерживает и формирование, и отношения с Москвой одновременно.

Вот и ПДК создан по точно такой же схеме. Его мифологию ведут от «Гусар эскадрона смерти» — отряда, созданного лейтенантом Юзефом Силы-Новицким в 1920 году.

В СМИ, в том числе и польских, массово распространяли информацию о том, что этот отряд более 100 лет назад не знал поражений в борьбе с большевиками. Их символом был бело-чёрный флаг с черепом или чёрный с белым треугольником, а лозунг: «Ещё Польша не погибла». Аналогичный знак и слоган взяли польские наёмники.

«Гусары эскадрона смерти» действительно довольно быстро завоевали славу беспощадных воинов, однако репутация стремительных и опасных мстителей-смертников, которые «никогда не берут пленных», была далека от правды. Но убийцами они действительно были.

«Гусары» стали известны из-за карательных функций, которыми были наделены и которые исправно выполняли, а также участием в убийствах военнопленных и расправах над поляками, обвинёнными в дезертирстве. На волне успеха в отряде решили, что его вполне можно и расширить, однако в итоге спора с вышестоящим командованием «эскадрон» попросту исчез.

Нужно отметить, что и основные цели уже современного отряда наёмников — разведка и диверсии. То, что польский наёмнический «корпус» вновь появился в медиасфере спустя долгие месяцы молчания, может свидетельствовать о подготовке очередных скорых провокаций.

Однако стоит помнить, что обращение к прошлому для создания необходимого мифа зачастую оборачивается провалом, поскольку до конца история не прорабатывается, а лепится наспех.

Вот и отряд, от которого берёт своё «вдохновение» ПДК, был разбит всего через пару лет после создания. Оставшиеся в живых члены разбежались кто куда, а Сила-Новицкий то ли спился в бегах, то ли умер в тюрьме.