Литва вошла в предвыборный период. Первый тур президентских выборов должен пройти 12 мая, второй — спустя две недели, если ни одному из кандидатов не удастся получить большинства голосов.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно опросам, нынешний глава государства Гитанас Науседа является главным фаворитом. Его основные конкуренты: действующий премьер-министр Ингрида Шимоните, проигравшая Науседе на прошлых выборах в 2019 году, и юрист Игнас Вегеле. Последнего политические оппоненты необоснованно называют «прокремлевским», хотя он всего лишь объявил о своем несогласии с политикой, которую проводят президент и правящая трехпартийная коалиция в Сейме.

Выборы обещают быть нескучными, поскольку за полтора месяца до первого тура специальная комиссия Сейма закончила свою работу неутешительными для президента страны выводами.

Так, согласно данным комиссии, глава Департамента государственной безопасности Литвы в 2019 году помогал тогдашнему кандидату в президенты Науседе незаконно собирать информацию о его окружении, в том числе о членах его команды и избирательного штаба. То есть Науседу обвиняют в том, что он устроил банальную слежку за своими сотрудниками, чего нельзя делать без санкции прокурора.

Второе обвинение интереснее. Комиссия нашла в окружении Науседы несколько десятков лиц, представляющих, по её мнению, угрозу национальной безопасности из-за связей со спецслужбами России или Белоруссии. Некоторых из них Науседа якобы планировал назначить своими советниками.

В прошлом году литовские журналисты, которых допрашивала комиссия Сейма, издали книгу «Докладчик и президент», в которой упоминалось о возможном финансировании избирательной кампании Науседы бизнесменами, связанными с «Беларуськалием».

Также в книге подробно описывался конфликт главы государства с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, в основе которого было нежелание действующего президента вводить национальные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и белорусских предприятий после событий 2020 года.

Науседа показания по этому поводу давать отказался. Ряд литовских депутатов усмотрел в этом нарушение президентом присяги и основание для импичмента.

Ситуация с «Беларуськалием» действительно выглядит странно. Хотя санкции на страну обрушились еще в 2020 г. после неудачной попытки свергнуть Лукашенко, устроив белорусский «майдан», лишь с февраля 2022 года Литва перестала принимать белорусские поезда с калийными удобрениями, следовавшие в направлении порта Клайпеды — крупнейшего перевалочного узла при экспорте белорусских удобрений.

Также лишь спустя два года после подавления протестов в Минске «Беларуськалий» лишился доли в клайпедском терминале навалочных грузов Biriu kroviniu terminalas, где у белорусской компании было 30% акций. Связано ли это с лоббистской деятельностью Науседы? Пока непонятно.

Президент Литвы обвиняет парламентариев в атаке не только на себя лично, но и на литовскую государственность как таковую.

«Это попытка в политических целях дискредитировать государство и его конституционные принципы. Комиссия явно политизирована, состоит из представителей правящего большинства, и её «выводы», без попыток искать аргументы или доказательства, направлены не только против президента, но и против многих государственных ведомств, в том числе и Департамента госбезопасности, Службы специальных расследований и Генеральной прокуратуры», — говорится в комментарии администрации президента Литовской Республики.

Очевидно, что за шельмованием Науседы в преддверии выборов стоит его главный конкурент Ингрида Шимоните, представляющая партию «Союз Отечества — Литовские христианские демократы», которая имеет самую многочисленную фракцию в Сейме.

Противники президента в парламенте могут начать процедуру импичмента ещё до майских выборов. И даже в случае победы Науседы у правящей коалиции во главе с «Союзом Отечества» будет достаточно времени, чтобы добиться вотума недоверия уже избранному президенту до следующих парламентских выборов, которые состоятся осенью этого года.

Правда, голосов правящей коалиции хватит лишь на то, чтобы начать процедуру импичмента. Для вынесения вотума недоверия нужны голоса двух третей депутатов Сейма. Поэтому «Союзу Отечества» придётся вести непростые переговоры с оппозицией.

В этой истории обращает на себя внимание то, что правящая партия Литвы использует белорусскую тему во внутриполитической борьбе. И это уже не первый случай, когда антибелорусская риторика конвертируется в политический капитал.

Недавно до поста министра обороны дослужился депутат от «Союза Отечества» Лауринас Кащюнас, который получил известность благодаря борьбе с идеологией «литвинизма», распространённой среди белорусской оппозиции.

Теперь его партия пытается «потопить» президента Науседу за предполагаемые связи с Лукашенко, против которого эти самые «литвины» борются. Кстати, Кащюнас входил в ту самую комиссию Сейма, которая обвинила Науседу.

В этом нет ничего удивительного, поскольку для литовцев чужими являются все белорусы — и провластные, и оппозиционные. Точно так же, как для латышей нет разницы между Владимиром Путиным и иноагентами с телеканала «Дождь». Социология показывает рост негативного отношения к белорусам в литовском обществе, и вполне естественно, что политики пытаются на этом играть.